Ông Đặng Trần Chỉnh xin rời CLB Becamex TP.HCM

ANTD.VN - "Trong suốt quá trình làm việc, ông Đặng Trần Chỉnh là nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm, đánh giá và cả những lời góp ý từ người hâm mộ...", CLB Becamex TP.HCM cho hay.

Trưa 13-7, CLB Becamex TP.HCM thông báo chia tay HLV Đặng Trần Chỉnh.

Theo đội chủ sân Gò Đậu, ông Đặng Trần Chỉnh gắn bó với đội từ năm 2009, đồng hành qua nhiều giai đoạn thăng trầm, có mặt trong những ngày thành công và cả nhiều thời điểm khó khăn, biến động.

CLB Becamex TP.HCM thông báo chia tay ông Đặng Trần Chỉnh

"Trong suốt quá trình làm việc, ông là nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm, đánh giá và cả những lời góp ý từ người hâm mộ. Có những ý kiến xuất phát từ tình yêu và sự kỳ vọng dành cho đội bóng, nhưng cũng có những nhận định chưa phản ánh đầy đủ những khó khăn, trách nhiệm và áp lực mà ông đã âm thầm gánh chịu", CLB Becamex TP.HCM cho hay.

Theo đội bóng đất Thủ, trước những thay đổi về cơ cấu tổ chức và yêu cầu công việc trong giai đoạn mới, đồng thời cân nhắc yếu tố tuổi tác và sức khỏe, ông Đặng Trần Chỉnh đã chủ động xin thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc cùng tất cả các nhiệm vụ đang đảm nhận tại CLB.

"Quyết định này được đưa ra với mong muốn tạo điều kiện để CLB kiện toàn bộ máy, có thêm những bước chuyển mới và hướng đến sự phát triển tốt hơn trong thời gian tới", đội chủ sân Gò Đậu nhấn mạnh, đồng thời gửi lời cảm ơn tới ông Đặng Trần Chỉnh vì gần hai thập kỷ đồng hành.

Ông Đặng Trần Chỉnh được giới bóng đá Việt biết đến rộng rãi qua phát ngôn: "Ghế HLV có 4 chân, cầu thủ giữ 3".

Trong 17 năm tại Becamex Bình Dương nay là Becamex TP.HCM, ông Chỉnh đảm nhận nhiều chức vụ như HLV trưởng, HLV tạm quyền, Giám đốc kỹ thuật, Tổng Giám đốc...

Ông nhiều lần sắm vai "người chữa cháy" khi đội khuyết HLV, song cũng nhận về nhiều dị nghị, thậm chỉ chỉ trích từ một bộ phận người hâm mộ đội bóng, đặc biệt ở mùa giải 2025/26 - thời điểm đội bóng đất Thủ lần đầu 22 năm phải xuống chơi giải hạng Nhất.