Tuyển thủ Minh Khoa tuyên bố ở lại đội bóng vừa xuống hạng

ANTD.VN - Tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa phủ nhận các tin đồn chuyển nhượng, khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó và đưa đội bóng quê hương vừa xuống hạng là Becamex TP.HCM sớm trở lại V-League.

Tại V-League 2025/26 kết thúc hôm 8-6, CLB Becamex TP.HCM nhận tấm vé xuống hạng sau 22 năm liên tiếp góp mặt đấu trường cao nhất Việt Nam.

Chưa đầy một tuần sau, hậu vệ trụ cột Hồ Tấn Tài nói lời chia tay đội. Diễn biến này khiến nhiều người lo ngại về một cuộc "tháo chạy hàng loạt" khỏi đội bóng đất Thủ.

Minh Khoa xác nhận ở lại để cùng vực dậy đội bóng quê hương - Becamex TP.HCM

Trong số những cái tên, tài năng trẻ Võ Hoàng Minh Khoa nhận về nhiều đồn đoán xung quanh bến đỗ mới. Tuy nhiên mới đây, tiền vệ này đã lên tiếng xác nhận tương lai.

Minh Khoa chia sẻ: "Trong thời gian vừa qua, Khoa may mắn nhận được sự quan tâm và ưu ái từ các CLB khác, Khoa vô cùng trân trọng cũng như xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các đội bóng đã dành tình cảm cũng như sự tin tưởng cho mình. Tuy nhiên, đây là giai đoạn khó khăn của toàn đội và Khoa không thể lựa chọn rời đi vào thời điểm này".

Tiền vệ 25 tuổi cho biết đã có những buổi gặp gỡ và trao đổi với ban lãnh đạo đội bóng.

"Khi hiểu rõ hơn về mục tiêu, định hướng cũng như tham vọng của đội bóng trong thời gian tới, Khoa cùng rất nhiều anh em đã quyết định ở lại, tiếp tục đồng hành và chiến đấu để sớm đưa đội bóng trở lại đúng với vị thế vốn có của mình. Đặc biệt, Khoa là một người con của đất Thủ. Được cống hiến cho đội bóng quê hương luôn là niềm tự hào lớn. Và đó cũng là một trong những lý do quan trọng để Khoa tiếp tục ở lại, đồng hành cùng đội bóng trong giai đoạn này", tiền vệ cho biết thêm.

Võ Hoàng Minh Khoa sinh năm 2001 tại Bình Dương (cũ). Anh trưởng thành ở địa phương và ra mắt ở V-League 2022. Minh Khoa chơi cho đội tuyển Việt Nam lần đầu vào tháng 3-2025.