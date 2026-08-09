Nữ giám đốc bị chiếm đoạt tiền tỷ vì “cú lừa ngoạn mục”

Theo cáo trạng, tháng 7-2024, bà Nguyễn Thị L. (SN 1967, ở Hà Nội, Giám đốc, Chủ tịch HĐQT một công ty chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Đầu dây bên kia, một người đàn ông giới thiệu tên Tuấn Anh (chưa xác định được nhân thân) hỏi mua xi măng, sắt thép.

Bà L. gửi báo giá các vật liệu xây dựng theo đơn đặt hàng của Tuấn Anh với tổng số tiền hơn 175 triệu đồng. Hai hôm sau, người xưng tên Tuấn Anh gọi điện lại nói đồng ý mua với giá bà L. đã báo. Anh ta đồng thời đặt mua thêm một số máy móc dùng cho công trình xây dựng rồi gửi định vị công trình để bà L. chuyển hàng đến.

Ảnh minh hoạ

Do công ty của bà L. không có máy móc theo đơn đặt hàng của khách nên Tuấn Anh đưa ra đề nghị nhờ người phụ nữ này mua hộ số máy móc trên rồi ghi tiền mua máy móc chênh cao lên để hai bên cùng hưởng lợi.

Sau khi bà L. đồng ý, Tuấn Anh đưa cho nữ giám đốc doanh nghiệp số điện thoại của cửa hàng bán các máy móc trên và bảo người phụ nữ liên hệ đặt hàng. Khi gọi theo số mà Tuấn Anh cho, đầu dây bên kia (giọng nữ) đề nghị bà L. kết bạn Zalo để gửi hình ảnh các mặt hàng cho bà L. chọn.

Sau đó, bà L. chỉ đạo kế toán ứng hơn 1,4 tỷ đồng tiền hàng để nhận máy móc rồi chuyển cả máy móc và vật liệu xây dựng đến công trình cho Tuấn Anh theo định vị anh ta gửi. Tiền được kế toán của bà L. chuyển thành 5 lần nhưng lần chuyển cuối, số tiền 252 triệu đồng bị treo, chưa chuyển thành công.

Nữ giám đốc chỉ đạo nhân viên công ty đến khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội để giao hàng cho Tuấn Anh. Đến nơi theo định vị mà Tuấn Anh gửi, nhân viên của bà L. không tìm thấy công trình xây dựng nào như mô tả của người đặt hàng.

Bà L. sau đó liên lạc với Tuấn Anh nhiều lần không được. Lúc này, nữ giám đốc quay ra gọi điện cho bên bán máy móc dùng cho công trình cũng không liên lạc được. Biết mình bị lừa, bà L. đã đến Công an trình báo vụ việc.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan công an đề nghị phía ngân hàng chuyển lại 252 triệu đồng cho nữ giám đốc doanh nghiệp và tiếp tục điều tra vụ án. Lần theo “đường đi” của số tiền bị chiếm đoạt, qua các tài khoản khác nhau, cuối cùng Cơ quan điều tra (CQĐT) triệu tập Huỳnh Minh Quý đến trụ sở làm việc.

CQĐT sau đó làm rõ, Quý vốn không có nghề nghiệp ổn định. Khoảng tháng 5-2024, anh ta thấy 1 tài khoản Tiktok có video gắn dòng chữ: “tuyển job banking”, giới thiệu công việc mở tài khoản ngân hàng và cho thuê tài khoản cho công ty tại Campuchia với giá cao.

Dù biết đây là việc làm bất chính nhưng Quý vẫn mở 7 tài khoản ở các ngân hàng khác nhau theo hướng dẫn của kẻ tuyển dụng. Đến ngày 26-5-2024, theo hướng dẫn của các đối tượng, Quý xuất cảnh sang Campuchia và làm việc tại văn phòng công ty chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu Venus, Campuchia.

Ngày 3-7-2025, các tài khoản ngân hàng của Quý mở tại 2 ngân hàng đã nhận 280 triệu đồng do các đối tượng chiếm đoạt được của bà L. Số tiền này, Quý đã chuyển khoản đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm giúp sức cho các đối tượng chiếm đoạt số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Quý thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Anh ta còn khai rằng, từng rủ Tìn Dịp Long (SN 2001, ở Đồng Nai) sang Campuchia làm công việc giống mình. CQĐT đã triệu tập người tên Long kể trên nhưng chưa có kết quả.

CQĐT do đó tách phần tài liệu liên quan đến hành vi của Long để tiếp tục điều tra, xử lý sau. Đối với người tự giới thiệu tên Tuấn Anh và người phụ nữ giả bán máy móc cho bà L., CQĐT chưa xác định được nhân thân của các đối tượng này.