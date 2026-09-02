ANTD.VN - Man City chính thức hoàn tất thương vụ Enzo Fernandez từ Chelsea với mức phí 145 triệu euro. Tiền vệ người Argentina ký hợp đồng 5 năm với đội chủ sân Etihad, qua đó trở thành 1 trong 2 bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League và giúp Man City khép lại một mùa hè chi tiêu chưa từng có.

Enzo Fernandez sẽ gắn bó với Man City đến mùa hè 2031. Mức phí 145 triệu euro cũng giúp thương vụ này cân bằng kỷ lục chuyển nhượng Premier League, vốn được Liverpool thiết lập khi chi số tiền tương tự để đưa Alexander Isak từ Newcastle về Anfield mùa hè năm ngoái.

Enzo Fernandez trở thành tân binh đắt giá nhất lịch sử Man City (Ảnh: MCFC)

Đáng chú ý, Enzo Fernandez từng là người nắm giữ kỷ lục này. Tháng 1-2023, Chelsea đã trả 121 triệu euro cho Benfica để sở hữu tiền vệ người Argentina.

Việc chiêu mộ Fernandez cũng hoàn tất một kỳ chuyển nhượng đặc biệt sôi động của Man City. Tính cả thương vụ mới nhất, đội bóng của HLV Enzo Maresca đã bỏ ra hơn 500 triệu euro để tăng cường lực lượng, với những cái tên như Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi hay Iliman Ndiaye...

Enzo Fernandez không phải cái tên xa lạ với HLV Enzo Maresca. Hai người từng có thời gian làm việc cùng nhau tại Chelsea. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Italia, tiền vệ Argentina ra sân 79 trận, ghi 15 bàn và thực hiện 19 pha kiến tạo.

Man City đánh giá Enzo Fernandez là mẫu tiền vệ toàn diện, sở hữu kỹ thuật tốt, khả năng chuyền bóng, tranh chấp và dứt điểm hiệu quả. Mùa giải trước, Fernandez ghi 15 bàn và có 7 kiến tạo sau 54 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Chelsea.

"Man City là CLB thành công nhất nước Anh trong những năm gần đây. Mọi cầu thủ đều muốn thuộc về một CLB như thế này bởi tất cả đều biết Man City được vận hành tốt ra sao. Tôi không thể hạnh phúc hơn khi có mặt ở đây và sẵn sàng cho thử thách giúp Man City tiếp tục giành các danh hiệu", Enzo Fernandez nói khi ra mắt CLB mới.