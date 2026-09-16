An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thành phố thông minh

Hà Nội thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

0 bình luận
Tiến Hưng

ANTD.VN - Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Hà Nội được thành lập nhằm quản lý, sử dụng nguồn ngân sách thành phố chi cho hoạt động này, đồng thời huy động các nguồn lực khác…

khoa-hoc-cong-nghe.png
Hà Nội thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (Ảnh minh họa)

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Quyết định số 4989/QĐ-UBND ngày 14/9/2026 về việc thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố.

Theo Quyết định, Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc UBND Thành phố; hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố.

Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, tham mưu UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố ban hành hoặc trình ban hành các văn bản cần thiết để Quỹ đi vào hoạt động theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng cũng đã ký ban hành Quyết định về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định, Quỹ được thành lập nhằm quản lý, sử dụng nguồn ngân sách thành phố chi cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được thành phố tài trợ, đặt hàng, hỗ trợ, đồng thời là công cụ tài chính để huy động, tiếp nhận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội hợp pháp để góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...

Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện, tài trợ, viện trợ, hiến, tặng phải bảo đảm công khai, minh bạch, không tạo lợi ích trái quy định của pháp luật cho bên đóng...

Tin liên quan

Từ khóa:

#Quỹ Phát triển khoa học công nghệ #quỹ đổi mới sáng tạo

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng