"Miss World 2026": Mỹ nhân Cộng hòa Dominica đăng quang, Bảo Ngọc xuất sắc lọt Top 6

Chiến thắng thuộc về người đẹp Joheirry Mola Dominguez đến từ Cộng hòa Dominica.

Đêm chung kết "Miss World lần thứ 73" đã chính thức khép lại tại Nha Trang, Khánh Hòa với chiến thắng thuộc về người đẹp Joheirry Mola Dominguez đến từ Cộng hòa Dominica. Tân Hoa hậu 24 tuổi, cao 1m75, hoạt động với vai trò người mẫu, giáo viên và phóng viên, đồng thời theo đuổi dự án cộng đồng có tên gọi "Voices of Tomorrow". Dự án của Mola hướng tới việc tạo cơ hội học tiếng Anh cho trẻ em và thanh thiếu niên tại những cộng đồng còn khó khăn. Với cô, giáo dục ngôn ngữ không chỉ mang lại thêm một kỹ năng mà còn có thể mở ra những cơ hội mới để mỗi người thay đổi cuộc đời.

Trước khi giành vương miện, Mola đã tạo dấu ấn tại cuộc thi khi chiến thắng thử thách thời trang khu vực châu Mỹ và Caribe, qua đó giành suất vào Top 40 chung cuộc "Miss World 2026". Thành tích này giúp cô sớm trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của sân chơi năm nay.

Trong phần thi ứng xử, Mola nhận câu hỏi từ bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch "Miss World Vietnam" về những hoạt động vì cộng đồng cô từng thực hiện tại quê hương và cách lan tỏa tinh thần vì cộng đồng "Beauty With a Purpose" nếu có cơ hội chạm tay vào vương miện Hoa hậu Thế giới. Đáp lại, người đẹp cho biết mục tiêu của cô là đưa chương trình tiếng Anh đến với trẻ em tại các cộng đồng ở Boniver còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận giáo dục.

Cũng theo Mola, một ngôn ngữ mới có thể trở thành "chiếc chìa khóa" mở ra thêm nhiều lựa chọn trong tương lai. Cô cho biết từng trò chuyện với các cô gái tại quê hương và nhận ra rằng khả năng sử dụng ngôn ngữ giúp họ tự tin diễn đạt suy nghĩ, cảm xúc cũng như theo đuổi những điều mình mong muốn. Vì thế, điều Mola muốn trao cho trẻ em không dừng ở việc tổ chức các lớp học tiếng Anh.

Người đẹp bày tỏ kỳ vọng các em nhỏ sẽ có thêm một kỹ năng hữu ích, có thể mang theo trong quá trình học tập, làm việc và xây dựng tương lai. Quan niệm này cũng tương đồng với triết lý sống cô theo đuổi, đó là giá trị của một món quà không nằm ở việc nó lớn đến đâu, mà ở cơ hội nó tạo ra để một người có thể trưởng thành và thay đổi cuộc đời. Người đẹp nhấn mạnh, nếu tiếp tục triển khai dự án trong nhiệm kỳ "Miss World", giáo dục và mở rộng cơ hội cho trẻ em ở những cộng đồng khó khăn nhiều khả năng sẽ là một trong những hướng hoạt động trọng tâm mà cô mong muốn.

Bảo Ngọc dừng chân ở Top 6

Khoảnh khắc người đẹp nước chủ nhà Lê Nguyễn Bảo Ngọc được xướng lên trong nhóm 6 người đẹp bước vào phần thi ứng xử tại đêm chung kết "Miss World 2026" khiến khán giả bùng nổ. Đại diện nhan sắc Việt được gọi tên sau Malaysia và Eritrea, trước khi ban tổ chức lần lượt công bố 3 cái tên còn lại là Cộng hòa Dominica, Tây Ban Nha và Nam Phi.

Với việc lọt vào Top 6, Bảo Ngọc tiếp tục duy trì vị thế của một trong những thí sinh nổi bật nhất mùa giải. Tuy nhiên, hành trình của cô dừng lại sau vòng ứng xử. Kết quả này có thể chưa đáp ứng kỳ vọng được đẩy lên rất cao trước chung kết, nhưng nếu nhìn lại hành trình của Bảo Ngọc tại "Miss World" năm nay có thể thấy cô đã có một mùa thi để lại nhiều dấu ấn. Không chờ đến đêm chung kết mới tạo được sự chú ý mà ngay từ các phần thi phụ, cô đã liên tục xuất hiện trong nhóm thí sinh có thành tích ấn tượng.

Bảo Ngọc dừng chân ở Top 6 chung cuộc

Cụ thể, Bảo Ngọc từng lọt vào Top 20 "Head-to-Head", Top 23 "Tài năng" và Top 24 "Beauty With a Purpose". Trong đó, chiến thắng "Top Model" khu vực châu Á - Thái Bình Dương là thành tích nổi bật nhất, giúp cô giành quyền vào thẳng Top 40 chung cuộc. Đây cũng là phần thi cho thấy lợi thế về hình thể, khả năng trình diễn và phong thái sân khấu của đại diện Việt Nam.

Bên cạnh các phần thi mang tính cạnh tranh trực tiếp, Bảo Ngọc dành nhiều thời gian giới thiệu dự án "Gen Zero" - sáng kiến gắn với vấn đề biến đổi khí hậu và vai trò của người trẻ trong việc xây dựng tương lai bền vững. Đây là chủ đề xuyên suốt hành trình của cô tại đấu trường "Miss World" và cũng là một trong những lý do đại diện Việt Nam được đánh giá phù hợp với tiêu chí vì cộng đồng "Beauty With a Purpose".

Không chỉ có thành tích tại cuộc thi, Bảo Ngọc còn nhận được sự chú ý đặc biệt từ các chuyên trang sắc đẹp quốc tế trước đêm chung kết. Càng gần giờ G, vị trí của cô trong các bảng dự đoán càng được đẩy lên cao. Các chuyên trang Missosology, Sash Factor và Pageanthology đều xếp Bảo Ngọc vào nhóm ứng viên sáng giá. Đáng chú ý nhất, ở những bảng dự đoán cuối cùng trước chung kết, Missosology và Sash Factor đều đưa cô lên vị trí số một, trong đó Sash Factor dự đoán đại diện Việt Nam sẽ giành vương miện.

Đại diện Việt Nam ghi dấu với nhiều thành tích ấn tượng tại cuộc thi

Những đánh giá này khiến Bảo Ngọc bước vào đêm chung kết với áp lực không nhỏ. Cô vừa mang trọng trách của đại diện chủ nhà, vừa được đặt trong nhóm ứng viên có khả năng chiến thắng. Ở phần ứng xử, Bảo Ngọc nhận câu hỏi từ "Miss World 2022" Karolina Bielawska về quan niệm thành công. Câu hỏi đặt ra trong bối cảnh thành công ngày nay thường được nhìn qua tiền bạc, địa vị hoặc những thành tựu nghề nghiệp, và yêu cầu đại diện Việt Nam chia sẻ cách cô nhìn nhận giá trị này.

Câu trả lời của Bảo Ngọc bắt đầu bằng hình ảnh cha mẹ đang có mặt dưới khán đài và nói đó chính là cách cô định nghĩa về thành công, đưa phần thi từ một câu hỏi chung về giá trị sống trở thành câu chuyện cá nhân của người đẹp. Theo đó, người đẹp kể cha mẹ đã cho mình bài học về sự cống hiến và hy sinh. Bản thân cô từng chứng kiến cha mẹ dành nhiều đêm trong phòng cấp cứu để cứu người. Dù không lựa chọn nối nghiệp gia đình trong ngành y, cô cho biết mình vẫn muốn đóng góp cho xã hội, nhưng bằng một con đường khác: trở thành nhà hoạch định chính sách.

Từ câu chuyện của gia đình, Bảo Ngọc mở rộng sang những vấn đề mà cô quan tâm trong hành trình "Miss World". Người đẹp đề cập đến tình trạng nhiều cộng đồng phải đối mặt với nguy cơ mất nhà cửa, mất đất đai trước những biến động toàn cầu. Tuvalu được cô nhắc đến như một ví dụ cụ thể về những nơi có thể chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Nhưng thay vì nói về những giải pháp vật chất trước mắt, Bảo Ngọc lựa chọn một từ khóa xuyên suốt câu trả lời, đó là hy vọng. Cô cho rằng điều mình muốn mang đến không phải những món quà vật chất, mà là niềm tin vào khả năng thay đổi của thế hệ trẻ.

Theo Bảo Ngọc, những người trẻ chính là lực lượng sẽ định hình tương lai. Nếu được trao cơ hội và có đủ niềm tin, họ có thể góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, bền vững hơn, an toàn hơn và bình đẳng hơn.

Dù không thể tiến đến hai vị trí cuối cùng để tranh vương miện, Bảo Ngọc khép lại cuộc thi với Top 6, thành tích đáng chú ý của đại diện Việt Nam tại một mùa "Miss World" được tổ chức ngay trên sân nhà. Chiếc vương miện cuối cùng không thuộc về Bảo Ngọc, nhưng cô vẫn là một trong sáu người đẹp trụ lại đến những phút cuối cùng của cuộc thi.

Nhan sắc tân Hoa hậu

"Miss World 2026" khép lại tại Nha Trang sau hành trình quy tụ 111 người đẹp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai đấu trường sắc đẹp này. Khi vương miện được trao cho Joheirry Mola Dominguez, sân khấu Nha Trang đồng thời khép lại mùa giải thứ 73 của cuộc thi. Theo công bố từ ban tổ chức, Tanzania sẽ tiếp nối Việt Nam, trở thành quốc gia đăng cai "Miss World" lần thứ 76. Trước thời khắc kết thúc, ban tổ chức đã thực hiện màn trình diễn pháo hoa nhân dịp 75 năm thành lập "Miss World".