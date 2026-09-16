Hà Nội thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

ANTD.VN - Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Hà Nội được thành lập nhằm quản lý, sử dụng nguồn ngân sách thành phố chi cho hoạt động này, đồng thời huy động các nguồn lực khác…

Hà Nội thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (Ảnh minh họa)

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Quyết định số 4989/QĐ-UBND ngày 14/9/2026 về việc thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố.

Theo Quyết định, Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc UBND Thành phố; hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố.

Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, tham mưu UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố ban hành hoặc trình ban hành các văn bản cần thiết để Quỹ đi vào hoạt động theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng cũng đã ký ban hành Quyết định về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định, Quỹ được thành lập nhằm quản lý, sử dụng nguồn ngân sách thành phố chi cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được thành phố tài trợ, đặt hàng, hỗ trợ, đồng thời là công cụ tài chính để huy động, tiếp nhận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội hợp pháp để góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...

Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện, tài trợ, viện trợ, hiến, tặng phải bảo đảm công khai, minh bạch, không tạo lợi ích trái quy định của pháp luật cho bên đóng...