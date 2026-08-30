Lần theo đường dây mua bán ma tuý qua không gian mạng

ANTD.VN - Qua công tác nắm tình hình, đấu tranh và mở rộng các vụ việc về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai đã liên tiếp phát hiện, làm rõ nhiều đối tượng liên quan, khởi tố 6 bị can về các hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hai đối tượng Hiếu và Thành cùng chiếc ô tô bỏ lại khi bị lực lượng Công an truy bắt

Ngày 27-8-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố 6 bị can liên quan đến các hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đây là kết quả từ quá trình chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh và mở rộng các vụ việc trên địa bàn phường Lào Cai.

Trước đó, ngày 20-8, bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua công tác nắm địa bàn, Tổ công tác đặc biệt, Tổ tăng cường xây dựng địa bàn không ma túy cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Bùi Quang Hiếu (SN 1988, trú tại tổ dân phố số 26 Kim Tân, phường Lào Cai) và Nguyễn Hà Thành (SN 1988, trú tại tổ dân phố số 13 Cốc Lếu, phường Lào Cai) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Phát hiện lực lượng Công an, hai đối tượng lập tức điều khiển ô tô tăng tốc bỏ chạy. Đến khu vực ven đường gần nghĩa trang Vạn Hòa, cả hai bỏ lại phương tiện rồi chạy lên đồi nhằm trốn tránh sự truy bắt.

Trước tình huống này, các tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng, tổ chức truy đuổi, vây bắt trên địa hình đồi núi. Sau một thời gian truy bắt, lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ thành công cả hai đối tượng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố Bùi Quang Hiếu và Nguyễn Hà Thành về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ việc, ngày 21-8, lực lượng Công an kiểm tra một phòng trọ trên đường Thủy Hoa, phường Lào Cai, phát hiện Trần Quang Thành (SN 1996, trú tại tổ dân phố số 16 Cốc Lếu, phường Lào Cai) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ thông tin thu thập được, lực lượng chức năng tập trung rà soát các mối quan hệ, phương thức liên lạc và những giao dịch có liên quan, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác định nguồn cung cấp ma túy.

Quá trình đấu tranh cho thấy các đối tượng liên quan đã lợi dụng không gian mạng để liên lạc, trao đổi, thực hiện hoạt động mua bán ma túy. Kết quả, ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 4 bị can gồm Hoàng Trung Đức, Bế Khắc Cường, Trần Hữu Nghĩa và Mông Triều Tuấn về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo kết quả xác minh ban đầu, các đối tượng chủ yếu liên lạc, trao đổi mua bán ma túy thông qua Zalo, Facebook; thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng, không trực tiếp giao nhận và thường xóa tin nhắn, hình ảnh sau khi thực hiện giao dịch nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Việc liên tiếp phát hiện, đấu tranh, làm rõ các đối tượng cho thấy tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an tỉnh Lào Cai trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy. Qua đó, kịp thời ngăn chặn việc lợi dụng địa bàn và không gian mạng để hoạt động phạm tội, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.