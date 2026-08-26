Người phụ nữ sử dụng chiêu trò ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư để lừa đảo

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 10-2021 đến tháng 10-2022, đối tượng Lê Thị Hiền (SN 1984; trú tại xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng) đã sử dụng hai pháp nhân gồm Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu để ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động vốn từ nhiều cá nhân.

Đối tượng Lê Thị Hiền

Theo đó, trong tháng 1 và 2-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thị Hiền về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra xác định, theo các hợp đồng hợp tác đầu tư đã ký kết, số tiền góp vốn của các nhà đầu tư được giới thiệu dùng để triển khai các dự án do Lê Thị Hiền đưa ra. Tuy nhiên, đối tượng đã sử dụng nguồn tiền này không đúng mục đích cam kết.

Đáng chú ý, Lê Thị Hiền còn đưa ra thông tin về các dự án chưa có chủ đầu tư, dự án đã chấm dứt hoạt động đầu tư hoặc chưa đủ điều kiện để hình thành tài sản trong tương lai nhằm tạo niềm tin, bảo đảm nghĩa vụ hoàn vốn cho các nhà đầu tư. Hành vi trên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng người bị hại lớn, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, bảo đảm giải quyết vụ việc khách quan, toàn diện và đúng quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cá nhân đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam hoặc Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu khẩn trương đến cơ quan Công an trình báo, cung cấp các tài liệu, chứng cứ liên quan.

Địa điểm tiếp nhận thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội.

Mọi thông tin liên hệ đồng chí Điều tra viên Đào Tuấn Anh, số điện thoại 0392716994 hoặc đồng chí Thủy số điện thoại 0971342335 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.