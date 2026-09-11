Ký ức bao cấp trở lại trên màn ảnh rộng qua phim "Bò sữa bay"

ANTD.VN - Được xem là cuốn phim có câu chuyện lạ nhất màn ảnh Việt năm 2026, "Bò sữa bay" đưa người xem ngược dòng thời gian về cách đây hơn ba thập niên, tìm lại ký ức thời kỳ bao cấp trong khung cảnh núi rừng Mộc Châu nguyên sơ và trữ tình.

Câu chuyện phim diễn ra từ những năm 1990, tại một trang trại bò sữa ở Mộc Châu, xoay quanh một nhóm công nhân thực hiện phi vụ đánh cắp công thức sữa bí ẩn - thứ được cho là có tiềm năng đem về khoản tiền hậu hĩnh cho nông trường

650 bé bò sữa tham dự “casting”

Bên cạnh dàn nhân vật hùng hậu được đảm nhận bởi những tên tuổi quen thuộc với khán giả Gen Z như Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Tiểu Vy…, "Bò sữa bay" còn có một nhân vật đặc biệt, đó là Bông - cô bò sữa có vai trò quan trọng trong xuyên suốt kịch bản, tác động đến số phận của các tuyến vai trung tâm cũng như diễn biến mạch truyện.

"Em" Bông được casting từ 650 bé bò sữa

Vì tính chất đặc biệt như thế, ‘em’ Bông được tuyển chọn vô cùng kỹ lưỡng. Yêu cầu mà đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt đặt ra cho Bông là: khuôn mặt xinh xắn, cặp mắt đẹp, tính tình thân thiện và gần gũi con người.

Để tìm được “diễn viên” bốn chân đáp ứng những hình dung như vật của đạo diễn, nhà sản xuất Tường Vi tiết lộ, đội ngũ của chị đã ghé thăm rất nhiều trang trại bò sữa tại Mộc Châu, tiếp xúc và casting 650 bé bò sữa. Chị kể: “Khi nhóm mình đến, đa số các em bò sữa đều sợ, đi lùi vào trong chuồng vì thấy người lạ. Chỉ riêng ‘em’ Bông vui vẻ tiến đến làm quen”.

Mộc Châu đẹp mê hồn mà khác lạ trên màn ảnh rộng

Vốn là điểm dừng chân được ưa chuộng của nhiều tác phẩm điện ảnh, núi rừng Tây Bắc một lần nữa bước lên màn bạc qua "Bò sữa bay". Dẫu vậy, qua lăng kính của đoàn phim toàn người trẻ, Mộc Châu sẽ vừa thân thuộc vừa khác lạ.

Vẫn là thảo nguyên núi non chập chùng, sương bảng lảng ôm lấy những vườn hoa cải, hoa mận, cỏ yến mạch của buổi đầu xuân, nhưng vùng đất này còn được phủ thêm lớp filter nghệ thuật với tinh thần pha trộn chất retro và một chút siêu thực, viễn tưởng.

Lần đầu đóng phim tại Mộc Châu, lại được làm việc trong những ngày tháng 1, giáp Tết - mùa đẹp nhất của vùng thảo nguyên này, dàn diễn viên Võ Điền Gia Huy, Tiểu Vy, Ngọc Xuân, Lãnh Thanh đều cực kỳ thích thú. Từng ngày đến đoàn phim, họ thả mình tận hưởng cái lạnh ẩm se sắt, không khí Tây Bắc trong lành cùng nguồn năng lượng sáng tạo dồi dào của đoàn làm phim. “Mộc Châu quá đẹp và Bò sữa bay cũng có vô cùng nhiều khung hình đẹp” là câu cửa miệng của các diễn viên khi kể về tác phẩm của mình.

Ghép nhà, dựng phòng thí nghiệm

Cảnh sắc thiên nhiên mê đắm lòng người như thế là khung nền lý tưởng để ê-kíp Bò sữa bay tạo dựng những bối cảnh quan trọng đúng với những dòng mô tả trong kịch bản. Đoàn phim gây ngỡ ngàng khi chia sẻ căn nhà của anh em Trâu (Nguyễn Hùng đóng) vốn là hai căn nhà gỗ rời nhau, được đoàn phim mua sẵn, “thả” vào giữa núi rừng Tây Bắc, ghép và chỉnh sửa thành một thể thống nhất.

Trong khi đó, phòng thí nghiệm của San (Ngọc Xuân đóng) là nội cảnh kỳ công nhất của dự án. Mất nhiều thời gian, đoàn phim mới tìm được một thung lũng cỏ biệt lập, phù hợp làm nơi đặt phòng thí nghiệm. “Bối cảnh tìm được cũng là nơi tôi, dù là người Mộc Châu, cũng lần đầu biết tới”, đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt tâm đắc.

Mất ba tuần, đội ngũ thiết kế mới dàn dựng xong phòng thí nghiệm cho San. Theo đạo diễn, cái khó của bối cảnh này không nằm ở thi công mà ở thiết kế, làm sao cho ra kiến trúc học hỏi từ các kỹ sư Cuba, một không gian nghiên cứu sữa “kỳ diệu” của thời kỳ những năm 1990, cảm giác vừa khoa học viễn tưởng vừa retro, cũ kỹ.

Ký ức bao cấp qua lăng kính Gen Z

Với câu chuyện trải dài về thời kỳ bao cấp đến thập niên 1990, "Bò sữa bay" gợi nhắc cảm giác hoài niệm như du hành thời gian. Nhưng thay vì tái hiện thời đại cũ một cách chân thực, bộ phim lựa chọn hướng đi cách tân trong mỹ thuật và ngôn ngữ kể chuyện, dựa theo nền tảng văn hóa và đời sống thập niên 1980-1990.

Theo yêu cầu của kịch bản, phim huy động khoảng 10 chiếc xe nhiều chủng loại. Quá trình tiền kỳ, đoàn phim ưu tiên tìm kiếm tại Mộc Châu, từ các hộ dân chăn nuôi bò sữa, các gia đình người đồng bào, công ty sữa Mộc Châu. Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt cho biết, đoàn phim chủ trương tìm kiếm những chiếc xe của hiện nay rồi sơn sửa để phù hợp phim. Riêng một số chiếc xe quá đặc thù như xe ca chở công nhân, xe tải nhỏ…, ê-kíp tìm kiếm ở nhiều tỉnh thành phía Bắc.

Trong khi đó, đạo cụ, đồ dùng đời sống, vật tư công xưởng được đội ngũ thiết kế sưu tầm tại Hà Nội và TP HCM, vận chuyển lên Mộc Châu theo vài chuyến xe đường dài. Quy trình này khá tốn công sức và thời gian.

Ngay từ khi công bố dự án, "Bò sữa bay" đã thu hút nhiều sự chú ý bởi tựa đề độc đáo, bắt tai, gợi mở ý tưởng phim lạ trong thị trường rạp Việt. Diễn viên Võ Điền Gia Huy ghi nhận đây là tác phẩm “khùng, lạ, chưa thấy bao giờ” trên màn ảnh nội địa.

Dàn diễn viên của "Bò sữa bay" thích thú vì phong cảnh Mộc Châu quá đẹp

"Bò sữa bay" được thực hiện bởi đạo diễn trẻ tài năng Nguyễn Phạm Thành Đạt cùng nhà sản xuất Nguyễn Hữu Thị Tường Vi. Bộ phim quy tụ dàn sao trẻ triển vọng Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Tiểu Vy và Lãnh Thanh... Phim dự kiến ra rạp từ ngày 6.11.2026.