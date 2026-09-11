Khởi động cuộc thi “Check in Hạnh phúc”, lan tỏa những câu chuyện tích cực

ANTD.VN - Lễ phát động Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 với chủ đề “Từ đây có một Tôi khác” do Báo Tiên phong tổ chức vừa chính thức diễn ra vào chiều 11/9 tại Hà Nội.

“Check-in Hạnh phúc” tổ chức với mong muốn tạo ra một diễn đàn để độc giả trong và ngoài nước chia sẻ những trải nghiệm có ý nghĩa, qua đó ghi lại những câu chuyện về sự thay đổi tích cực của mỗi người sau những gì họ đã trải qua. Điểm đặc biệt của cuộc thi không nằm ở việc một người đã đến đâu, trải nghiệm điều gì, trải qua điều gì mà ở những nhận thức, cảm xúc và chuyển biến mà trải nghiệm đó để lại trong chính họ.

Ông Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, “Check-in Hạnh phúc” được tổ chức với mong muốn tạo thêm một không gian để mọi người cùng nhìn nhận hạnh phúc từ những trải nghiệm gần gũi và chân thực của đời sống. Thông qua việc chia sẻ câu chuyện của mình, mỗi tác giả có thể đem đến cho cộng đồng một góc nhìn, một bài học hoặc một nguồn cảm hứng tích cực.

Lễ phát động Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 với chủ đề “Từ đây có một Tôi khác” do Báo Tiên phong tổ chức vừa chính thức diễn ra vào chiều 11/9 tại Hà Nội

Theo ông Phùng Công Sưởng, trong vai trò của một cơ quan báo chí, Báo Tiền Phong không chỉ mong muốn phản ánh những vấn đề của đời sống mà còn hướng tới việc tạo ra những diễn đàn kết nối, nơi các giá trị tích cực được chia sẻ và lan tỏa tới công chúng. “Check-in Hạnh phúc” được hình thành từ mong muốn đó, hướng tới một hoạt động có sức lan tỏa rộng và có giá trị lâu dài.

Theo ông Phùng Công Sưởng, trong vai trò của một cơ quan báo chí, Báo Tiền Phong không chỉ mong muốn phản ánh những vấn đề của đời sống mà còn hướng tới việc tạo ra những diễn đàn kết nối, nơi các giá trị tích cực được chia sẻ và lan tỏa tới công chúng

Cuộc thi đồng thời được định hướng trở thành một hoạt động thường niên, từng bước xây dựng thành một thương hiệu nội dung của Báo Tiền Phong, với chủ đề được thay đổi qua mỗi mùa. Sau mỗi mùa, các tác phẩm tiêu biểu sẽ được tuyển chọn, biên tập và xuất bản trong tuyển tập “Check-in Hạnh phúc”.

Việc đưa những câu chuyện từ cuộc thi vào sách nhằm lưu giữ những trải nghiệm, suy ngẫm và giá trị tích cực của các tác giả dưới một hình thức bền vững hơn, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận tới độc giả. Qua đó, những câu chuyện được viết ra không chỉ xuất hiện trong thời gian diễn ra cuộc thi mà có thể tiếp tục được đọc, chia sẻ và lan tỏa sau mỗi mùa.

Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Tiền Phong Trịnh Xuân Quang phát biểu tại Lễ phát động

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong nước và nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp và khu vực.

Mùa 1 của cuộc thi có chủ đề “Từ đây có một Tôi khác”, hướng tới những câu chuyện, trải nghiệm hoặc khoảnh khắc đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức, cảm xúc, cách sống của chính tác giả.

Cuộc thi tiếp nhận tác phẩm ở 3 hình thức: Viết, Video và Voice, cụ thể: Bài viết bằng tiếng Việt, tối đa 2.000 từ; khuyến khích gửi kèm hình ảnh, video hoặc tư liệu minh họa.

Đối với video Thời lượng từ 3–8 phút, định dạng MP4 hoặc MOV, hình ảnh và âm thanh rõ nét; khuyến khích có phụ đề tiếng Việt. Voice: Thời lượng từ 3–8 phút, định dạng MP3 hoặc WAV, âm thanh rõ ràng, không tạp âm, giọng đọc mạch lạc. Mỗi tác giả không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi.

Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm từ ngày 11/9/2026 đến hết ngày 11/12/2026. Lễ trao giải Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 dự kiến diễn ra trước ngày 31/12/2026.

Ở mỗi thể loại Viết, Video và Voice, Ban Tổ chức trao: 01 giải Nhất: 10 triệu đồng/giải; 02 giải Nhì: 7 triệu đồng/giải; 02 giải Ba: 5 triệu đồng/giải; 05 giải Khuyến khích: 3 triệu đồng/giải.

Bên cạnh đó là các giải thưởng phụ gồm: Tác phẩm truyền cảm hứng nhất; Video ấn tượng nhất; Voice chạm đến cảm xúc nhất; Tác giả đặc biệt – trẻ tuổi nhất/lớn tuổi nhất…

Ngoài ra, Ban Tổ chức có các giải thưởng “Check-in Hạnh phúc” do các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ trao tặng.

Ban tổ chức yêu cầu, tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính nguyên bản, trung thực, không vi phạm bản quyền và các quy định của pháp luật. Tác giả chịu trách nhiệm về quyền sử dụng đối với hình ảnh, âm thanh, video và các tư liệu của bên thứ ba được sử dụng trong tác phẩm.

Tác giả chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tác phẩm dự thi. Tác giả vẫn giữ quyền tác giả đối với tác phẩm; Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm cho các hoạt động truyền thông, quảng bá và các chương trình cộng đồng, phi lợi nhuận của cuộc thi, kèm ghi rõ tên tác giả theo quy định của Ban Tổ chức.

Bài dự thi gửi về Tầng 8, Tòa nhà Báo Tiền Phong, Lô D29 phố Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội hoặc qua email: tienphongedu.admin@gmail.com

Ban Giám khảo “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 quy tụ những nhân vật giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực báo chí, văn học, phát thanh và xuất bản như: Nhà báo Lê Xuân Sơn – Nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiền Phong – Trưởng Ban Giám khảo, PGS.TS. Hoàng Kim Ngọc – Nhà phê bình văn học; Nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú; Nhà báo Trần Nhật Minh – Nguyên Giám đốc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam; Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Tiền Phong Trịnh Xuân Quang.