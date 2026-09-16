Tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCCC và an toàn giao thông

ANTD.VN - Công an xã Ngọc Hồi, Hà Nội phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114” cho cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn.

Trung tá Phạm Hoàng Long, Cán bộ CAX Ngọc Hồi tuyền truyền về an toàn giao thông

Tại Hội nghị, cán bộ Công an xã đã tuyên truyền, phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; phân tích các nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông và hướng dẫn người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành. Trong đó, tập trung vào việc tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, biển báo, đội mũ bảo hiểm, không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện và chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm có nguy cơ gây tai nạn.

Ứng dụng “Báo cháy 114”, giúp người dân thuận tiện trong việc tiếp nhận thông tin, phản ánh, báo cháy và các sự cố liên quan đến PCCC

Bên cạnh đó, người dân được phổ biến những kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC và cứu nạn, cứu hộ; nhận diện các nguy cơ cháy, nổ thường gặp trong gia đình, khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Qua đó, nâng cao ý thức chủ động kiểm tra, khắc phục các nguy cơ mất an toàn về PCCC, hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Đặc biệt, cán bộ Công an xã hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114”, giúp người dân thuận tiện trong việc tiếp nhận thông tin, phản ánh, báo cháy và các sự cố liên quan đến PCCC, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn trên địa bàn.

Các học viên thực hành sử dụng bình PCCC

Thông qua Hội nghị, Công an xã Ngọc Hồi đề nghị cán bộ, hội viên và nhân dân tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tai nạn giao thông, cháy, nổ; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người thân và cộng đồng cùng thực hiện.