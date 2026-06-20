Các đội V-League thanh lý một loạt ngoại binh

ANTD.VN - Sau khi kết thúc mùa giải, các CLB V-League chia tay một loạt ngoại binh để giảm thiểu gánh nặng tài chính cũng như tìm kiếm nhân tố mới cho mùa 2026/27.

Gây chú ý hơn cả là CLB Nam Định. Đội bóng thành Nam nói lời chia tay một loạt ngoại binh như Walber Mota, Caique Santos, Njabulo Blom, Kyle Hudlin, Percy Tau, Chadrac Aholo, Brenner Marlos...

Đây là những ngoại binh được CLB Nam Định để phục vụ chinh chiến C2 châu Á, C1 Đông Nam Á, V-League, Cúp quốc gia, nhưng nhanh chóng phải rời Thiên Trường sau khi đội nhà trắng danh hiệu ở cả 4 mặt trận.

CLB Nam Định đã thanh lý hợp đồng với 7 ngoại binh

Số ngoại binh chia tay Nam Định có thể chưa dừng ở những cái tên trên, khi mùa tới, cựu vô địch V-League này chỉ còn 2 đấu trường quốc nội với hạn mức đăng ký tối đa 4 ngoại binh, và rất có thể tìm kiếm ngoại binh mới để tạo xung lực kiến thiết đội bóng.

Cùng dự 4 đấu trường mùa vừa rồi như Nam Định, thế nhưng tới lúc này, CLB Công an Hà Nội mới thông báo chia tay 1 ngoại binh là trung vệ Brazil - Hugo Gomes.

Không chạy theo số lượng mà tập trung vào chất lượng, sự thích nghi và phù hợp với chiến thuật, CLB Công an Hà Nội cho thấy tầm nhìn và sự hiệu quả trong công tác xây dựng nguồn nhân sự, đặc biệt là ngoại binh. Những Alan, Artur, Stefan, Vitao... đã cho thấy giá trị của mình và đang trên hành trình tiếp tục cùng đội bóng ngành Công an chinh phục các đấu trường châu lục, khu vực và quốc nội mùa tới.

CLB Hà Nội - đội bóng xếp hạng tư chung cuộc V-League 2025/26 - thông báo chia tay bộ ba ngoại binh người Brazil gồm Daniel Passira, Adriel Silva và Luiz Fernando sau khi mùa giải 2025/26 khép lại.

Ba cầu thủ này đều gia nhập đội bóng Thủ đô trước mùa giải 2025/26. Trong đó đáng chú ý là Daniel Passira - tiền đạo sinh 1996 từng giành danh hiệu Vua phá lưới giải VĐQG Bolivia.

6 ngoại binh người Brazil không còn trong kế hoạch sử dụng của Hà Nội và Ninh Bình

Tương tự, CLB Ninh Bình sau khi khép lại mùa giải 2025/26 với tấm huy chương đồng V-League, ngôi á quân Cúp quốc gia đã nói lời chia tay 3 ngoại binh Brazil gồm Patrick Marcelino, Gustavo Henrique và Daniel Dos Anjos.

Mùa chuyển nhượng đầu mùa 2026/27 mới chỉ bắt đầu, và tới đây, V-League chắc chắn sẽ còn chứng kiến thêm nhiều biến động xung quanh các ngoại binh.

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