Mùa giải lịch sử của bóng đá ngành Công an

ANTD.VN - Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2026/27 sẽ bắt đầu bằng trận tranh Siêu cúp -derby ngành Công an giữa Công an Hà Nội - đương kim vô địch V-League và Công an TP.HCM - đương kim vô địch Cúp quốc gia, trước khi hai đội đồng hành cùng nhau tại Cúp C1 Đông Nam Á.

Mùa giải chuyên nghiệp Việt Nam 2025/26 vừa chính thức khép lại với chức vô địch Cúp quốc gia thuộc về CLB Công an TP.HCM, sau chiến thắng thuyết phục 2-1 trước chủ nhà Ninh Bình tại chung kết.

Trước đó, V-League hạ màn với chức vô địch được trao cho CLB Công an Hà Nội.

Kết quả này đánh dấu sự trở lại của bóng đá ngành Công an ở hai giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Trước đó mùa 1995, đội bóng đá Công an TP.HCM vô địch quốc gia còn chức vô địch Cúp quốc gia thuộc về đội bóng đá Công an Hải Phòng.

Công an Hà Nội (trái, đương kim vô địch V-League) và Công an TP.HCM (đương kim vô địch Cúp quốc gia) sẽ đồng hành tại C1 Đông Nam Á mùa tới

Đáng chú ý, danh hiệu mùa 2025/26 mới là khởi đầu cho mùa giải lịch sử của Công an Hà Nội lẫn Công an TP.HCM, hay bóng đá ngành Công an nói chung.

Theo đó, hai đội sẽ gặp nhau ở trận tranh Siêu cúp quốc gia dự kiến diễn ra ngày 30-8 - trận đấu đánh dấu khởi đầu mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2026/27.

Sau đó, hai đội bóng ngành Công an sẽ cùng đồng hành tại ASEAN Club Championship (Cúp C1 Đông Nam Á) 2026/27.

Theo bốc thăm, Công an Hà Nội nằm bảng B cùng Johor Darul Ta'zim (Malaysia), Persib Bandung (Indonesia), Port FC (Thái Lan), Lion City Sailors (Singapore), Svay Rieng FC (Campuchia), và đội thắng trong cặp play-off Shan United FC (Myanmar) vs Ezra FC (Lào).

Trong khi đó, Công an TP.HCM chung bảng A cùng đương kim vô địch Buriram United, Ratchaburi FC (Thái Lan), Kuching City FC (Malaysia), Borneo FC Samarinda (Indonesia), Tampines Rovers (Singapore), và đội thắng trong cặp play-off Manila Digger FC (Pihilippines) vs Kasuka FC (Brunei).

Mục tiêu của hai đội bóng ngành Công an là tiến sâu nhất có thể, khẳng định thương hiệu CLB cùng vị thế bóng đá Việt Nam trên đấu trường Đông Nam Á, đồng thời hướng tới chinh phục danh hiệu cao nhất sau ngôi Á quân mà Công an Hà Nội từng giành được ở mùa 2024/25.