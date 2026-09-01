Loạt chương trình, hoạt động đặc sắc tại Hà Nội trong ngày Quốc khánh 2-9

ANTD.VN - Đúng vào ngày Quốc khánh 2-9 năm nay, trên địa bàn Hà Nội sẽ đồng loạt diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật cùng các hoạt động ý nghĩa tại các địa điểm văn hóa lịch sử, khu di tích. Tối cùng ngày, thành phố tổ chức bắn pháo hoa tại 5 trận địa từ 21h đến 21h15.

Loạt chương trình, triển lãm đặc sắc

Trong số các chương trình nghệ thuật được Sở VHTT&DL Hà Nội chỉ đạo thực hiện, vào ngày mai 2-9 tại khu vực vườn hoa Đền Bà Kiệu, phía trước Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật quy mô lớn của các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Hà Nội. Đây là chương trình được tổ chức ngay khu vực Hồ Gươm, một trong những không gian tập trung đông người trong dịp Quốc khánh.

Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện chương trình nghệ thuật tại khu vực vườn hoa Đền Bà Kiệu trong hai ngày 1 và 2/9 (ảnh tư liệu)

Tối cùng ngày, các chương trình nghệ thuật được tổ chức tại nhiều khu vực của Hà Nội. Tại khu vực Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2-9. Trong khi Nhà hát Cải lương Hà Nội biểu diễn tại Công viên Thống Nhất, còn Nhà hát Múa rối Thăng Long thực hiện chương trình tại Vườn hoa Lạc Long Quân. Ở khu vực ngoại thành, Nhà hát Kịch Hà Nội có chương trình phục vụ người dân tại xã Phúc Sơn.

Bên cạnh những tiết mục về lịch sử và Cách mạng, các chương trình còn khai thác hình ảnh quê hương, đất nước và con người Việt Nam, trong đó có những nét riêng của Thăng Long - Hà Nội. Qua sân khấu nghệ thuật, truyền thống văn hiến và tinh thần anh hùng của Thủ đô được giới thiệu cùng hình ảnh Hà Nội đang chuyển mình theo hướng văn hiến, văn minh, hiện đại, gắn với những kết quả đạt được trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển. Việc đưa các chương trình về nhiều khu vực giúp công chúng ở các địa phương có thêm cơ hội thưởng thức nghệ thuật chuyên nghiệp ngay tại nơi mình sinh sống. Đồng thời, các hoạt động góp phần tạo không khí sôi nổi trong dịp Quốc khánh, nhắc nhớ những giá trị lịch sử và truyền thống Cách mạng, từ đó khơi dậy niềm tự hào, ý thức cộng đồng và tinh thần hướng tới một đất nước phát triển trong giai đoạn mới.

Triển lãm ảnh “Rạng rỡ non sông Việt Nam” diễn ra đến hết ngày 6-9-2026 tại Nhà Triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội (ảnh: BTC)

Về triển lãm, Nhà Triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm tiếp tục diễn ra triển lãm ảnh “Rạng rỡ non sông Việt Nam” đến hết ngày 6-9-2026. Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, giới thiệu các hình ảnh về lịch sử, đất nước và những thành tựu trong quá trình phát triển.

Bên cạnh đó, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, triển lãm “Ngàn năm di sản” cũng đang diễn ra trong ngày 2-9 và kéo dài đến 25-9-2026. Triển lãm giới thiệu hơn 120 tác phẩm của 50 tác giả, sử dụng nhiều chất liệu như sơn mài, lụa, tranh dó, khắc gỗ, màu nước với nội dung tập trung vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội và các giá trị di sản văn hóa Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình còn có hoạt động thảo luận workshop và hoạt động giao lưu dành cho người yêu hội họa, di sản. Cách đó không xa, tại di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức giao lưu giữa nhân chứng lịch sử với các đoàn khách, biểu diễn hoạt cảnh ban ngày và duy trì các trưng bày “Bút thép, lòng son”, “Vùng ký ức”.

Dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, Hà Nội tiếp tục miễn phí tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn thành phố. Vì vậy, ngoài những địa điểm có chương trình riêng, người dân có thể tham quan các điểm như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, Nhà tù Hỏa Lò, Cổ Loa, chùa Hương, làng cổ Đường Lâm và Bảo tàng Hà Nội mà không phải trả phí tham quan trong ngày này.

Nhiều hoạt động vui chơi ngoài trời

Chương trình “Vui Tết độc lập” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, xã Đoài Phương) diễn ra đến hết ngày mai 2-9-2026

Bên cạnh các chương trình nghệ thuật và hoạt động văn hóa, nhiều khu vui chơi tại Hà Nội cũng tổ chức chương trình riêng trong ngày cuối của kỳ nghỉ Quốc khánh. Các hoạt động chủ yếu diễn ra ngoài trời, kết hợp vui chơi, biểu diễn và trải nghiệm, phù hợp với nhiều nhóm khách, từ gia đình có trẻ nhỏ đến nhóm bạn trẻ.

Một trong những không gian có nhiều hoạt động diễn ra xuyên suốt kỳ nghỉ là Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô, xã Đoài Phương. Tại đây, chương trình “Vui Tết độc lập” kéo dài đến hết ngày Quốc khánh 2-9 với sự góp mặt của các cộng đồng dân tộc đang sinh hoạt tại Làng cùng đồng bào đến từ Cao Bằng, Sơn La. Không gian lễ hội được tổ chức theo nhiều lớp, từ chợ phiên vùng cao “Cao nguyên mở hội” đến các tiết mục dân ca, dân vũ, diễn xướng dân gian, nghi lễ truyền thống, giới thiệu nghề thủ công, ẩm thực và trò chơi dân gian. Nhờ vậy, hoạt động tại Đồng Mô không chỉ có các tiết mục biểu diễn mà còn tái hiện một phần không gian sinh hoạt, văn hóa của đồng bào các dân tộc trong dịp Tết Độc lập.

Ở khu vực ngoại thành, Công viên Thiên đường Bảo Sơn (đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh) tiếp tục dành những ngày cuối của kỳ nghỉ cho lễ hội “Miền hoa cổ tích”, diễn ra đến hết ngày 2-9-2026. Tại đây, không gian lễ hội được bố trí với các khu tiểu cảnh hoa, trong đó có “Đảo hoa trong mây”, đi cùng các hoạt động biểu diễn và vui chơi tại công viên. Ngày 2-9 cũng là ngày cuối cùng của chương trình nên các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội vẫn được duy trì để phục vụ khách.

Trong khi đó, ở Công viên Nước Hồ Tây (số 614 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ), bên cạnh các khu vui chơi dưới nước, công viên bố trí sân khấu với các tiết mục xiếc lửa, xiếc sức mạnh đôi tay, thổi bóng nghệ thuật cùng phần biểu diễn của ban nhạc, DJ và vũ đoàn. Một số trò chơi tương tác cũng sẽ được tổ chức trong thời gian này, tạo thêm hoạt động cho khách đến công viên trong ngày cuối của kỳ nghỉ.

Chương trình nghệ thuật “Tinh hoa Bắc Bộ” tại Khu du lịch Tuần Châu - Hà Nội, xã Sài Sơn

Ở phía Tây Hà Nội, Khu du lịch Tuần Châu - Hà Nội tiếp tục các hoạt động phục vụ kỳ nghỉ Quốc khánh, trong đó có chương trình nghệ thuật thực cảnh “Tinh hoa Bắc Bộ”. Chương trình khai thác chất liệu văn hóa đồng bằng Bắc Bộ qua sân khấu ngoài trời, kết hợp biểu diễn nghệ thuật với không gian mặt nước.

Đặc biệt vào tối mai 2-9-2026, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 21h đến 21h15 tại 5 trận địa. Trong đó, 2 điểm được bố trí tại khu vực trung tâm là trước trụ sở Báo Hà Nội mới và trước Bưu điện Hà Nội. Các điểm còn lại nằm tại Đảo Dừa, Công viên Thống Nhất; khu vực Đường đua F1, Khu Liên hợp thể thao quốc gia; vườn hoa Lạc Long Quân. Theo kế hoạch, các trận địa sẽ sử dụng kết hợp pháo hoa tầm cao và tầm thấp.