Phường Cửa Nam thí điểm thu gom rác bằng xe điện 3 bánh và túi tiêu chuẩn

Nằm ở vị trí trung tâm Thủ đô, phường Cửa Nam là địa bàn tập trung đông đúc các cơ quan chính trị, văn hóa, cùng hệ thống nhà hàng, khách sạn và trung tâm thương mại sầm uất. Nơi đây hàng năm đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước ghé thăm. Dù tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - dịch vụ, mật độ dân cư cao và lưu lượng giao thông lớn lại tạo áp lực không nhỏ lên hạ tầng đô thị và công tác vệ sinh môi trường. Đặc biệt, đặc thù ngõ nhỏ, ngõ sâu khiến xe cẩu rác khó tiếp cận, quỹ đất cho điểm tập kết rác hạn chế, dẫn đến nguy cơ mất mỹ quan đô thị.

Để giải quyết vấn đề này, UBND phường Cửa Nam, TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 11/9/2026 về việc triển khai thí điểm sử dụng túi tiêu chuẩn và xe điện 3 bánh chuyên dùng thu gom chất thải, đồng bộ với công tác quản lý, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn, nhằm cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng môi trường đô thị tại khu vực trung tâm Thủ đô.

Đồng bộ giải pháp từ phân loại đến vận chuyển

Ông Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Tùng Lâm – Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường và đề nghị các phòng, ban, đơn vị và tổ dân phố tăng cường phối hợp, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy trình, góp phần xây dựng Cửa Nam sáng – xanh – sạch – đẹp – văn minh – hiện đại.

Tại hội nghị, đại diện URENCO đã trình bày phương án vận hành cụ thể. Điểm mới đột phá của mô hình nằm ở tính đồng bộ: rác thải sau khi phân loại tại nguồn sẽ được cho vào các túi tiêu chuẩn quy định. Sau đó, lực lượng chức năng sử dụng xe điện 3 bánh chuyên dùng vệ sinh môi trường để thu gom và vận chuyển rác. Nhờ kích thước nhỏ gọn và vận hành êm ái, dòng xe điện này dễ dàng di chuyển sâu vào các ngõ ngách, giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc hoặc cản trở giao thông tại các tuyến phố trung tâm.

Rác thải sau khi phân loại tại nguồn sẽ được cho vào các túi tiêu chuẩn quy định

Xe điện 3 bánh chuyên dùng vệ sinh môi trường để thu gom và vận chuyển rác

Đại diện URENCO cũng trực tiếp trao đổi, giải đáp thắc mắc của đại biểu và người dân về thời gian thu gom, cách sử dụng túi rác tiêu chuẩn cũng như phương thức chuyển giao rác thải.

Những ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ là cơ sở thực tiễn để đơn vị tiếp tục tối ưu hóa phương án trước khi triển khai rộng rãi

Lộ trình triển khai giai đoạn 1

Theo Kế hoạch số 254/KH-UBND, lộ trình thực hiện được chia làm các giai đoạn rõ ràng. Trong giai đoạn 1 (từ ngày 20/9/2026 đến ngày 31/12/2026), mô hình thí điểm sử dụng túi tiêu chuẩn và xe điện 3 bánh thu gom sẽ được áp dụng tại Tổ dân phố Lê Thánh Tông (ngoại trừ tuyến phố mặt đường Lê Thánh Tông). Các khu vực còn lại trên địa bàn phường vẫn tiếp tục duy trì công tác phân loại rác tại nguồn theo hướng dẫn hiện hành.

Sẽ áp dụng mô hình thí điểm sử dụng túi tiêu chuẩn và xe điện 3 bánh thu gom rác

Để đảm bảo kế hoạch đạt hiệu quả cao nhất, UBND phường Cửa Nam đã đề ra 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Đối với các phòng, ban, đơn vị và tổ dân phố: Nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng phân công nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ và lộ trình đã đề ra.

Đối với công tác tuyên truyền: Đẩy mạnh phổ biến kế hoạch đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân; hướng dẫn chi tiết kỹ năng phân loại rác để mỗi người dân tự giác tạo lập thói quen xanh.

Đối với công tác giám sát, xử lý vi phạm: Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp vi phạm lần đầu; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tái phạm không phân loại rác hoặc vứt rác sai giờ, sai nơi quy định. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, camera giám sát và phản ánh qua ứng dụng iHanoi, nhóm Zalo tổ dân phố để phát hiện vi phạm.

Đối với URENCO: Tập trung tối đa nhân lực, trang thiết bị chuyên dụng, phối hợp chặt chẽ với các tổ dân phố để triển khai phương án thu gom thông suốt, đặc biệt là trong giai đoạn thí điểm tại Tổ dân phố Lê Thánh Tông.

Hội nghị triển khai thực hiện thí điểm mô hình quản lý, phân loại và thu gom chất thải rắn sinh hoạt theo hướng xanh – hiện đại

Việc triển khai thí điểm mô hình quản lý chất thải mới tại phường Cửa Nam không chỉ giải quyết triệt để các bất cập về hạ tầng gom rác hiện tại mà còn hứa hẹn tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô phát triển bền vững.