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Sẵn sàng khai mạc Pickleball World Cup 2026 tại Việt Nam

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Băng Tâm

ANTD.VN - Chiều 2-9, Pickleball World Cup 2026 với sự tham gia của 5.000 vận động viên đến từ 80 quốc gia, vùng lãnh thổ sẽ chính thức khai mạc tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng), đánh dấu giải đấu pickleball có tầm vóc, quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà Việt Nam từng đăng cai.

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Vận động viên sôi nổi tranh tài các ngày thi đấu đầu tiên

Pickleball World Cup 2026 là một trong những sự kiện pickleball quốc tế quy mô lớn nhất năm 2026, được tổ chức tại Đà Nẵng - Việt Nam từ ngày 30-8 đến 6-9. Đây là lần thứ ba giải đấu được tổ chức, và đặc biệt là lần đầu tiên Pickleball World Cup diễn ra tại châu Á.

Giải dự kiến quy tụ 5.000 vận động viên đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, kết hợp thi đấu quốc tế chuyên nghiệp, các đội tuyển quốc gia và phong trào pickleball cộng đồng.

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Lễ tổng duyệt cho buổi lễ khai mạc Pickleball World Cup 2026 (Ảnh: Báo Đà Nẵng)

17h30 hôm nay 2-9, đúng ngày Quốc khánh Việt Nam, Pickleball World Cup 2026 sẽ chính thức khai mạc tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng).

Theo kịch bản, buổi lễ khai mạc sôi động với màn trống hội kết hợp múa lân, sư, rồng, và đặc biệt là màn diễu hành của đại diện của 80 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng các tiết mục nghệ thuật “Hello Vietnam”, “Một vòng Việt Nam”...

Cũng tại buổi lễ còn diễn ra hoạt động xác lập kỷ lục Guinness thế giới mới tại Việt Nam.

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Từ khóa:

#Pickleball World Cup 2026 #Cung thể thao Tiên Sơn #Đà Nẵng

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