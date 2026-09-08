Top 5 địa điểm Châu Á trải nghiệm ẩm thực và phong tục dịp Trung thu

ANTD.VN - Booking.com đã tổng hợp danh sách các điểm đến du khách có thể lựa chọn để thỏa sức hòa mình vào nền ẩm thực đặc sắc và trải nghiệm những phong tục tập quán lâu đời, độc đáo tại châu Á.

Theo báo cáo xu hướng du lịch gần đây của Booking.com, 92% du khách Việt Nam có xu hướng lựa chọn những chuyến đi lấy ẩm thực làm trải nghiệm chính và 46% du khách cho biết ăn uống là ưu tiên hàng đầu của họ khi lên kế hoạch cho chuyến đi. Không chỉ thưởng thức các món ăn truyền thống, du khách Việt cũng tìm kiếm nhiều trải nghiệm khác.

Trong đó, 49% du khách có ý định tham quan chợ địa phương, 47% người ưu tiên khám phá ẩm thực đường phố, 44% tìm kiếm những quán ăn ít người biết đến và 40% du khách chủ động lên lịch trình trùng với các lễ hội ẩm thực cũng như sự kiện đặc biệt theo mùa. Qua đó, trải nghiệm ẩm thực đang ngày càng ảnh hưởng đến cách con người khám phá thế giới. Theo đó, các món ăn trở thành cánh cửa đưa du khách đến gần với văn hóa địa phương. Dưới đây là top 4 địa điểm được Booking.com gợi ý để du khách có những trải nghiệm độc đáo và trọn vẹn vào dịp Tết Trung thu tại các nước châu Á.

Sum vầy bên mâm cỗ Trung thu tại Việt Nam

Vào ngày Rằm, các gia đình tại Việt Nam thường chuẩn bị mâm cỗ cúng gia tiên được bày biện cầu kỳ để cầu mong sức khỏe, may mắn, bình an. Mâm cỗ Rằm tháng Tám gồm có bánh nướng, bánh dẻo quyện cùng hương vị của các loại trái cây theo mùa kết hợp với cốm và các loại bánh truyền thống. Mâm cỗ đêm Rằm sau đó sẽ được bày trí ở giữa sân nhà, trở thành tâm điểm cho cả gia đình quây quần phá cỗ trông trăng. Đặc biệt, một vài gia đình truyền thống sẽ đặt thêm một thau nước bằng đồng bên mâm cỗ để ngắm bóng trăng phản chiếu trên mặt nước.

Mâm cỗ Rằm tháng Tám gồm có bánh nướng, bánh dẻo quyện cùng hương vị của các loại trái cây theo mùa kết hợp với chút cốm và các loại truyền thống.

Mùa trăng rằm này, du khách có thể đến Phố cổ Hà Nội để khơi lại sự hoài niệm của ngày Tết Trung thu xưa qua các buổi workshop tự tay làm bánh trung thu hay đồ chơi dân gian. Ngoài ra, tại TP.HCM, những con phố sầm uất khu Chợ Lớn sẽ là tọa độ lý tưởng để du khách dạo bộ, hòa mình vào tiếng trống múa lân rộn rã và ngắm nhìn sắc đèn lồng lung linh về đêm.

Vào đêm Rằm, các gia đình tại Việt Nam thường chuẩn bị mâm cỗ cúng gia tiên được bày biện cầu kỳ để cầu mong sức khỏe, may mắn, bình an.

Tham gia lễ hội “Chuseok ở mọi nhà”, trải nghiệm làm bánh Songpyeon tại Hàn Quốc

Chuseok là lễ hội mừng mùa thu hoạch lớn nhất Hàn Quốc. Đây là dịp để các gia đình đoàn viên, cùng nhau thưởng trăng tròn đêm Rằm. Vào thời điểm này, các gia đình sẽ quây quần làm bánh songpyeon, món bánh gạo hình bán nguyệt được hấp trên lá thông tươi. Sau đó, người dân địa phương sẽ chia sẻ bánh sonpyeon cùng họ hàng, hàng xóm như một biểu hiện của lòng biết ơn mùa màng bội thu.

Vào thời điểm này, các gia đình sẽ quây quần làm bánh songpyeon, món bánh gạo hình bán nguyệt được hấp trên lá thông tươi.

Du khách có thể “du hành” về thời Joseon ở Làng Dân tộc Hàn Quốc. Tại đây, lễ hội "Chuseok ở mọi nhà" sẽ diễn ra vào ngày Rằm tháng Tám với các trải nghiệm tập làm bánh songpyeon truyền thống, tham gia nghi lễ đập lúa và hòa mình vào điệu múa vòng tròn Ganggangsullae rộn ràng. Còn ở thủ đô Seoul, du khách có thể đăng ký lớp học làm bánh gạo chay, dạo quanh chợ Gwangjang sầm uất để thưởng thức những chiếc bánh songpyeon mới làm xong cùng chút rượu gạo makgeolli truyền thống.

Ở thủ đô Seoul, du khách có thể đăng ký lớp học làm bánh gạo chay, dạo quanh chợ Gwangjang sầm uất để thưởng thức những chiếc bánh songpyeon mới làm xong cùng chút rượu gạo makgeolli truyền thống.

Ngắm trăng rằm, thưởng thức bánh Tsukimi-dango tại Nhật Bản

Tsukimi là phong tục ngắm trăng truyền thống của Nhật Bản, được tổ chức vào mỗi dịp trăng tròn mùa thu. Đây là thời điểm gia đình và bạn bè cùng quây quần bên nhau dưới bầu trời đêm. Các buổi tụ họp thường diễn ra trên engawa (hiên nhà) hoặc trong những khu vườn được trang trí bằng cỏ lau susuki, tượng trưng cho một mùa màng bội thu.

Tâm điểm trên bàn ăn những dịp Tsukimi là những chiếc bánh trôi có tên gọi là Tsukimi-dango. Những chiếc Tsukimi-dango trắng ngần được xếp thành hình kim tự tháp, bày cùng hạt dẻ, khoai lang, đậu nành luộc và rượu sake như lễ vật dâng lên thần Mặt Trăng để bày tỏ lòng biết ơn.

Tâm điểm trên bàn ăn những dịp Tsukimi là những chiếc bánh trôi có tên gọi là Tsukimi-dango.

Bên cạnh đó, đến với Nhật bản vào dịp Tsukimi, du khách có thể trải nghiệm lễ hội Meigetsu Kangen-sai tại đền cổ Shimogamo ở thành phố Kyoto hoặc một buổi thưởng trà trong những trà thất lâu đời. Ở thủ đô Tokyo, du khách có thể ghé thăm lễ hội Moon Art Night tại khu phố Shimokitazawa để chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật độc đáo và thưởng thức bánh trái theo mùa ngay dưới mô hình mặt trăng khổng lồ phát sáng của nghệ sĩ Luke Jerram.

Đến với Nhật bản vào dịp Tsukimi, du khách có thể trải nghiệm lễ hội Meigetsu Kangen-sai tại đền cổ Shimogamo ở thành phố Kyoto hoặc một buổi thưởng trà trong những trà thất lâu đời.

Nghe ngâm thơ, thưởng trà, thả đèn hoa đăng tại Trung Quốc

Sở hữu di sản trà trải dài hơn 4.000 năm, những chén trà thượng hạng từ lâu đã trở thành thức uống không thể thiếu bên cạnh bánh trung thu mỗi độ Rằm tháng Tám tại Trung Quốc. Từ thời nhà Đường (618–907), Tết Trung thu tại Trung Quốc đã gắn liền với những buổi đoàn viên gia đình, hoạt động ngắm trăng và thưởng thức bánh trung thu cùng trà ngon.

Sở hữu di sản trà trải dài hơn 4.000 năm, những chén trà thượng hạng từ lâu đã trở thành thức uống không thể thiếu bên cạnh bánh trung thu mỗi độ Rằm tháng Tám tại Trung Quốc.

Cách trọn vẹn nhất để du khách cảm nhận Tết Trung thu là trải nghiệm các bữa tiệc trà kết hợp với món ăn và hòa mình vào văn hóa thưởng trà đêm. Du khách có thể ghé thăm các làng trà, tham gia tiệc thử trà tại Hàng Châu, học pha các loại trà mùa thu đặc trưng, cách kết hợp trà với các món ăn ngọt và mặn ở thành phố Thượng Hải. Tại các cổ trấn ven sông như Ô Trấn hay thành phố Tô Châu, du khách nên tham gia những buổi gặp gỡ ngoài sân vườn, nghe ngâm thơ, thưởng trà và tự tay thả đèn hoa đăng dọc trên những dòng kênh cổ kính.

Du khách có thể ghé thăm các làng trà, tham gia tiệc thử trà tại Hàng Châu, học pha các loại trà mùa thu đặc trưng, cách kết hợp trà với các món ăn ngọt và mặn ở thành phố Thượng Hải.

Dâng lễ Quan Âm dưới trăng tại Thái Lan

Lễ Cầu Trăng là sự giao thoa giữa văn hóa Trung Hoa - Thái Lan và tín ngưỡng Phật giáo Nam Tông bản địa. Dịp lễ này chủ yếu hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân cho lòng từ bi. Vào đêm Rằm, các gia đình sẽ thành kính dựng bàn thờ cúng được bày biện với hương trầm, hoa tươi và trái cây theo mùa. Bên cạnh những chiếc bánh trung thu truyền thống, mâm cúng không thể thiếu các loại bánh hình quả đào cùng đào tươi, biểu tượng cho sự trường thọ, sức khỏe và may mắn.

Lễ Cầu Trăng là sự giao thoa giữa văn hóa Trung Hoa - Thái Lan và tín ngưỡng Phật giáo Nam Tông bản địa.

Đến với thủ đô Bangkok dịp này, du khách có thể hòa mình vào không khí diễu hành đêm náo nhiệt ở khu phố Chinatown (Yaowarat). Tại đây, các hàng quán lề đường sẵn sàng phục vụ những biến tấu bánh trung thu độc đáo mang đậm hương vị Thái đặc trưng như sầu riêng, hạt sen,... kết hợp cùng các buổi biểu diễn múa rối đường phố truyền thống và không gian ánh sáng quanh những ngôi chùa cổ.