ANTD.VN - Man City đã đạt thỏa thuận với Chelsea về thương vụ Enzo Fernandez, để đưa tiền vệ người Argentina về sân Etihad trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Theo những diễn biến mới nhất, Man City chính thức mở cuộc đàm phán với Chelsea từ ngày 31-8 và nhanh chóng đạt được bước tiến quan trọng. Nếu mọi thủ tục được hoàn tất đúng kế hoạch, tiền vệ 25 tuổi sẽ chia tay Stamford Bridge để chuyển sang Etihad ngay trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng.

Thời gian là vấn đề lớn nhất với Man City lúc này. Thị trường chuyển nhượng hè tại Anh sẽ đóng cửa lúc 23h ngày 1-9 theo giờ địa phương, vì vậy hai CLB phải hoàn tất các thủ tục cần thiết trong thời gian rất ngắn.

Chelsea chốt bán Enzo Fernandez cho Man City (Ảnh: Getty Images)

Enzo Fernandez đang đứng trước cơ hội tái hợp Enzo Maresca, người từng làm việc với anh tại Chelsea.

Tiền vệ Argentina hiện không còn là lựa chọn tối ưu nhất trong đội hình Chelsea ở trận gặp Brighton. HLV Xabi Alonso cũng giữ thái độ thận trọng khi được hỏi về tương lai của cầu thủ này.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận Chelsea phải theo sát mọi diễn biến trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng và chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau.

"Đội bóng đang chuẩn bị cho mọi kịch bản, nhưng tôi tin rằng dù chuyện gì xảy ra, Chelsea vẫn sẽ sở hữu đội hình đủ mạnh để cạnh tranh tại Premier League", HLV Alonso nhấn mạnh.

Trong trường hợp Enzo Fernandez chính thức chuyển sang Man City, Chelsea cũng không muốn bị động.

Đội bóng thành London đã tiến hành đàm phán về khả năng chiêu mộ Manu Kone từ AS Roma. Tiền vệ người Pháp được định giá khoảng 52 triệu bảng và đang được xem là một trong những phương án có thể thay thế vị trí của Enzo.

Động thái này cho thấy Chelsea đã chuẩn bị cho khả năng chia tay tiền vệ Argentina, dù thương vụ với Man City vẫn cần hoàn tất các bước cuối cùng.