Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 4,3 tỷ đồng

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1988, trú tại xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra xác định, Quỳnh không phải nhân viên, không có quyền lợi, nghĩa vụ và cũng không được ủy quyền đại diện cho Công ty TNHH MTV H.H, có địa chỉ tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Quỳnh đã nảy sinh ý định giả danh doanh nghiệp này để thuê thép tấm trải đường rồi đem bán lấy tiền.

Đầu tháng 2-2025, sau khi tìm hiểu hoạt động cho thuê thép tấm của Công ty TNHH vận tải và dịch vụ L.N, địa chỉ tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội, Quỳnh đã chủ động liên hệ, tự giới thiệu là nhân viên, đại diện cho Công ty H.H để đặt vấn đề thuê tài sản. Nhằm tạo lòng tin, Quỳnh đưa ra nhiều thông tin về các mối quan hệ trong lĩnh vực xây dựng, vận tải; khi chuyển tiền đặt cọc, cố tình ghi nội dung mang danh nghĩa Công ty H.H, đồng thời yêu cầu hợp đồng được gửi về bộ phận kế toán của doanh nghiệp này để ký, đóng dấu.

Đối tượng Nguyễn Văn Quỳnh

Từ ngày 12/2 - 31/3/2025, Quỳnh đã 8 lần liên hệ, thuê tổng cộng 452 tấm thép trải đường. Sau khi tài sản được vận chuyển đến các địa điểm Quỳnh giới thiệu là công trường xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Quỳnh thuê xe cẩu, xe tải đưa thép đến các bãi đất trống hoặc địa điểm khác để tập kết, sau đó bán cho một cơ sở thu mua phế liệu với mức giá 10.500 đồng/kg. Qua các giao dịch, Quỳnh đã thu về hơn 4,27 tỷ đồng từ việc bán số thép trên.

Sau khi gây án, Quỳnh bỏ trốn khỏi nơi cư trú, liên tục thay đổi địa điểm, số điện thoại và tạo nhiều vỏ bọc nhằm che giấu tung tích. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 6-8-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, bắt giữ Quỳnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Quỳnh. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.