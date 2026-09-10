4 năm sau sự cố với Will Smith, Chris Rock lên tiếng về khả năng trở lại Oscar

ANTD.VN - Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với Tạp chí Variety, Chris Rock lần đầu chia sẻ về khả năng trở lại Oscar sau sự cố bị Will Smith tát trên sân khấu năm 2022.

Tạp chí Variety đã có cuộc phỏng vấn MC, diễn viên Chris Rock nhân dịp bộ phim “Misty Green” chuẩn bị ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF). Trong cuộc phỏng vấn, diễn viên Chris Rock chia sẻ trực tiếp về sự cố tại Lễ trao giải Oscar năm 2022, thời điểm ông bị diễn viên kiêm rapper Will Smith tát trên sân khấu sau một câu đùa liên quan đến nữ diễn viên Jada Pinkett Smith.

Khi được hỏi về khả năng trở lại Oscar, Chris Rock cho biết ông không còn kỳ vọng vào việc đảm nhận vai trò người dẫn chương trình. Nam nghệ sĩ dành lời khen cho những người đang đảm nhiệm công việc này, đồng thời chia sẻ: “Tôi không nói là không bao giờ quay lại dẫn chương trình, nhưng có lẽ thời của tôi đã qua”.

Đồng thời, Chris Rock cũng đưa ra câu trả lời thẳng thắn: “Tôi sẽ quay trở lại giải Oscars khi được đề cử. Tuy nhiên, tôi nghĩ điều đó có lẽ sẽ không xảy ra và tôi cảm thấy ổn với chuyện này. Nếu ngày ấy đến, chúng ta sẽ tính tiếp, nhưng bây giờ, tôi nghĩ tốt nhất là đừng kỳ vọng quá nhiều”.

Phát biểu của Chris Rock tại cuộc phỏng vấn được đưa ra trong bối cảnh Lễ trao giải Oscar vẫn là một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của ông. Sự việc tại Lễ trao giải Oscar 2022 đã trở thành một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi và được nhắc lại nhiều nhất trong lịch sử lễ trao giải.

Sự cố Will Smith tát Chris Rock tại Lễ trao giải Oscar 2022 (Ảnh: The Newyork Times).

Chris Rock sau đó từng đề cập trực tiếp đến sự cố trong chương trình đặc biệt “Selective Outrage” của Netflix năm 2023. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn lần này, ông không muốn tiếp tục biến câu chuyện với Will Smith thành trọng tâm. Khi phóng viên nhắc lại về sự cố trên, Chris Rock chia sẻ: “Tôi ước mọi chuyện chưa từng xảy ra”.

Đặc biệt, phim “Misty Green” lại có một chi tiết vô tình tạo liên tưởng đến chính sự cố tại Lễ trao giải Oscar năm 2022. Trong phim, nhân vật của Chris Rock có đề cập đến việc nhân vật Misty Green từng “đấm vào mặt” một đồng nghiệp. Khi phóng viên Variety chỉ ra sự tương đồng giữa phân cảnh này với cú tát tại Oscar, Chris Rock thừa nhận đây là lần đầu ông nhận ra mối liên hệ đặc biệt đó.

Thay vì tiếp tục xoay quanh Will Smith, Chris Rock nhanh chóng chuyển sự chú ý sang nữ diễn viên Rosalind Eleazar, người thủ vai chính trong phim “Misty Green”. Ông cho rằng màn trình diễn của Rosalind Eleazar là một trong những điểm đáng nhớ nhất của bộ phim.

Khi phóng viên nhắc lại về sự cố tại Lễ trao giải Oscar 2022, Chris Rock chia sẻ: “Tôi ước mọi chuyện chưa từng xảy ra” (Ảnh: Variety).

Theo Chris Rock, sau tuần đầu tiên ghi hình, ông nhận ra Rosalind Eleazar có khả năng tạo ra một nhân vật đặc biệt. Thậm chí, diễn xuất của nữ diễn viên khiến ông phải tự nâng cao phần thể hiện của mình trong những cảnh quay chung.

Đồng thời, bộ phim “Misty Green” cũng đánh dấu lần đầu Chris Rock trở lại ghế đạo diễn sau 12 năm. Bộ phim có kinh phí ước tính là 5 triệu USD (khoảng 129 tỷ VNĐ), với nội dung chính xoay quanh nhân vật chính là một nữ diễn viên hết thời. Thông qua nhân vật này, Chris Rock khai thác những mặt trái của Hollywood như áp lực danh tiếng, tiền bạc, sự thỏa hiệp khiến con người buộc phải chấp nhận khi trưởng thành.

Chris Rock tại phim trường "Misty Green" (Ảnh: A24).

Ở tuổi 61, Chris Rock bộc bạch bản thân đang bước vào một giai đoạn khác của sự nghiệp. Ông muốn được công chúng nhìn nhận dưới vai trò là một biên kịch, đạo diễn thay vì chỉ là danh hài, diễn viên. Trong buổi phỏng vấn, Chris Rock cũng nhìn lại tài năng hài từng giúp ông tránh phải đối diện với nhiều vấn đề trong cuộc sống. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, ông cho rằng mình đã trưởng thành hơn và có khả năng tạo ra những bộ phim như “Misty Green”. Dù không đặt nặng mục tiêu biến phim “Misty Green” thành một bom tấn, Chris Rock bày tỏ kỳ vọng bộ phim đủ thành công để mở ra cơ hội cho dự án tiếp theo.

Sau nhiều năm hoạt động tại Hollywood, Chris Rock muốn bước ra khỏi những câu chuyện từng định hình hình ảnh của mình. Lễ trao giải Oscar 2022 vẫn là một phần trong hành trình của Chris Rock. Tuy nhiên, khi xây dựng bộ phim “Misty Green”, ông muốn công chúng chú ý nhiều hơn đến bản thân với vai trò là một nghệ sĩ đang tìm cách trở thành đạo diễn và kể những câu chuyện của riêng mình.