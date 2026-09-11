Nhạc sĩ Hoài An làm mới tình ca về Sài Gòn

ANTD.VN - Từ những vần thơ về Sài Gòn, nhạc sĩ Hoài An cùng ê-kíp thực hiện MV “Những ngày Sài Gòn”, làm mới tác phẩm bằng hòa âm hiện đại, hai giọng hát trẻ và góc nhìn điện ảnh.

Từ ly cà phê buổi sáng đến những câu chuyện hàn huyên trong cuộc sống thường nhật, “Những ngày Sài Gòn” gợi lên một thành phố gần gũi, nơi tình yêu, tình bạn và tình người được nuôi dưỡng qua những điều bình dị nhỏ bé. Ca khúc được nhạc sĩ Hoài An phổ nhạc, bắt nguồn từ sự đồng điệu với những cảm xúc mà tác giả Lâm Xuân Thi dành cho thành phố phương Nam. Tác phẩm khai thác những nét đẹp giản dị, thân thương trong đời sống thường nhật, đồng thời hướng đến tình cảm giữa người với người, tình yêu, tình bạn và sự rộng lượng đặc trưng của đất và người nơi đây.

Năm 2025, bài hát từng được giới thiệu qua giọng hát của Đoàn Đại Hoà, Hà Vân, Trịnh Kim Liên, Quách Phú Thành cùng vũ đoàn Mây Trắng. Nối tiếp hành trình nghệ thuật này, mới đây nhạc sĩ Hoài An cùng êkíp sản xuất quyết định làm mới sáng tác này bằng một sản phẩm MV hoàn chỉnh được thể hiện bởi hai giọng hát Henry Ngọc Thạch và Khánh Huế cùng phần bè của nhóm Ngày Mới.

Henry Ngọc Thạch và Khánh Huế thể hiện ca khúc “Những ngày Sài Gòn” trong phiên bản MV mới

Đảm nhận vai trò Giám đốc sản xuất, nhạc sĩ Võ Hoài Phúc cho biết việc ca khúc đã có một hành trình thành công trước đó khiến quá trình làm mới trở thành bài toán không đơn giản với êkíp. Theo anh, phiên bản mới phải tạo được sự khác biệt từ hòa âm, phối khí, ca sĩ thể hiện đến phần hình ảnh, nhưng không được làm mất đi tinh thần vốn có của tác phẩm. Vì vậy, êkíp lựa chọn cách tiếp cận mới trong thể hiện, đồng thời giữ nguyên cấu trúc và phần lời của bài thơ, để ca khúc vừa có diện mạo hiện đại hơn vừa giữ được cảm xúc ban đầu

Trong phiên bản mới, nhạc sĩ Hoài An cùng Duy Lương làm lại phần hòa âm, phối khí theo hướng có nhiều biến chuyển hơn. Bài hát được tái cấu trúc thành hai phần với hai nhịp điệu khác nhau, từ đó tạo nên sự thay đổi về cảm xúc và giúp mạch nhạc có thêm điểm nhấn.

Henry Ngọc Thạch và Khánh Huế thể hiện ca khúc theo hình thức song ca, kết hợp phần bè của nhóm Ngày Mới.

Trên nền hòa âm mới, Henry Ngọc Thạch và Khánh Huế thể hiện ca khúc theo hình thức song ca, kết hợp phần bè của nhóm Ngày Mới. Hai giọng hát trẻ mang đến cách xử lý tươi mới, đồng thời tạo sự đối thoại và chuyển động cho bài hát. Những thay đổi này cũng là bước đệm để ca khúc được phát triển tiếp bằng ngôn ngữ hình ảnh trong MV.

Nếu âm nhạc tạo nên diện mạo mới cho “Những ngày Sài Gòn”, phần hình ảnh tiếp tục mở rộng câu chuyện về thành phố. Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Lương Phan Hoàng, êkíp Alpha 8 không chỉ ghi lại TP.HCM như một bối cảnh quen thuộc mà xây dựng nơi đây như một nhân vật có nhịp sống và cảm xúc riêng. Theo êkíp sản xuất, Sài Gòn trong MV không đứng yên làm phông nền mà hiện diện như một thực thể sống, có nhịp đập, tính cách và tâm trạng. Thành phố chuyển động song song với cảm xúc của các nhân vật, được thể hiện qua sự thay đổi của ánh sáng, không gian và nhịp dựng.

Vì thế, hình ảnh trong MV không đơn thuần minh họa cho ca từ. Những khung cảnh đời thường, các khoảng không gian rộng mở hay nhịp sống sôi động đều được sắp đặt để tương ứng với từng trạng thái cảm xúc, từ những khoảnh khắc riêng tư, lắng đọng đến sự náo nhiệt, rộn ràng của thành phố.

Hai anh em nhạc sĩ Võ Đại Hoài An (bên phải) và nhạc sĩ Võ Hoài Phúc (bên trái)

Nhạc sĩ Hoài An cho biết phần hình ảnh được xây dựng với mong muốn âm nhạc và cảnh quay có thể bổ trợ cho nhau, cùng dẫn dắt cảm xúc của người xem. Anh kỳ vọng khán giả cảm nhận được “một bản giao hưởng thị giác về sự chuyển động và tĩnh lặng của Sài Gòn”. Từ góc nhìn này, hình ảnh thành phố được đặt song song với diễn biến tâm lý của nhân vật. Những thay đổi về nhịp sống, ánh sáng và không gian được sử dụng để thể hiện các trạng thái khác nhau, từ những khoảnh khắc riêng tư đến nhịp sống sôi động của thành phố.

Với phiên bản MV năm 2026, “Những ngày Sài Gòn” tiếp tục được kể lại bằng cách tiếp cận mới, kết hợp giữa chất liệu thơ, âm nhạc và hình ảnh. Từ một ca khúc đã có hành trình riêng, tác phẩm được làm mới để gần hơn với khán giả trẻ, đồng thời giữ lại những cảm xúc thân thuộc về thành phố và con người Sài Gòn.

Nhạc sĩ Hoài An, tên đầy đủ Võ Đại Hoài An, sinh năm 1977. Anh được biết đến qua nhiều ca khúc như: “Tình thơ”, “Tình khúc vàng”, “Đã không yêu thì thôi” và “Khung trời ngày xưa”...Với hơn 800 ca khúc thuộc nhiều thể loại, Hoài An cũng từng đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc cho các chương trình truyền hình như “Gương mặt thân quen”, “Vietnam Idol Kids”, “Ca sĩ giấu mặt” và “Mặt nạ ngôi sao”.

Giám đốc sản xuất Võ Hoài Phúc, em ruột nhạc sĩ Hoài An, là tác giả của hơn 300 ca khúc, trong đó có “Hoang mang”, “Khi cô đơn em nhớ ai”, “Vô cùng”... Từng theo học ngành Vật lý tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, anh sau đó chuyển hướng sang sáng tác và theo đuổi hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp.