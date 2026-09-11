Khám phá văn hóa Đức qua Lễ hội GBA Oktoberfest Việt Nam 2026

Được tổ chức tại Việt Nam từ năm 1992, GBA Oktoberfest đã trở thành một trong những lễ hội thường niên được mong đợi. Năm 2025, lễ hội thu hút hơn 11 nghìn lượt khách, với hơn 25 nghìn lít bia được phục vụ. Năm nay, Oktoberfest tiếp tục diễn ra tại TP.HCM từ ngày 24 đến 26 - 9, tại Đà Nẵng ngày 2 - 10 và tại Hà Nội từ ngày 8 đến 10 - 10.

Khách tham dự sẽ được hòa mình vào đêm hội sôi động với bia Đức, ẩm thực truyền thống, âm nhạc trực tiếp và bầu không khí náo nhiệt đặc trưng đã làm nên danh tiếng của Oktoberfest trên toàn thế giới.

Năm nay, không khí Bavaria tiếp tục được tái hiện sống động với những màn trình diễn đầy năng lượng của ban nhạc Đức – Áo nổi tiếng O’zapft, các món ăn Đức đặc trưng được chế biến bởi đội ngũ đầu bếp giàu kinh nghiệm, những dòng bia cao cấp nhập khẩu từ Đức, cùng nhiều lựa chọn đồ uống không cồn dành cho khách tham dự.

Lễ hội GBA Oktoberfest 2025

Với ẩm thực và đồ uống được phục vụ xuyên suốt chương trình, kết hợp cùng các tiết mục giải trí và hoạt động tương tác, GBA Oktoberfest Việt Nam mang đến cơ hội để khách tham dự trải nghiệm trọn vẹn hương vị, truyền thống và tinh thần gắn kết, sẻ chia đặc trưng của Bavaria ngay giữa lòng Việt Nam.

Ông Alexander Ziehe, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA), chia sẻ: “GBA Oktoberfest từ lâu đã không chỉ đơn thuần là một lễ hội, mà còn là nhịp cầu sống động kết nối cộng đồng Đức và Việt Nam, đồng thời tạo nên những mối quan hệ ý nghĩa giữa doanh nghiệp, đối tác và bạn bè. Bước sang mùa Oktoberfest thứ 34 tại Việt Nam, chúng tôi tự hào tiếp tục duy trì truyền thống lâu đời này và mang tinh thần Bavaria đích thực đến 3 thành phố trên cả nước”.