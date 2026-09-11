Gần 60 nghệ sĩ xác nhận tham dự "SAO Concert - The Stardom Music Festival"

ANTD.VN - SAO Concert - The Stardom Music Festival là thương hiệu lễ hội âm nhạc thường niên do ISE Communications thực hiện, với định hướng trở thành một trong những music festival hàng đầu Việt Nam và từng bước khẳng định vị thế trong khu vực Đông Nam Á.

Không đơn thuần là một đêm diễn âm nhạc, SAO Concert được xây dựng như một tổ hợp điểm đến trải nghiệm - nơi khán giả có thể dành trọn vẹn ngày cuối tuần 10/10/2026 để hòa mình vào không gian lễ hội, khám phá những hoạt động văn hóa - nghệ thuật - giải trí đa dạng và kết nối với cộng đồng có cùng đam mê.

Nhạc sĩ Huy Tuấn - Giám đốc âm nhạc của SAO Concert - The Stardom Music Festival chia sẻ tại sự kiện

Một trong những điểm đặc trưng của SAO Concert - The Stardom Music Festival| Glamourous là cấu trúc ba sân khấu được tổ chức back-to-back, nối tiếp từ sáng đến khuya. Mỗi sân khấu mang một màu sắc âm nhạc và tinh thần riêng, đồng thời được xây dựng theo sự chuyển biến tự nhiên về thời gian, cảm xúc và năng lượng của khán giả trong suốt một ngày lễ hội.

Lấy chủ đề Glamourous, mùa thứ ba đánh dấu bước chuyển mình lớn nhất của SAO Concert khi chính thức mở rộng từ mô hình concert sang The Stardom Music Festival. Chương trình được tổ chức tại Khu đô thị Vạn Phúc (TP.HCM) với quy mô 25.000 khán giả, quy tụ gần 60 nghệ sĩ, 3 sân khấu và hơn 14 giờ hoạt động liên tục, mang đến một không gian lễ hội đa tầng, nơi âm nhạc, nghệ thuật, thời trang và phong cách sống cùng giao thoa.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ngẫu hứng trình diễn trên sân khấu tại sự kiện

Một trong những định hướng của SAO Concert - The Stardom Music Festival| Glamourous là xây dựng một sân chơi chuyên nghiệp dành cho các công ty quản lý nghệ sĩ, công ty giải trí và label âm nhạc, nơi các đơn vị có thể giới thiệu hệ nghệ sĩ, màu sắc và hoạt động của mình đến đông đảo khán giả trong một không gian lễ hội quy mô lớn.

Đồng thời, SAO Concert mong muốn tạo ra một môi trường hợp tác lành mạnh và tích cực giữa các đơn vị. Mỗi công ty có cơ hội thể hiện thế mạnh, bản sắc và khả năng kết nối cộng đồng của mình, từ đó tạo động lực để các bên cùng đầu tư nhiều hơn vào nghệ sĩ, nội dung và trải nghiệm dành cho khán giả. Xa hơn một chương trình biểu diễn, mô hình này hướng đến việc kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái âm nhạc, tạo thêm cơ hội hợp tác và phát triển cho các đơn vị, nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ, qua đó góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa và thị trường âm nhạc Việt Nam.

Soobin và dàn nghệ sĩ của SS Label hứa hẹn sẽ bùng nổ tại SAO Concert - The Stardom Music Festival

Âm nhạc vẫn là linh hồn và là giá trị cốt lõi của SAO Concert - The Stardom Music Festival. Xuyên suốt hơn 14 giờ lễ hội, khán giả sẽ được đắm chìm trong một đại tiệc âm nhạc liveband quy mô lớn, quy tụ gần 60 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, nhiều màu sắc và nhiều dòng nhạc khác nhau. Từ những tên tuổi gạo cội đến các nghệ sĩ trẻ dẫn đầu xu hướng, từ pop, rock, R&B, hip-hop đến indie và alternative, mỗi sân khấu đều mang một màu sắc riêng, tạo nên hành trình cảm xúc đa dạng với nguồn năng lượng được thay đổi liên tục trong suốt lễ hội.

Bên cạnh đó, SAO Concert còn hướng tới việc xây dựng một festival culture - nơi khuyến khích khán giả thể hiện bản sắc cá nhân thông qua thời trang, nghệ thuật, sáng tạo nội dung và các hoạt động cộng đồng.

Bên cạnh mô hình festival quy mô lớn, SAO Concert còn phát triển SAO Concert – The Symphony Of Love, chuỗi concert Symphony Liveband được tổ chức định kỳ, hướng đến những khán giả yêu thích âm nhạc giàu cảm xúc và mong muốn thưởng thức các tác phẩm được trình diễn với chất lượng nghệ thuật cao.

Khác với không khí sôi động và đa dạng màu sắc của The Stardom Music Festival, The Symphony of Love tập trung vào trải nghiệm âm nhạc trực tiếp, nơi giọng hát, ban nhạc và những bản phối Symphony trở thành yếu tố cốt lõi. Chương trình hướng đến việc tái hiện những ca khúc quen thuộc qua một cách thể hiện mới, đề cao chất lượng trình diễn và cảm xúc của khán giả trong từng khoảnh khắc.

Rất đông các nghệ sĩ tham gia chương trình có mặt tại buổi họp báo công bố SAO Concert - The Stardom Music Festival

Đứng sau những chương trình này là đội ngũ sản xuất với sự tham gia của Giám đốc sản xuất Minh Hiền ISE, Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn và Nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm sản xuất, tư duy âm nhạc và năng lực dàn dựng Symphony góp phần định hình màu sắc riêng cho chuỗi concert, hướng tới những chương trình có chất lượng nghệ thuật cao nhưng vẫn gần gũi với công chúng.

Về dài hạn, SAO Concert đặt mục tiêu phát triển The Symphony of Love song song với The Stardom Music Festival và các dự án âm nhạc khác, qua đó hình thành một hệ thống chương trình đa dạng về thể loại, quy mô và nhóm khán giả. Nếu The Stardom Music Festival đại diện cho tinh thần lễ hội trẻ trung, đa sắc màu và giàu năng lượng, thì The Symphony of Love hướng đến những trải nghiệm âm nhạc sâu lắng, tinh tế và giàu tính kết nối - cùng góp phần tạo nên một hành trình âm nhạc đa chiều dưới thương hiệu SAO Concert.