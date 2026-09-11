ANTD.VN - Sự kiện công chiếu phim điện ảnh âm nhạc Soobin Live Concert Movie: All-rounder được ví như "chuyến tàu xuyên không" tái hiện hoàn hảo bầu không khí cuồng nhiệt của ba đêm concert của Soobin Hoàng Sơn.

Các khách mời tham dự sự kiện, chúc mừng Soobin ra mắt phim điện ảnh âm nhạc đầu tiên

Soobin Live Concert Movie: All-Rounder đóng vai trò là lăng kính chân thực nhất tái hiện trọn vẹn sức nóng của 3 đêm diễn lịch sử: Soobin Live Concert: All Rounder và Soobin Live Concert: All Rounder The Final.

Đặc biệt, vượt ra khỏi khuôn khổ của những tiết mục âm nhạc hoành tráng, bộ phim ghi điểm sâu sắc khi đan xen những thước phim hậu trường chưa từng được công bố. Khán giả được thấy một Soobin phía sau ánh đèn flash: những giọt mồ hôi trong phòng tập, những áp lực, sự nỗ lực không ngừng nghỉ và cả những giọt nước mắt vỡ òa.

Tất cả những khoảnh khắc chân thực ấy được xâu chuỗi để minh chứng cho câu chuyện truyền cảm hứng: “Mỗi ước mơ đều xứng đáng có một sân khấu”.

"Đóng gói” ba đêm concert ra rạp, trọn vẹn 109 phút của bộ phim là gần 2 tiếng khán giả không thể ngồi yên. Hàng trăm người hâm mộ đã đồng loạt đứng dậy, thắp sáng không gian với biển lightstick và chiếc vòng tay All Rounder, tất cả cùng hò reo, nhún nhảy không ngừng nghỉ như đang thực sự hòa mình giữa sân khấu 40.000 khán giả.

Mãn nhĩ với hệ thống âm thanh 7.1 chuẩn quốc tế, hàng loạt nghệ sĩ, khách mời và khán giả đã không giấu được sự trầm trồ. Để mang đến chất lượng âm thanh đỉnh cao này, được biết trước đó Soobin và toàn bộ ekip đã đích thân dành ra rất nhiều buổi kiểm tra, tinh chỉnh hệ thống loa tại rạp vô cùng gắt gao.

Không khí sôi động trong buổi công chiếu Soobin Live Concert Movie: All-Rounder

Ngay sau khi khép lại sự kiện công chiếu chính, Soobin vẫn tiếp tục nán lại, đích thân di chuyển qua các phòng chiếu khác để trực tiếp gửi lời chào và tri ân sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả. Không dừng lại ở đó, nam nghệ sĩ cùng ekip đang tích cực chuẩn bị cho chuỗi cinetour giao lưu trực tiếp với người hâm mộ tại các cụm rạp trong những ngày tới.

Soobin Live Concert Movie: All-Rounder hiện đang được khởi chiếu toàn quốc tại hệ thống LOTTE Cinema từ ngày 10/9/2026.