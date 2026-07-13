Vòng bán kết chất lượng nhất lịch sử World Cup

ANTD.VN - World Cup 2026 chứng kiến lần đầu trong lịch sử giải đấu, top 4 đội mạnh nhất theo xếp hạng FIFA cùng góp mặt vòng bán kết.

Bảng xếp hạng FIFA chính thức ra đời năm 1992. Hệ thống này được FIFA tạo ra để xếp hạng các đội tuyển bóng đá nam quốc gia trên toàn thế giới dựa trên thành tích thi đấu của họ.

Thứ hạng của mỗi đội tuyển trên bảng xếp hạng FIFA thường được lấy làm cơ sở để xếp hạng nhóm hạt giống khi tiến hành chia bảng các giải đấu lớn. Mục đích tạo tính cân bằng cạnh tranh giúp các đội có thứ hạng cao có cơ hội cùng tiến sâu, tăng chất lượng chuyên môn.

Cách xếp hạng hạt giống và nhánh đấu đưa cả 4 đội nhóm đầu bảng xếp hạng FIFA vào bán kết World Cup 2026

Tại World Cup 2026, FIFA đã áp dụng cơ chế phân nhánh "đại hạt giống", xếp 4 đội tuyển hàng đầu bảng xếp hạng thế giới lần lượt là Pháp, Argentina, Tây Ban Nha và Anh vào 4 nhánh độc lập.

Theo đó, Tây Ban Nha và Argentina nằm ở hai nửa khác nhau của nhánh đấu, trong khi Pháp và Anh cũng được tách riêng. Nếu đều đứng đầu bảng, họ chỉ có thể chạm trán từ bán kết trở đi. Kịch bản World Cup 2026 diễn ra đúng như kế hoạch này.

FIFA giải thích thay đổi này nhằm tạo "cân bằng cạnh tranh", đồng thời tránh việc các ứng viên vô địch loại nhau quá sớm, khi World Cup mở rộng lên 48 đội và có thêm một vòng knock-out.

Kết quả là người hâm mộ được chứng kiến hai cặp đấu trong mơ: Pháp gặp Tây Ban Nha (2h ngày 15-7) và Anh chạm trán Argentina (2h ngày 16-7). Đây là lần đầu vòng bán kết World Cup quy tụ 4 đội có thứ hạng cao nhất kể từ khi bảng xếp hạng FIFA ra đời.

Cả 4 đội đều có chiều sâu đội hình, sở hữu những cầu thủ siêu sao có khả năng định đoạt trận đấu, và đó là cơ sở để người hâm mộ kỳ vọng vào một vòng bán kết chất lượng chuyên môn bậc nhất lịch sử World Cup.

Đáng chú ý, đây mới là lần thứ ba trong lịch sử cả 4 đội bán kết đều từng vô địch World Cup, sau các năm 1970 (Brazil, Italy, Tây Đức, Uruguay) và 1990 (Tây Đức, Argentina, Italy, Anh).

Theo thống kê Opta, Pháp có 58% khả năng vào chung kết, so với 42% của Tây Ban Nha. Trận bán kết còn lại cân bằng hơn, khi Anh có 51% cơ hội thắng, so với 49% của Argentina.