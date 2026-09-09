Gặp gỡ, đối thoại cùng các nhân chứng lịch sử gắn với những tuyến đường sắt trong chiến tranh

ANTD.VN - Vào 9h ngày mai (10-9), Bảo tàng Hà Nội sẽ tổ chức tọa đàm “Lửa trên đường ray” - nơi gặp gỡ, đối thoại với các nhân chứng và những người từng gắn bó với ngành Đường sắt. Qua những câu chuyện được chia sẻ, các khách mời sẽ tái hiện công việc và ký ức gắn với những tuyến đường sắt trong thời kỳ chiến tranh.

Chương trình là dịp gặp gỡ, đối thoại với các nhân chứng và những người từng gắn bó với ngành đường sắt, qua đó tái hiện những câu chuyện về con người, công việc và ký ức gắn với những tuyến đường sắt trong thời kỳ chiến tranh.

Nội dung tọa đàm đồng thời kết nối ký ức nhân chứng với đầu máy xe lửa hơi nước 141-179 – hiện vật tiêu biểu đang được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội. Chương trình cũng góp phần làm rõ vai trò của những người lao động đường sắt trong việc bảo đảm vận chuyển, duy trì thông tuyến, kết nối hậu phương với tiền tuyến trong những năm tháng chiến tranh.

Qua lời kể của các nhân chứng, những công việc tưởng như thầm lặng như điều khiển đầu máy, giữ đường, sửa chữa cầu đường, khắc phục hậu quả đánh phá được tái hiện sinh động, qua đó làm nổi bật tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm và ý chí vượt qua gian khổ của các thế hệ cán bộ, công nhân ngành Đường sắt.

Poster của chương trình tọa đàm

Điểm nhấn của chương trình là việc đặt đầu máy xe lửa hơi nước 141-179 trong mối liên hệ với con người và ký ức. Từ một hiện vật được lưu giữ, đầu máy trở thành điểm kết nối những câu chuyện nghề nghiệp và ký ức lịch sử, giúp công chúng tiếp cận quá khứ một cách trực quan, gần gũi hơn. Hoạt động này đồng thời góp phần phát huy giá trị hiện vật, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý thức gìn giữ, trao truyền di sản cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Thông qua tọa đàm “Lửa trên đường ray”, Bảo tàng Hà Nội tiếp tục đổi mới phương thức phát huy giá trị di sản, gắn hiện vật với ký ức nhân chứng và trải nghiệm của công chúng; qua đó góp phần quảng bá không gian Ga di sản Bảo tàng Hà Nội như một điểm đến văn hóa, giáo dục giàu ý nghĩa của Thủ đô.