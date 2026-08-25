"Vui Tết độc lập" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

ANTD.VN - Từ ngày 29/8 - 30/9/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động sôi nổi với chủ đề “Vui Tết độc lập”, chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026).

Chương trình do Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Cao Bằng, Sơn La, thành phố Đà Nẵng cùng hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc đang hoạt động thường xuyên tại làng thực hiện.

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, không gian chợ vùng cao phía Bắc (Khu làng dân tộc I) sẽ tái hiện không khí chợ phiên vùng Tây Bắc, Đông Bắc với chủ đề “Cao nguyên mở hội”.

Khoảng 40 gian hàng sản vật địa phương, ẩm thực truyền thống như xôi màu, bánh cuốn vùng cao, thắng cố, rượu ngô… do chính đồng bào Tày, Nùng, Mông, Dao (Cao Bằng), Thái (Sơn La) và các nhóm đồng bào tại chỗ đảm nhận.

Khách tham quan còn được thưởng thức múa sư tử mèo của dân tộc Nùng (Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia); chương trình dân ca dân vũ “Vui Tết độc lập” cùng trình diễn khèn Mông.

Điệu múa sư tử mèo của dân tộc Nùng

Bên cạnh đó, nhiều nghi lễ truyền thống cũng được tái hiện, gồm lễ cầu mùa của dân tộc Nùng ngày 30/8, trích đoạn lễ rước dâu của dân tộc Dao ngày 1/9 và lễ mừng cơm mới của dân tộc Thái ngày 2/9.

Ngày 19 và 20/9, Làng dân tộc Giẻ Triêng tổ chức chuyên đề “Buôn làng rực rỡ”, với sự tham gia của khoảng 30 đồng bào Giẻ Triêng đến từ Đà Nẵng. Hoạt động nổi bật là lễ cúng lúa trăm, diễn ra sáng 20/9, cùng chương trình giao lưu “Sắc hương đại ngàn” với dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống.

Không khí rộn ràng tại một phiên chợ vùng cao

Trong khuôn khổ chương trình, du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động như học đánh cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát, thưởng thức ẩm thực và tham gia trò chơi dân gian.

Bên cạnh đó, các chương trình cuối tuần tiếp tục được tổ chức xuyên suốt tháng 9 như “Cao nguyên vui Tết Độc lập”, “Tiếng gọi mùa yêu”, lễ cầu an các dân tộc Tây Nguyên và giao lưu “Sức sống đại ngàn” tại vườn tượng Tây Nguyên.

Bên cạnh các sự kiện theo lịch trình, từ 8h đến 17h hàng ngày, hơn 100 đồng bào đại diện cho 16 dân tộc như Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Thái, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer sẽ giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống, trình diễn nhạc cụ, hướng dẫn du khách trải nghiệm nghề thủ công, thưởng thức ẩm thực và tham gia các trò chơi dân gian như ném còn, đi cà kheo, nhảy sạp.

Đồng thời, vào dịp này, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cũng triển khai các gói sản phẩm trải nghiệm mang tên “Dấu chân bản làng” và “Về với đại ngàn Tây Nguyên” nhân dịp đầu năm học mới, đưa du khách khám phá sâu hơn các không gian từ làng dân tộc đến khu hồ trên núi, làng chài, trại sáng tác và không gian nghi lễ thờ tổ...