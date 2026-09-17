Rào chắn đường Nguyễn Trãi để thi công vành đai 2,5

ANTD.VN -Sở Xây dựng Hà Nội vừa chấp thuận phương án rào chắn, tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân để phục vụ thi công dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5.

Theo phương án, việc rào chắn, tổ chức giao thông được thực hiện qua 3 giai đoạn, đều trên chiều đường Nguyễn Trãi hướng đi Hà Đông.

Giai đoạn 1, đơn vị thi công rào chắn cố định 2 làn đường sát vỉa hè phải đường Nguyễn Trãi để thi công đấu nối thoát nước D1000 với tuyến đường Vành đai 2,5 đang thi công.

Đoạn rào chắn dài 40m, phần mặt đường còn lại dành cho các phương tiện lưu thông rộng 15m. Sau khi hoàn thành từng phân đoạn, đơn vị thi công phải thu hồi rào chắn, hoàn trả mặt đường hiện trạng trước khi chuyển sang phân đoạn tiếp theo.

Rào chắn đường Nguyễn Trãi để thi công đường Vành đai 2,5 và đấu nối đường ống thoát nước

Giai đoạn 2, tiếp tục rào chắn làn 3 và làn 4 sát mép vỉa hè phải, hướng đi Hà Đông, để thi công đấu nối thoát nước D1000. Đoạn rào chắn dài 40m, phần đường còn lại rộng 15m, gồm 8m phía dải phân cách và 7m phía vỉa hè phải.

Giai đoạn 3, rào chắn làn 5 và làn 6 sát dải phân cách giữa đường Nguyễn Trãi, hướng đi Hà Đông, để tiếp tục thi công đấu nối thoát nước D1000. Chiều dài rào chắn 40m, phần mặt đường còn lại dành cho xe lưu thông rộng 15m.

Trong cả 3 giai đoạn, các xe phục vụ thi công chỉ được hoạt động ngoài phạm vi rào chắn trên đường Nguyễn Trãi từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Trước 5h, các xe thi công phải tập kết trong phạm vi rào chắn nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông.

Phương án tổ chức giao thông được thực hiện từ ngày 20/9 đến hết 7/10/2026.

Trong các ngày lễ, Tết, ngày diễn ra lễ hội tại khu vực thi công hoặc khi cơ quan chức năng yêu cầu để bảo đảm an toàn giao thông, chủ đầu tư phải chỉ đạo đơn vị thi công thu dọn máy móc, vật liệu xây dựng, đất đá thải... tại công trường và hoàn trả ngay hiện trạng hạ tầng giao thông.