Hoàng Dũng kết hợp cùng Dept - chủ nhân hit "Van Gogh" khuấy đảo mạng xã hội một thời

ANTD.VN - Ca sĩ Hoàng Dũng chính thức kết hợp cùng nghệ sĩ Hàn Quốc Dept phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên "Nói nhỏ em nghe". Dự án được giới thiệu đồng thời với hai phiên bản ngôn ngữ tiếng Việt trên các nền tảng của Hoàng Dũng và tiếng Anh trên kênh của Dept.

Ca khúc do Dept sáng tác giai điệu, Hoàng Dũng chắp bút phần lời Việt, mang đến một bản tình ca nhẹ nhàng, sâu lắng, đồng thời gây ấn tượng với MV lãng mạn được ghi hình tại Tuy Hòa, Việt Nam.

MV "Nói nhỏ em nghe" được Hoàng Dũng kết hợp với nghệ sĩ Hàn Quốc Dept

Mang màu sắc Pop pha R&B đặc trưng của Dept cùng chất tự sự quen thuộc trong âm nhạc Hoàng Dũng, "Nói nhỏ em nghe" là bản tình ca dịu dàng về những ký ức còn vẹn nguyên sau một cuộc tình đã khép lại. Không kể câu chuyện chia tay bằng những cảm xúc dữ dội, ca khúc lựa chọn cách gợi nhắc những điều bình dị từng thuộc về hai người: một ly cà phê đã nguội, căn phòng ngập ánh sáng, con phố quen hay giai điệu vẫn vang lên trong trái tim.

Xen kẽ giữa phần lời Việt và tiếng Anh,"Nói nhỏ em nghe" khắc họa tâm trạng của một người vẫn âm thầm lưu giữ những kỷ niệm đẹp, mong người thương vẫn còn nhớ về những tháng ngày đã qua. Giai điệu nhẹ nhàng cùng ca từ giàu hình ảnh giúp ca khúc trở thành lời thủ thỉ về tình yêu, sự tiếc nuối và hy vọng, đồng thời tôn lên sự hòa quyện trong cá tính âm nhạc của Hoàng Dũng và Dept.

Hoàng Dũng đang tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026"

Dept, tên thật là Lee Ho Jung, là nghệ sĩ đa tài của Hàn Quốc khi đảm nhiệm nhiều vai trò như ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và DJ. Ở tuổi 33, anh từng tạo nên “cơn sốt” trên mạng xã hội với hai bản hit "Van Gogh" và "Winter Blossom", những ca khúc lan tỏa mạnh mẽ trên TikTok từ nửa cuối năm 2022. Theo đuổi phong cách âm nhạc pha trộn giữa pop, R&B và soul, Dept chinh phục khán giả bằng những giai điệu nhẹ nhàng, giàu cảm xúc cùng chất nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân. Không chỉ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại nhiều quốc gia, nam nghệ sĩ từng đến Việt Nam để tổ chức concert và tham gia các sự kiện âm nhạc.

Theo chia sẻ từ Hoàng Dũng, cơ duyên hợp tác với Dept đã bắt đầu từ năm 2025 khi nam nghệ sĩ Hàn Quốc ngỏ lời mời. Tuy nhiên, do bận rộn hoàn thiện album "Xoay tròn", đến năm nay cả hai mới có cơ hội hiện thực hóa dự án chung. Đã biết đến Dept từ khá lâu và dành nhiều sự yêu thích cho âm nhạc của nam nghệ sĩ, ngay sau lần gặp gỡ và trò chuyện tại một sự kiện, Hoàng Dũng nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu với Dept trong âm nhạc: “Tôi thấy có rất nhiều điểm tương đồng giữa tôi và âm nhạc của Dept. Anh ấy cũng có một cộng đồng fan hâm mộ rất sôi nổi tại Việt Nam nên tôi đã nhận lời. Tôi nghĩ đây sẽ là một sự kết hợp thú vị”.

Làm việc cùng Dept trong ca khúc "Nói nhỏ em nghe", Hoàng Dũng không can thiệp vào cấu trúc âm nhạc bởi tin rằng những sáng tạo của người đồng nghiệp Hàn Quốc đã trọn vẹn ngay từ đầu: “Khán giả có vẻ rất thích việc tôi chuyển soạn lyrics nước ngoài, nên tôi tiếp tục làm điều đó ở dự án lần này như một sự đóng góp dành cho người nghe của chúng tôi”.

Bên cạnh đó, quá trình phối hợp giữa ê-kíp Việt Nam và Hàn Quốc diễn ra thuận lợi hơn mong đợi nhờ sự đồng điệu trong tư duy âm nhạc. Hoàng Dũng tiết lộ: “Bọn tôi làm việc khá nhanh đấy! Chắc tại vì chung ngôn ngữ âm nhạc nên tôi không gặp nhiều khó khăn trong lúc sản xuất. Dept thậm chí còn 'fan service' cho khán giả Việt bằng cách hát tiếng Việt nữa cơ!”. Theo Hoàng Dũng, trở ngại đáng kể nhất, cũng… hài hước nhất chỉ là chênh lệch múi giờ giữa hai ê-kíp, khi thời gian làm việc của một bên lại trùng với thời gian nghỉ ngơi của bên còn lại.

Dự án "Nói nhỏ em nghe" cũng không phải lần đầu Hoàng Dũng bắt tay cùng một nghệ sĩ Hàn Quốc. Trước đó, nam ca sĩ từng nhận được nhiều phản hồi tích cực khi kết hợp với 10CM trong phiên bản tiếng Việt của "Phonecert". Tiếp nối hành trình ấy với Dept, Hoàng Dũng cho rằng những dự án hợp tác xuyên biên giới không chỉ mang đến trải nghiệm mới cho nghệ sĩ mà còn góp phần kết nối cộng đồng yêu nhạc: “Tôi nghĩ những dự án thế này là một cơ hội tốt, cho cả nghệ sĩ lẫn khán giả. Việc kết nối giữa các nghệ sĩ trong khu vực hay quốc tế sẽ giúp cộng đồng nghe nhạc lớn dần lên theo thời gian, đồng thời rào cản về ngôn ngữ cũng dần được xóa bỏ. Tôi cũng học được rất nhiều điều từ những ê-kíp nước ngoài, nhiều kiến thức và tư duy về thị trường âm nhạc thú vị mà tôi chưa có cơ hội trải nghiệm trước đây”.

Bên cạnh màn kết hợp cùng Dept, Hoàng Dũng cũng đang có một năm hoạt động sôi nổi khi tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". Nam ca sĩ liên tục để lại dấu ấn từ Vòng Chào sân, Công diễn Hội ngộ đến Công diễn 1 với vai trò thủ lĩnh Nhà Hoa lửa, góp phần quan trọng tạo nên tiết mục "Let Me Go". Song song với lịch trình ghi hình, Hoàng Dũng còn chuẩn bị cho đêm diễn thứ ba của concert "Xoay tròn" sẽ diễn ra vào ngày 6/9 tại Hà Nội.

Chia sẻ về việc cùng lúc đảm nhận nhiều dự án, Hoàng Dũng cho biết anh không đặt mục tiêu làm mọi thứ một mình mà luôn tin tưởng vào sự đồng hành của ê-kíp: “Tôi chỉ cố gắng hết sức mình thôi! Tôi may mắn khi bên cạnh còn rất nhiều đồng đội ăn ý. Họ rất hiểu và phối hợp cùng tôi rất hiệu quả. Nếu như tôi làm mọi thứ một mình như trước đây, có lẽ tôi sẽ không dám làm nhiều hơn một dự án một lúc. Bận rộn là có thật, nhưng tôi rất vui vì những trải nghiệm ở giai đoạn này”.

Nhìn về chặng đường phía trước trong năm 2026, Hoàng Dũng mong muốn giữ cho mình một tâm thế cởi mở và tự do trong sáng tạo: “Tôi mong năm nay sẽ là một năm vô tư của tôi. Muốn kết hợp với ai thì cứ kết hợp. Muốn có một trải nghiệm mới thì cứ trải nghiệm. Muốn tiếp tục gặp khán giả của mình, vậy thì làm concert tiếp! Tôi nghĩ điều đó sẽ giúp tôi thả lỏng đầu óc hơn sau một dự án sáng tạo dài hơi, trong khi vẫn cảm thấy mình đang làm việc chăm chỉ”.