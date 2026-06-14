Vừa đến Madrid, HLV Mourinho đã 'rút ruột' đội bóng cũ Chelsea

ANTD.VN - HLV Jose Mourinho dường như không mất quá nhiều thời gian để bắt tay vào công cuộc tái thiết Real Madrid. Theo nhiều nguồn tin từ châu Âu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha gần như đã giải quyết xong thương vụ chiêu mộ hậu vệ trái Marc Cucurella của Chelsea.

Theo chuyên gia uy tin Fabrizio Romano, Real Madrid đã đạt thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ người Tây Ban Nha từ Chelsea, với mức phí chuyển nhượng vào khoảng 50 triệu euro. Nếu mọi thủ tục cuối cùng được hoàn tất đúng kế hoạch, Cucurella sẽ chính thức khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sau khi World Cup 2026 khép lại.

Cucurella sẽ rời Chelsea để gia nhập Real Madrid của Mourinho

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Đây là bản hợp đồng "bom tấn" đầu tiên của Jose Mourinho, người được cho là đã yêu cầu ban lãnh đạo đội bóng bổ sung nhân sự ở vị trí hậu vệ trái ngay khi tiếp quản Real Madrid,

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Trong số nhiều phương án được cân nhắc, Marc Cucurella nổi lên như lựa chọn số một. Cầu thủ 28 tuổi được đánh giá cao nhờ nền tảng thể lực sung mãn, khả năng lên công về thủ bền bỉ cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại Premier League.

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Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tin rằng Cucurella có đủ phẩm chất để đáp ứng yêu cầu chiến thuật mà ông muốn xây dựng tại Bernabeu. Việc Real Madrid sẵn sàng bỏ ra khoảng 50 triệu euro cho thấy quyết tâm lớn của đội bóng trong thương vụ này.

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Nếu thương vụ hoàn tất, đây sẽ là tổn thất không nhỏ với Chelsea. Sau quãng thời gian đầu gặp nhiều khó khăn kể từ khi chuyển đến Stamford Bridge, Cucurella đã dần khẳng định được giá trị và trở thành một trong những mắt xích quan trọng nơi hàng phòng ngự đội bóng thành London.

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Sự ổn định trong lối chơi, tinh thần thi đấu máu lửa cùng khả năng hỗ trợ tấn công hiệu quả giúp hậu vệ người Tây Ban Nha trở thành lựa chọn gần như không thể thay thế ở hành lang trái.

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Chính vì vậy, việc Chelsea chấp nhận để Cucurella ra đi được xem là quyết định không hề dễ dàng.

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Đối với Cucurella, lời mời từ Real Madrid là cơ hội đặc biệt trong sự nghiệp. Sau nhiều năm thi đấu tại Anh, hậu vệ sinh năm 1998 đang đứng trước khả năng trở lại La Liga trong màu áo đội bóng giàu thành tích nhất châu Âu.

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Việc được làm việc cùng Mourinho cũng được xem là một trong những yếu tố quan trọng khiến cầu thủ này nhanh chóng bị thuyết phục. Theo các nguồn tin, Cucurella đã đồng ý với những điều khoản cá nhân mà Real Madrid đưa ra và chỉ còn chờ thời điểm thích hợp để hoàn tất việc chuyển nhương.