Sắp tới, người nước ngoài chỉ được sở hữu căn hộ chung cư tại Việt Nam?

ANTD.VN - Theo đề xuất mới nhất, người nước ngoài chỉ được sở hữu căn hộ chung cư tại Việt Nam, không bao gồm nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở…

Dự thảo Luật Nhà ở đề xuất thu hẹp loại nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tại Việt Nam. Theo Điều 19 dự thảo, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam (gọi chung là tổ chức nước ngoài) được sở hữu căn hộ chung cư thông qua mua, thuê mua nhà ở thương mại của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở không thuộc khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định tại Điều 18 của Luật này.

Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam được sở hữu căn hộ chung cư thông qua mua, thuê mua của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở không thuộc khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu căn hộ chung cư thông qua mua, thuê mua của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Như vậy, theo đề xuất, tổ chức nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam và cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam chí được sở hữu căn hộ chung cư thông qua các hình thức mua, thuê mua của chủ đầu tư; nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại trong dự án không thuộc khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành tại khoản 2 Điều 17 Luật Nhà ở 2023,tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu cả căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Đối với nhà ở riêng lẻ gồm biệt thự và nhà ở liền kề, Luật này cho phép người nước ngoài sở hữu không quá 250 căn trong một khu vực có quy mô dân số tương đương một phường.

Cùng với việc không còn cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở riêng lẻ, Điều 21 dự thảo chỉ quy định giới hạn sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư. Quy định về giới hạn 250 căn nhà ở riêng lẻ tại Điều 19 Luật hiện hành không được tiếp tục ghi nhận trong dự thảo.

Cụ thể, tổ chức, cá nhân nước chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư. Trường hợp dự án có nhiều tòa nhà chung cư thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu tại mỗi tòa nhà chung cư không quá số lượng căn hộ theo quy định.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật còn nêu rõ, tổ chức, cá nhân nước ngoài đã sở hữu nhà ở riêng lẻ hoặc đã ký hợp đồng mua bán nhà ở riêng lẻ tại Việt Nam trước ngày Luật mới có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo Luật Nhà ở 2023.