“Sao Độc lập” kể câu chuyện 81 năm từ mùa Thu lịch sử

ANTD.VN - Hướng tới Quốc khánh 2/9, chương trình chính luận nghệ thuật “Sao Độc lập” 2026 trở lại với chủ đề “Ánh sao độc lập - Khát vọng Việt Nam hùng cường”, kết nối giá trị của độc lập, tự do với khát vọng xây dựng một Việt Nam phát triển, phồn vinh và hạnh phúc. Chương trình diễn ra vào tối 30-8 tới tại Nhà hát Hồ Gươm, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và nền tảng số VTVgo.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là dấu mốc trọng đại, mở ra kỷ nguyên độc lập, đưa nhân dân trở thành người làm chủ đất nước. Cũng trong mùa Thu lịch sử ấy, lực lượng Công an Nhân dân ra đời, mang sứ mệnh bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ, giữ vững an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên.

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật “Sao Độc lập lần thứ XI - năm 2026". Chương trình mang chủ đề “Ánh sao độc lập - Khát vọng Việt Nam hùng cường”.

Được tổ chức thường niên từ năm 2016, “Sao Độc lập” trở thành chương trình chính luận nghệ thuật được khán giả đón đợi mỗi dịp mùa Thu tháng Tám. Qua các mùa tổ chức, chương trình không chỉ hướng tới việc tái hiện những dấu mốc hào hùng của lịch sử mà còn dành một không gian trang trọng để tri ân những thế hệ đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Từ câu chuyện lịch sử, chương trình đồng thời góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam đối với đất nước.

Năm nay với chủ đề “Ánh sao độc lập - Khát vọng Việt Nam hùng cường”, chương trình được xây dựng như một mạch nối giữa ký ức lịch sử và khát vọng phát triển trong hiện tại. Trong đó, “Ánh sao độc lập” gợi nhắc giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do, đồng thời biểu tượng cho lý tưởng cách mạng, niềm tin và chính nghĩa được hun đúc qua những chặng đường đấu tranh của dân tộc. Từ ánh sáng ấy, chương trình hướng tới một khát vọng mới, xây dựng Việt Nam hùng cường, phát triển phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Qua 81 năm kể từ mùa Thu độc lập, những giá trị được tạo dựng bằng sự hy sinh và cống hiến của các thế hệ cha anh tiếp tục được trao truyền. Đó không chỉ là ký ức của một thời kỳ lịch sử mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần để các thế hệ hôm nay xác định trách nhiệm với tương lai đất nước. Chủ đề của chương trình vì thế không dừng ở việc nhìn lại quá khứ mà hướng tới sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện tại, giữa những thành quả đã được vun đắp với khát vọng kiến tạo tương lai.

“Sao Độc lập” 2026 gồm 3 chương với 15 tiết mục, kết hợp các loại hình ca, múa, nhạc, lời bình cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và những công nghệ trình diễn hiện đại nhằm tạo nên không gian sân khấu giàu tính trực quan, đồng thời góp phần kết nối câu chuyện lịch sử với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Sự kết hợp giữa chính luận và nghệ thuật là điểm nhấn xuyên suốt của chương trình. Những sự kiện, dấu mốc lịch sử được đặt trong một không gian biểu đạt giàu cảm xúc, để quá khứ không chỉ được nhắc lại bằng những con số hay tư liệu mà còn được cảm nhận qua âm nhạc, hình ảnh và sân khấu. Qua đó, những giá trị của độc lập, tự do và tinh thần cống hiến được chuyển tải tới công chúng một cách gần gũi, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Với chủ đề gắn liền với một trong những dấu mốc thiêng liêng của lịch sử dân tộc, cùng sự đầu tư về nội dung và hình thức thể hiện, “Sao Độc lập” 2026 được kỳ vọng mang tới một chương trình vừa có chiều sâu chính luận, vừa giàu sức truyền cảm. Từ ánh sáng của mùa Thu độc lập năm 1945, chương trình hướng tới khẳng định sức sống của những giá trị đã được các thế hệ người Việt Nam gìn giữ, đồng thời lan tỏa khát vọng về một đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, vững mạnh và hạnh phúc. Đêm nghệ thuật chính luận dự kiến ghi nhận sự góp mặt đặc biệt của Đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho - tác giả ca khúc "Chiếc khăn Piêu", "Tiến bước dưới quân kỳ"...Cùng với đó là dàn nghệ sĩ tài năng: ca sĩ Cẩm Vân, NSƯT Đăng Dương, Nguyễn Ngọc Anh, Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách, nhóm Oplus, Phạm Anh Duy, Quách Mai Thy, Thanh Thụy, Trần Ngọc Ánh, CLB Sao tuổi thơ và dàn hợp xướng Dynamic.