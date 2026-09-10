Trải nghiệm di sản, lan tỏa nét đẹp thư pháp Việt

Chương trình “Nét chữ An nhiên” nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của chữ viết và không gian văn hóa Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chương trình dự kiến giới thiệu đến công chúng thư pháp Hán Nôm và thư pháp Quốc ngữ kết hợp với các màn trình diễn, giao lưu thư pháp, biểu diễn âm nhạc dân tộc. Qua đó, “Nét chữ An nhiên” hứa hẹn tạo nên một không gian văn hóa giàu bản sắc, gần gũi và giàu tính trải nghiệm dành cho nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của chữ viết và không gian văn hóa Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chương trình dự kiến giới thiệu đến công chúng thư pháp Hán Nôm và thư pháp Quốc ngữ kết hợp với các màn trình diễn, giao lưu thư pháp, biểu diễn âm nhạc dân tộc.

Đồng thời, chương trình “Nét chữ An nhiên” được tổ chức cũng góp phần tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa nghệ thuật thư pháp với đạo học và văn hiến Thăng Long - Hà Nội. Tại đây, người dân và du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chữ viết, tìm hiểu về những giá trị văn hóa, tinh thần được gửi gắm qua từng nét bút. Qua hoạt động viết chữ, nghệ thuật thư pháp hướng tới giá trị thẩm mỹ, mở ra khoảng lặng để con người tìm về sự cân bằng, tĩnh tại giữa nhịp sống hiện đại.

Bên cạnh có, các hoạt động trình diễn tại sự kiện “Nét chữ An nhiên” tạo cơ hội để người thực hành thư pháp trực tiếp hành bút, thể hiện phong cách, cá tính và kỹ thuật trên nhiều chất liệu, sản phẩm khác nhau. Từ đó, công chúng có dịp quan sát quá trình hình thành một tác phẩm từ cách lựa chọn chữ, bố cục đến từng động tác của người viết. Phần trình diễn trực tiếp hứa hẹn mang tới không gian giúp người dân và du khách có thể thưởng thức vẻ đẹp của thư pháp, hiểu hơn về lao động nghệ thuật, sự kiên trì và chiều sâu tinh thần của người thực hành.

Các hoạt động trình diễn tại sự kiện “Nét chữ An nhiên” tạo cơ hội để người thực hành thư pháp trực tiếp hành bút, thể hiện phong cách, cá tính và kỹ thuật trên nhiều chất liệu, sản phẩm khác nhau (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, sự kiện sẽ là nơi các câu lạc bộ cùng những người thực hành thư pháp có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường kết nối trong cộng đồng thực hành. Các hoạt động trải nghiệm, nói chuyện và giao lưu góp phần đưa nghệ thuật thư pháp đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là người trẻ và du khách lần đầu tiếp cận loại hình nghệ thuật này.

Đan xen trong chuỗi hoạt động là các chương trình biểu diễn nhạc dân tộc, tạo nên sự hòa quyện giữa đường nét, con chữ và âm thanh trong không gian di sản. Khi tham gia sự kiện, người dân và du khách có thể trực tiếp quan sát những nét bút thanh thoát, uốn lượn hòa nhịp cùng âm nhạc truyền thống trong không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Qua đó, chương trình “Nét chữ An Nhiên” hướng tới cách tiếp cận di sản gần gũi, giàu cảm xúc và phù hợp với nhu cầu trải nghiệm văn hóa của công chúng đương đại.

Các hoạt động trải nghiệm và giao lưu góp phần đưa nghệ thuật thư pháp đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là người trẻ, những du khách lần đầu tiếp cận loại hình nghệ thuật này (Ảnh minh họa).

Thông qua chuỗi hoạt động triển lãm, trình diễn, giao lưu và biểu diễn nghệ thuật, chương trình nhằm tăng cường sự kết nối giữa thư pháp, di sản, du lịch và các hoạt động sáng tạo văn hóa. Đồng thời, sự kiện hướng tới quảng bá hình ảnh Hà Nội thanh lịch, văn hiến, giàu bản sắc và giới thiệu những giá trị của Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến đông đảo công chúng. Với tiêu chí bảo đảm tính nghệ thuật, tính thẩm mỹ và bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội, chương trình “Nét chữ An Nhiên” sẽ góp phần làm phong phú hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026.