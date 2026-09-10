"Nét Kinh kỳ" kết nối ký ức về 36 phố phường đến đời sống đương đại

ANTD.VN - Từ ngày 12 đến ngày 19/9/2026, chương trình “Nét Kinh kỳ” sẽ diễn ra tại khu vực Hậu viên, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Chương trình “Nét Kinh kỳ” do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức, nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026. Chương trình sẽ ra mắt công chúng những hình ảnh, tư liệu về lấy cảm hứng từ phố phường, phố nghề và đời sống Thăng Long xưa kết nối với các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống. Qua đó, chương trình gợi mở câu chuyện về một thủ đô giàu chiều sâu lịch sử, luôn vận động và tiếp nối trong đời sống hôm nay.

Trong không gian trưng bày “Nét Kinh kỳ”, các tác phẩm và tư liệu về 36 phố phường Hà Nội sẽ tạo nên một lát cắt về diện mạo Kinh kỳ xưa. Bên cạnh đó, trưng bày còn giới thiệu những thông tin về lịch sử, nguồn gốc tên gọi và nghề thủ công gắn với từng tuyến phố.

Trong không gian trưng bày “Nét Kinh kỳ”, các tác phẩm và tư liệu về 36 phố phường Hà Nội sẽ tạo nên một lát cắt về diện mạo Kinh kỳ xưa.

Thông qua các hình ảnh, tư liệu tại trưng bày, công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu về một Hà Nội của những “phố hàng, phố nghề” chuyên biệt. Qua đó, chương trình góp phần gợi lại hình ảnh phố phường Hà Nội trong những năm đầu thế kỷ XX, giúp công chúng nhận diện phố cổ như một không gian văn hóa được hình thành từ lịch sử, nghề nghiệp, giao thương và đời sống cộng đồng.

Bên cạnh đó, các hoạt động trải nghiệm sẽ được tổ chức với sự tham gia của nghệ nhân đến từ một số làng nghề truyền thống. Người dân và du khách có cơ hội quan sát, tìm hiểu và trực tiếp tương tác với các sản phẩm, kỹ thuật thực hiện của những làng nghề tiêu biểu như gốm Bát Tràng, gốm Bồ Bát, thêu ren, đan cói Kim Sơn, giấy dó Phong Khê, Vietnam Silk House,...

Từ những trải nghiệm trực tiếp, du khách sẽ có thêm không gian chiêm ngưỡng sản phẩm, cảm nhận rõ giá trị lao động thủ công và sức sống của những nghề truyền thống trong đời sống đương đại. Việc đưa các hoạt động trải nghiệm nghề vào không gian di sản cũng tạo nên sự kết nối giữa ký ức phố nghề của Thăng Long xưa với các làng nghề truyền thống đang tiếp tục tồn tại và phát triển hôm nay.

Thông qua các hình ảnh, tư liệu tại trưng bày, công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu về một Hà Nội của những “phố hàng, phố nghề” chuyên biệt (Ảnh minh họa).

Đồng thời, chương trình “Nét Kinh kỳ” còn hướng tới một cách tiếp cận di sản gần gũi với công chúng, bắt đầu từ việc nhìn ngắm, tìm hiểu đến trải nghiệm. Thông qua sự kết hợp giữa trưng bày hình ảnh, tư liệu lịch sử và hoạt động trải nghiệm nghề, chương trình góp phần giúp người dân và du khách có thêm cách tiếp cận sinh động với những giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội.

Việc tổ chức chương trình “Nét Kinh kỳ” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng sẽ tạo nên sự gặp gỡ giữa những lớp di sản khác nhau trong không gian văn hóa của Thăng Long - Hà Nội. Từ đó, di sản không chỉ thuộc về quá khứ mà vẫn có khả năng hiện diện, tương tác và tạo cảm hứng trong đời sống đương đại.

Qua chương trình, Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục là không gian văn hóa gợi sức sáng tạo của Thủ đô, nơi các giá trị truyền thống được giới thiệu, kết nối và tiếp nối bằng những hình thức biểu đạt phù hợp với đương đại. Đây cũng là cách Văn Miếu - Quốc Tử Giám góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong mối quan hệ với văn hóa, nghệ thuật, du lịch và công nghiệp văn hóa.