Từ 10/9: Lao động Việt Nam cố tình ở lại nước ngoài sau khi chấm dứt hợp đồng bị phạt tới 100 triệu đồng

ANTD.VN - Theo quy định mới nhất được áp dụng từ ngày 10/9, phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng với người lao động tự ý ở lại nước ngoài trái pháp luật sau khi chấm dứt hợp đồng lao động…

Nghị định 283/2026/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng, có hiệu lực từ ngày 10/9/2026.

Điều 53 Nghị định 283/2026/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng đối với người lao động có hành vi tự ý ở lại nước ngoài trái pháp luật sau khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng đào tạo nghề, trừ trường hợp việc ở lại nước ngoài là do bị đe dọa, ép buộc dưới bất kỳ hình thức nào hoặc thuộc trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt trên cũng áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có một trong các hành vi:

Thực hiện việc thông tin, quảng cáo, tư vấn cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi không có chức năng; Tổ chức tuyển chọn hoặc thu tiền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài khi không có chức năng;

Cưỡng ép, lôi kéo, dụ dỗ hoặc lừa gạt người lao động Việt Nam ở lại nước ngoài trái phép mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Giả mạo Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, Nghị định cũng nêu rõ mức phạt từ 5-10 triệu đồng đối với các trường hợp lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng lao động trực tiếp giao kết khi chưa có văn bản xác nhận việc đăng ký hợp đồng lao động của UBND cấp xã nơi thường trú của người lao động.

Phạt tiền từ 180-200 triệu đồng đối với chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ khi có hành vi thực hiện hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài không thuộc phạm vi nhiệm vụ được doanh nghiệp dịch vụ giao hoặc không trong thời gian được doanh nghiệp dịch vụ giao.

Không chỉ bị phạt tiền, đối tượng vi phạm còn bị buộc trả lại số tiền đã thu trái pháp luật của người lao động và khoản tiền lãi của số tiền này tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt khi có hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.

Ngoài nội dung trên, Nghị định 283/2026 còn tăng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cụ thể: 1 năm đối với vi phạm hành chính về lao động, bảo hiểm xã hội; 2 năm đối với vi phạm hành chính về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành tại Điều 5 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 1 năm.

Như vậy, từ 10/9, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã tăng từ 1 năm lên 2 năm.