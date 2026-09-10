Diễn viên Trần Thiên Tú: “’Lặn sâu’ để tìm đường đi cho sự nghiệp của mình”

ANTD.VN - Hướng đến hình ảnh “đả nữ thế hệ mới” của điện ảnh Việt, Trần Thiên Tú đã có màn “chào sân” với vai An Nhiên trong bộ phim “Hộ linh tráng sĩ”. Nghiêm túc luyện tập, xác định được con đường sẽ đi và mong muốn được diễn xuất cho đến lúc già là những gì Trần Thiên Tú chia sẻ với chúng tôi.

- Phóng viên: Sau nhiều năm trở lại điện ảnh với một vai chính, lại là một bộ phim lịch sử gắn liền với võ thuật, hành động, điều đó có ý nghĩa thế nào với bạn?

- Diễn viên Trần Thiên Tú: Thật lòng là em thấy rất vui. Cũng cả một khoảng thời gian dài, em cũng tham gia casting, thử vai rất nhiều và cuối cùng cũng có một vai trong một dự án có ý nghĩa thế này, mà lại là phim cổ trang hành động nữa nên em thật sự thấy sung sướng và tự hào.

Đây có phải là một vai diễn bạn đã mong chờ không?

- Thú thật là trước đó em chưa bao giờ tưởng tượng là mình sẽ nhận được một vai thế này, nó nằm ngoài tưởng tượng của em vì em vẫn nghĩ khả năng của mình chỉ có thể ở những phim tâm lý hoặc những vai diễn có số phận đau khổ một tí.

Diễn viên Trần Thiên Tú trong phim 'Hộ linh tráng sĩ"

Vậy bạn đối mặt với sự thay đổi này của mình thế nào?

- Lúc đầu em không dám đối mặt, thậm chí từ chối việc mình đang làm gì vì có những lúc luyện tập ở võ đường, em đau quá, người ở trạng thái đến ngưỡng chịu đựng rồi vì tập võ quá nhiều. Tất nhiên là qui trình cũng tập ở mức độ vừa vừa rồi mới nâng cao dần nhưng với em thì nó không vừa vừa tí nào (cười). Hai tuần đầu tiên, cơ đùi là rách và tím hết cả hai bên, hai bên vai thì cũng nào cũng căng cứng, cứ tập về là buông thõng toàn bộ cơ thể và cảm thấy thân thể này không còn thuộc về mình nữa.

Cũng có những ngày em ngồi lại võ đường sau giờ luyện tập rất lâu, suy nghĩ để tìm xem mình phải làm gì, vì thật sự cảm thấy mình không thể làm được nữa. Cảm giác bất lực về bản thân khiến em không dám đối diện. Nhưng rồi đến giờ ngày đến giờ, em vẫn đứng dậy đi tập tiếp, lúc đấy là An Nhiên nhắc nhở em chứ không phải là Thiên Tú nữa. Cho đến ngày hôm nay...

Trước khi tham gia "Hộ linh tráng sĩ", Trần Thiên Tú dành nhiều thời gian luyện tập võ thuật ở võ đường của diễn viên Johnny Trí Nguyễn

Ghi dấu ấn từ lúc nhỏ với những vai diễn ấn tượng, rồi bạn “lặn xa” khỏi điện ảnh một thời gian khá dài và giờ quay trở lại. Điều gì thôi thúc bạn trở lại với điện ảnh?

- Em không nghĩ đấy là “lặn xa”, mà em nghĩ mình “lặn sâu” hơn để có một con đường cho mình trong công việc. Những phim đóng trước đây, em tham gia với tâm thế thích việc diễn xuất, thích trải nghiệm, thích thám hiểm và thích đi du lịch vì đóng phim thì sẽ được đi nhiều nơi. Cho đến khi em cân nhắn để nghiêm túc theo đuổi diễn xuất như một công việc của mình thì em quyết định đi học để có thêm nền tảng.

Trong thời gian đi học, em vẫn theo dõi những thay đổi ở nhà, sự phát triển của điện ảnh…và khi trở về, em vẫn cố gắng tìm kiếm các cơ hội để đi casting. Em đã casting trượt rất nhiều vai diễn, và em tự hoài nghi với chính bản thân mình, em cũng hoang mang và không dám đối mặt với nỗi sợ ấy. Em chỉ tự an ủi mình thôi cố, mình sẽ casting nốt phim này, nốt dự án kia…Rồi cuối cùng em cũng có vai Mèo trong phim "Tử chiến trên không" và sau đó đến “Hộ linh tráng sĩ”.

Và có một con đường mới đã mở ra, hình ảnh “đả nữ thế hệ mới” có làm bạn thấy áp lực?

- Em chỉ áp lực lúc quay phim, vì khi ấy còn nhiều câu hỏi trong đầu quá. Nhưng kết thúc quá trình quay thì em đã có những câu trả lời cho mình và em thấy mình không còn áp lực khi theo đuổi hình tượng đó nữa. Em nghĩ khi mình đã xác định theo đuổi nghiệp diễn, nó sẽ không phải chỉ là một vài năm, mà nó là cả quãng đường dài nên em phải đầu tư, học hỏi để trang bị cho các vai diễn của mình để gần gũi với khán giả, chạm được đến tình cảm với khán giả vì vậy việc đầu tư trang bị thêm các kỹ năng mới, đầu tư cho nhân vật của mình là việc bắt buộc phải làm.

Trần Thiên Tú cùng các bạn diễn tại sự kiện ra mắt bộ phim "Hộ linh tráng sĩ"

Khi hướng tới hình ảnh đả nữ đã cho em rất nhiều sự hào hứng, em nhìn thấy con đường mình có thể xây dựng phấn đấu rất rõ ràng. Nó hoàn toàn khác với việc trước đây em cứ loanh quanh trong vòng an toàn của mình với những vai diễn tâm lý. Em biết để làm được điều này, em còn phải tập luyện và bổ sung rất nhiều kỹ năng khác, may mắn là xung quanh em còn rất nhiều người hỗ trợ và con đường này em đi không còn một mình như trước đây nữa, điều gì không biết em có thể hỏi và có người chỉ dậy nên em rất tự tin và hào hứng.

Tôi tò mò muốn biết, bạn muốn xây dựng hình ảnh đả nữ trước hay sau khi tham gia “Hộ linh tráng sĩ”?

- Sau khi chính thức tham gia phim vì ban đầu em cũng không biết mình sẽ tập võ và tập võ sẽ khó khăn thế nào đâu. Em chỉ được cảnh báo trước là đã có rất nhiều người bỏ cuộc và em thấy điều đó thật.

Việc lập gia đình rồi có ảnh hưởng đến những kế hoạch và thời gian dành cho công việc của bạn?

- Vì đã xác định việc diễn xuất sẽ là công việc của mình, sẽ đi theo mình lâu dài đến lúc em già đi chứ em không có suy nghĩ là diễn viên chỉ có giai đoạn thôi nên việc có gia đình bên cạnh cũng là một điểm tựa vững mạnh cho mình yên tâm theo đuổi sự nghiệp của mình. Em cũng may mắn nhận được sự ủng hộ của gia đình, thậm chí còn giúp đỡ em rất nhiều khi em phải đối diện với áp lực, lo lắng khi bộ phim ra mắt. Ông xã em còn động viên “Em đừng mang những áp lực như vậy, em không thể làm hài lòng rất cả mọi người được”. Tất nhiên khi đã lập gia đình, em sẽ phải sắp xếp thời gian phù hợp để ưu tiên những việc cần làm theo từng giai đoạn, em nghĩ ai cũng phải đối mặt với điều này chứ không chỉ là nghề diễn.

Chồng bạn đối diện với một cô vợ đánh võ giỏi thế nào?

- (Cười) Ôi, cái này không cần phải suy nghĩ vì chồng em không cùng hạng cân với em, võ sĩ là phải đấu cùng hạng cân chứ không đấu khác hạng cân đâu. Nói đùa vậy thôi, chứ em rất ngoan ngoãn nhé, em là một người vợ hiền.

Ngoài hướng tới hình ảnh đả nữ, bạn còn có kế hoạch nào cho mình trong thời gian tới?

- Trong những năm tới, em sẽ cố gắng hoàn thiện và nâng cao kỹ năng của mình hơn, gắn bó hơn với dòng phim hành động này. Nói thế không có nghĩa là em sẽ từ chối các dự án khác không phải là hành động. Em luôn mong có nhiều cơ hội để mình được tiếp xúc với nhiều dạng vai diễn khác nhau, đa dạng hơn. Điện ảnh Việt đã thay đổi và phát triển rất nhiều, các vai diễn chính không còn chỉ ở độ tuổi trẻ nữa mà ở nhiều độ tuổi khác nhau, đấy thật sự là một điều rất tuyệt vời vì em có thể được làm nghề tới già (cười).

Trong “Hộ linh tráng sĩ”, bạn và Tuấn Trấn có những phân đoạn tình cảm, nó có gây khó khăn cho bạn khi thực hiện?

- Có, đó là một trong những cảnh rất căng thẳng. Nếu không có anh Tuấn Trần và chú K’Linh thì em khó hoàn thành được cảnh đó. Anh Tuấn Trần thấy em căng thẳng ngay từ lúc đầu nhưng anh Tuấn là một người rất tinh tế. Anh chủ động trò chuyện, đùa giỡn để em bớt căng thẳng hơn, đánh lạc hướng em với những câu chuyện vui vui…để có không khí thoải mái hơn.

Trần Thiên Tú và Tuấn Trần trong phim

Đây có phải là cảnh nóng đầu tiên trong sự nghiệp của bạn?

- Đúng là cảnh nóng đầu tiên thật và lại quay cùng với một bạn diễn rất thông minh và cuốn hút.

Ông xã bạn phản ứng thế nào khi biết vợ sẽ có cảnh nóng trong phim?

- Em trao đổi thẳng thắn, tất cả những điều đó là cảm xúc của nhân vật, không phải là cảm xúc của Trần Thiên Tú ở ngoài. Không chỉ với chồng, còn gia đình hai bên nữa nên em phải rõ ràng và nghiêm túc ngay từ ngày đầu khi xác định con đường mình theo đuổi. Em nghĩ đấy cũng là một phần trong công việc của mình, em nghĩ những người xác định theo nghiệp diễn luôn phải có một kỹ năng, giống như một cái công tắc, bật cho nhân vật và tắt đi khi quay lại cuộc sống đời thường.

Xin cảm ơn những chia sẻ của bạn và chúc bạn tiếp tục có những vai diễn thành công!