Nâng cao kỹ năng thoát nạn, chữa cháy cho cơ sở và cộng đồng

ANTD.VN - Nhằm chủ động phòng ngừa, nâng cao khả năng xử lý các tình huống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ ngay từ cơ sở, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 26 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức thực tập phương án tại cơ sở sản xuất có nguy cơ cháy, nổ cao.

Đội PCCC và CNCH cơ sở triển khai các hoạt động chữa cháy ban đầu bằng phương tiện tại chỗ đã được trang bị

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 26 phối hợp với Công ty cổ phần may Sơn Hà, phường Sơn Tây tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Công ty là cơ sở sản xuất, may mặc quần áo với hơn 2.000 công nhân thường xuyên làm việc, cùng lượng hàng hóa, chất cháy lớn, nên việc tổ chức thực tập phương án có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao khả năng xử lý tình huống của lực lượng PCCC cơ sở.

Tình huống giả định xảy ra cháy tại xưởng sản xuất số 3 do sự cố hệ thống điện. Chất cháy chủ yếu là vải, thiết bị điện, nhựa... khiến đám cháy phát triển lớn, khói bao phủ khu vực và có nguy cơ cháy lan. Ngay khi phát hiện sự cố, Đội PCCC và CNCH cơ sở đã hô hoán, báo động, cắt điện, triển khai chữa cháy ban đầu bằng phương tiện tại chỗ và báo tin cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH qua số 114.

Các đội hình chữa cháy được triển khai đồng loạt nhằm nhanh chóng dập tắt đám cháy

Nhận tin báo, Trung tâm thông tin Chỉ huy CATP điều động cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 26 và Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp nhận quyền chỉ huy, tổ chức trinh sát, phối hợp với lực lượng tại chỗ triển khai các đội hình chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Sau một thời gian ngắn, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các hạng mục khác và công trình lân cận; 05 người bị nạn được cứu ra vị trí an toàn.

Cùng với việc nâng cao khả năng phối hợp xử lý tình huống tại các cơ sở, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 26 còn chú trọng đưa kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH đến gần hơn với người dân và du khách.

Tập thể Công ty cổ phần may Sơn Hà chụp ảnh lưu niệm cùng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH

Trước đó, trong các tối 05/9 và 12/9/2026, thực hiện kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn Lễ hội “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài” năm 2026, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 26 phối hợp với UBND phường Sơn Tây triển khai công tác bảo đảm an toàn PCCC&CNCH, kết hợp tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho người dân, du khách tham gia lễ hội.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn người dân, du khách nhận biết các nguy cơ cháy, nổ, phổ biến những biện pháp bảo đảm an toàn và kỹ năng xử lý ban đầu khi xảy ra sự cố tại nhà ở, nơi học tập, làm việc hoặc khu vực tập trung đông người. Người dân, du khách cũng được giới thiệu về các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ mà lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đang sử dụng; đồng thời trực tiếp thực hành sử dụng một số phương tiện chữa cháy thông dụng như bình chữa cháy, lăng vòi chữa cháy và tìm hiểu kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, quy trình chữa cháy, thoát nạn khi có tình huống xảy ra.

Buổi tuyên truyền, trải nghiệm công tác PCCC và CNCH thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham gia

Thông qua các hoạt động thực tập, tuyên truyền và trải nghiệm, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 26 góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng PCCC&CNCH cho lực lượng tại chỗ, người dân và du khách; đồng thời tăng cường hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH với cơ sở và cộng đồng trong chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ, góp phần xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC trên địa bàn.