Các con tiết lộ điều đặc biệt trong di chúc của nhạc sĩ Phú Quang

ANTD.VN - 5 năm sau ngày nhạc sĩ Phú Quang qua đời, ba người con của ông chính thức tiếp nhận di sản âm nhạc cha để lại theo di chúc. Dấu mốc này được công bố cùng chương trình “Phú Quang – Còn mãi một tình yêu” dự kiến diễn ra ngày 12-10-2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, quy tụ những giọng ca từng gắn bó với âm nhạc của ông.

Giữ nguyên di chúc, nhận thêm một trách nhiệm

Nguyễn Trinh Hương và Nguyễn Giáng Hương, hai con gái nhạc sĩ Phú Quang sẽ cùng tham gia tiếp nhận và gìn giữ di sản âm nhạc mà cha mình để lại

Năm 2026 đánh dấu một bước chuyển trong việc quản lý và tiếp nối di sản âm nhạc Phú Quang khi 3 người con của ông gồm Nguyễn Trinh Hương, Nguyễn Giáng Hương và Nguyễn Phú Vương chính thức nhận quyền đối với các tác phẩm âm nhạc theo di chúc mà vị nhạc sĩ tài hoa để lại. Trong đó, Trinh Hương – con gái cả của nhạc sĩ Phú Quang sẽ trực tiếp quản lý và tiếp tục phát triển kho tác phẩm; Giáng Hương tham gia biên tập, còn Phú Vương phụ trách thiết kế hình ảnh cho chương trình mới.

Theo công bố từ phía gia đình nhạc sĩ Phú Quang, bản di chúc được ông viết từ năm 2021, thời điểm ông còn sống. Theo luật sư Lê Quyên, trong quá trình thực hiện di chúc, gia đình được tư vấn rằng văn bản do nhạc sĩ tự viết còn một số điểm chưa chặt chẽ về thuật ngữ và yêu cầu pháp lý. Gia đình có thể lập lại một bản di chúc khác hoàn chỉnh hơn, nhưng các con ông, đặc biệt là Trinh Hương đã lựa chọn giữ nguyên bản gốc. Lựa chọn này xuất phát từ mong muốn bảo toàn di nguyện của người đã viết ra nó, thay vì chỉnh sửa theo hướng thuận tiện hơn về mặt pháp lý. Theo luật sư Lê Quyên, các con Phú Quang muốn “giữ lại những gì nguyên bản nhất, mộc mạc nhất của bố”.

Nghệ sĩ piano Nguyễn Trinh Hương, con gái cả của nhạc sĩ Phú Quang, người trực tiếp quản lý và phát triển di sản âm nhạc của ông

Cụ thể, bản di chúc đề cập hai nhóm tài sản gồm bất động sản và di sản âm nhạc. Sau quá trình giải quyết, quyền đối với các tác phẩm âm nhạc được để lại cho 3 người con, trong đó Trinh Hương là người trực tiếp quản lý và phát triển kho tác phẩm.

Với gia đình nhạc sĩ Phú Quang, việc tiếp nhận này không chỉ dừng ở việc xác lập quyền thừa kế, như chia sẻ của Trinh Hương: “Chúng tôi không xem đó chỉ là sự chuyển giao về mặt pháp lý, mà là sự chuyển giao của một trách nhiệm. Trách nhiệm gìn giữ tinh thần âm nhạc của cha, tiếp nối những giá trị ông đã gây dựng và để di sản ấy tiếp tục được lan tỏa đến thế hệ mai sau”.

Cùng với việc chính thức công bố di chúc mà cha mình để lại, các con của nhạc sĩ Phú Quang cũng cho biết sẽ tiếp cận di sản này ngay trong chương trình “Phú Quang – Còn mãi một tình yêu” được tổ chức vào tháng 10 tới đây. Theo đó, cả ba sẽ không đứng ngoài quá trình sản xuất mà đảm nhiệm những vị trí cụ thể như Trinh Hương chỉ đạo nghệ thuật, Giáng Hương biên tập và Phú Vương thiết kế hình ảnh.

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm

Với Giáng Hương, việc những nghệ sĩ từng đồng hành cùng cha tiếp tục trở lại với các chương trình về ông là một phần đáng chú ý trong quá trình này. Chị cho biết các nghệ sĩ đến với những chương trình trước đây cũng như chương trình sắp tới đều xuất phát từ tình yêu dành cho Phú Quang và suy nghĩ: “chúng tôi lúc nào cũng có cảm giác bố vẫn còn ở đó”.

Nhưng từ góc độ của gia đình, câu chuyện không chỉ nằm ở tình cảm của những người con dành cho cha. Trinh Hương cho biết, chương trình ban đầu xuất phát từ tình yêu của ba anh em dành cho bố, nhưng trong quá trình thực hiện, họ nhận ra tình yêu mà Phú Quang để lại rộng hơn phạm vi gia đình, bởi đó còn là tình yêu ông dành cho Hà Nội, con người, nghệ thuật và công chúng.

Đây cũng là điểm khiến việc tiếp nhận di sản âm nhạc của Phú Quang không chỉ là câu chuyện riêng của những người thừa kế. Những ca khúc của ông đã có đời sống lâu dài với công chúng, đặc biệt các sáng tác gắn với Hà Nội, tình yêu và những biến chuyển của đời sống.

Theo Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm. các tác phẩm ấy đã vượt ra khỏi phạm vi một gia đình để trở thành những giá trị được công chúng tiếp nhận qua nhiều năm. Vì thế, việc bảo tồn và phát huy di sản không chỉ đặt lên vai gia đình mà còn liên quan đến những đơn vị nghệ thuật đang đưa các tác phẩm ấy đến với khán giả. Nhà hát Hồ Gươm tham gia đồng tổ chức “Phú Quang – Còn mãi một tình yêu” trong bối cảnh đó, với mục tiêu đưa âm nhạc của ông tiếp tục đến với các thế hệ khán giả.

Không “làm mới” Phú Quang, chỉ tiếp tục phát triển

Nếu việc tiếp nhận di sản đặt ra bài toán quản lý và gìn giữ, thì với êkíp xây dựng chương trình nghệ thuật “Phú Quang – Còn mãi một tình yêu”, câu hỏi là làm thế nào để những ca khúc đã rất quen thuộc vẫn giữ được bản sắc khi trở lại sân khấu. Chia sẻ về băn khoăn này, Giám đốc âm nhạc Trần Việt Anh, người từng có thời gian dài làm việc với Phú Quang kể, anh bắt đầu cộng tác với nhạc sĩ từ năm 16 tuổi, tham gia nhiều album, chương trình và dự án âm nhạc của ông. Với lần trở lại này, anh và cả êkip sản xuất không đặt mục tiêu thay đổi những gì đã làm nên đặc trưng trong âm nhạc của ông.

“Đối với tôi không có khái niệm phải làm mới âm nhạc của Phú Quang. Tôi chỉ đang và sẽ hoàn thiện hơn âm nhạc của ông thôi”. - Trần Việt Anh bày tỏ.

Cũng theo đại diện êkíp sản xuất chương trình, các bản phối trong đêm nhạc tới đây sẽ có thêm ngôn ngữ âm nhạc đương đại nhưng không thay đổi cấu trúc và tinh thần quen thuộc của tác phẩm. Chương trình được xây dựng trên hai lớp âm nhạc, một phần mang màu sắc giao hưởng với Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh; phần còn lại khai thác các ca khúc quen thuộc qua cách hòa âm, phối khí mới của Trần Việt Anh. Cách làm này cũng phù hợp với quan điểm của Trần Việt Anh về việc tiếp cận di sản Phú Quang. Anh cho rằng không phải thay đổi âm nhạc của người đã mất để tạo cảm giác mới lạ, mà là tìm cách hoàn thiện cách trình diễn và đưa những giá trị vốn có đến với người nghe hôm nay.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam, người sẽ dàn dựng chương trình “Phú Quang – Còn mãi một tình yêu” với ý tưởng sân khấu “Căn phòng ký ức”

Về phần sân khấu chương trình sẽ do đạo diễn Phạm Hoàng Nam thực hiện với ý tưởng “Căn phòng ký ức”. Đây là ý tưởng bắt nguồn từ mong muốn khi còn sống của Phú Quang về một không gian lưu giữ kỷ vật và ký ức, nơi khán giả có thể tiếp cận nhiều hơn với những câu chuyện phía sau âm nhạc. Đạo diễn Phạm Hoàng Nam có hơn 30 năm gắn bó với Phú Quang, từ những lần gặp gỡ đầu tiên ở TP.HCM đến các dự án nghệ thuật sau đó. Khi được 3 người con của ông mời thực hiện chương trình, anh lựa chọn tiếp cận sân khấu từ ký ức về người nhạc sĩ và những gì âm nhạc của ông đã để lại, thay vì dựng một chương trình đơn thuần theo lối tưởng niệm.

“Tôi mong khán giả bước vào một không gian mà ở đó, mỗi giai điệu đều có thể đánh thức một phần ký ức của chính mình” - đạo diễn Phạm Hoàng Nam chia sẻ.

NSND Bùi Công Duy (chồng nghệ sĩ Trinh Hương), nghệ sĩ Trinh Hương, đạo diễn Phạm Hoàng Nam và NSND Tấn Minh (từ trái qua)

Ý tưởng này được triển khai qua ánh sáng, hình ảnh, mỹ thuật và chuyển động sân khấu, tạo sự liên kết giữa âm nhạc Phú Quang với những ký ức về Hà Nội. Theo Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Hà Nội trong âm nhạc Phú Quang không chỉ là bối cảnh mà đã trở thành một phần quan trọng trong thế giới nghệ thuật của ông, vì thế cho dù diện mạo Hà Nội có thay đổi sau 10 hay 20 năm nữa, những góc phố, hàng cây, ô cửa hay ánh nắng trong âm nhạc Phú Quang vẫn gợi lại một Hà Nội thanh lịch và giàu ký ức.

Ở vị trí dẫn chuyện, NSND Lê Khanh tiếp tục đồng hành với âm nhạc Phú Quang sau nhiều chương trình từng tham gia cùng ông khi còn sống. Với nữ nghệ sĩ, sức sống của những tác phẩm này nằm ở khả năng thay đổi theo trải nghiệm của người nghe. Cùng một ca khúc, nhưng ở những độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau, người nghe có thể tìm thấy những rung cảm khác.

NSND Lê Khanh trở lại với vai trò người dẫn chuyện trong chương trình “Phú Quang – Còn mãi một tình yêu”

Chương trình vì thế quy tụ cả những giọng ca từng gắn bó với âm nhạc Phú Quang và những nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau như: danh ca Bảo Yến, NSND Thanh Lam, NSND Tấn Minh, Thùy Dung, Hồng Nhung, Trọng Tấn, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, ban nhạc Black Rose cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

“Phú Quang – Còn mãi một tình yêu” dự kiến được tổ chức vào 20h ngày 12-10-2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, một ngày trước sinh nhật của nhạc sĩ Phú Quang (13-10), trong dịp tưởng nhớ 5 năm ngày ông qua đời. Chương trình vừa là hoạt động nghệ thuật mới về Phú Quang, vừa cho thấy cách gia đình bắt đầu thực hiện trách nhiệm đối với kho tác phẩm sau khi chính thức tiếp nhận di sản âm nhạc theo di chúc.