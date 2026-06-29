Becamex TP.HCM mong trở lại V-League cùng thầy Tây Ban Nha

ANTD.VN - Đội bóng vừa xuống hạng Becamex TP.HCM ký hợp đồng với HLV Gerard Albadalejo, hy vọng nhà cầm quân 43 tuổi người Tây Ban Nha có thể giúp đội trở lại V-League mùa sau.

Ngày 29-6, CLB Becamex TP.HCM công bố và chào đón ông Gerard Albadalejo gia nhập đội bóng trên cương vị HLV trưởng.

Đội bóng đất Thủ cho biết việc bổ nhiệm chiến lược gia người Tây Ban Nha là một phần trong kế hoạch chuẩn bị hướng tới mùa giải mới, với quyết tâm cạnh tranh suất thăng hạng, trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

CLB Becamex TP.HCM công bố tân HLV trưởng Gerard Albadalejo

Sinh năm 1983 tại Tây Ban Nha, HLV Gerard Albadalejo có 13 năm làm công tác huấn luyện tại quê nhà trước khi dẫn dắt CLB Ninh Bình tại V-League 2025/26.

Chiến lược gia 43 tuổi từng có chuỗi 11 trận bất bại nhưng rồi bị Ninh Bình sa thải vào đầu tháng 3-2026 sau 3 trận thua liên tiếp ở V-League.

Trong khi đó, CLB Becamex TP.HCM từng là thế lực của bóng đá Việt Nam với 4 chức vô địch quốc gia (2007, 2008, 2014, 2015), tuy nhiên mùa 2025/26 phải nhận vé xuống hạng Nhất sau 22 năm liên tiếp chơi ở V-League.

Phong cách kiểm soát bóng, pressing cường độ cao và tính tổ chức giúp HLV Gerard Albadalejo được tín nhiệm. Trong khi, việc thuê một HLV châu Âu như ông Gerard Albadalejo - điều hiếm thấy ở giải hạng Nhất - khẳng định quyết tâm thăng hạng của Becamex TP.HCM.

"Chào mừng HLV Gerard Albadalejo... Chúc ông cùng ban huấn luyện và toàn đội có một mùa giải thành công, hiện thực hóa mục tiêu thăng hạng và mang đến nhiều niềm vui cho người hâm mộ", trích thông báo của Becamex TP.HCM.

Mùa giải hạng Nhất 2026/27 với sự tham gia của 14 CLB, tranh 2 suất thăng hạng (dành cho đội vô địch và á quân), dự kiến khai mạc vào ngày 11-9-2026. Tân HLV Gerard Albadalejo sẽ có 2,5 tháng chuẩn bị cho trận ra mắt chính thức.