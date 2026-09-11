Mở cơ chế đưa “báu vật” Việt Nam đang ở nước ngoài trở về nước

ANTD.VN - Việc hồi hương những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, bảo vật Quốc gia, cổ vật quý hiếm không chỉ góp phần hoàn thiện các bộ sưu tập Quốc gia mà còn có ý nghĩa trong việc bảo tồn di sản, khẳng định bản sắc và nâng cao vị thế văn hóa Việt Nam.

Mới đây, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL) tổ chức buổi họp Ban soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án đưa các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa của Việt Nam đáp ứng được tiêu chí bảo vật Quốc gia, cổ vật quý hiếm có giá trị đang ở nước ngoài về nước.

Đề án nhằm xây dựng cơ chế đồng bộ đưa di sản, cổ vật, tác phẩm nghệ thuật có giá trị của Việt Nam đang ở nước ngoài trở về nước, góp phần bảo tồn di sản, khẳng định bản sắc và vị thế văn hóa Việt Nam.

Cơ chế này sẽ xác định đối tượng, tiêu chí, phương thức hồi hương, nguồn lực và trách nhiệm phối hợp, giúp việc tiếp nhận di sản được chủ động, minh bạch, đúng pháp luật.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương (Ảnh: Bộ VHTT&DL cung cấp)

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương - Trưởng ban soạn thảo Đề án nhấn mạnh, việc xây dựng Đề án đưa các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa của Việt Nam đáp ứng được tiêu chí bảo vật Quốc gia, cổ vật quý hiếm có giá trị đang ở nước ngoài về nước là nhiệm vụ hết sức cần thiết và cấp bách nhằm tạo ra các cơ chế đồng bộ để thống kê, nghiên cứu, xác định những di vật, cổ vật quý hiếm của Việt Nam đang ở đâu. Đồng thời triển khai các hình thức phù hợp để vận động, đàm phán, tiếp nhận và đưa những tài sản văn hóa có giá trị đó trở về Việt Nam.

Việc hồi hương các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa không chỉ góp phần làm phong phú, hoàn thiện các bộ sưu tập Quốc gia, bổ sung nguồn lực cho quỹ di sản văn hóa của đất nước, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao vị thế của Việt Nam, góp phần phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thực tế thời gian qua cho thấy, đã có nhiều cổ vật quý của Việt Nam được đưa trở về nước, đây đều là những cổ vật có giá trị đặc biệt. Bên cạnh đó, còn có nhiều cổ vật Việt Nam được đưa về nước thông qua các nguồn khác nhau. Đáng chú ý, nhiều nhà sưu tập tư nhân cũng đã tích cực đưa cổ vật của Việt Nam hồi hương thông qua các cuộc đấu giá.

Theo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, những kết quả bước đầu đó cho thấy việc hồi hương tài sản văn hóa là một nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực, đồng thời, đặt ra yêu cầu phải có cơ chế, chính sách và phương thức triển khai đồng bộ, lâu dài, phù hợp với điều kiện thực tiễn cũng như các quy định của pháp luật quốc tế.

Để hoàn thiện Đề án trước khi trình Chính phủ, Thứ trưởng đề nghị Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập tiếp tục rà soát toàn bộ nội dung dự thảo Đề án trên cơ sở các ý kiến của các đại biểu, bảo đảm Đề án đáp ứng đầy đủ mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Với Cục Di sản văn hóa và Thường trực Ban Soạn thảo, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị cần xây dựng biên bản đầy đủ, ghi nhận kỹ lưỡng các ý kiến phát biểu, tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Đề án, bảo đảm trình Đề án đúng thời gian, đúng tiến độ được giao.

Bà Lê Thị Thu Hiền (Ảnh: Bộ VHTT&DL cung cấp)

Thừa uỷ quyền của Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, bà Lê Thị Thu Hiền - Cục trưởng Cục Di sản văn hoá, Phó trưởng Ban thường trực Ban Soạn thảo khẳng định, sau buổi làm việc, Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp và hoàn thiện Đề án trước khi trình Chính phủ.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập đã đóng góp các ý kiến xung quanh những vấn đề về cơ chế, chính sách về nguồn lực, tài chính và tăng cường phối hợp liên ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hồi hương các tác phẩm nghệ thuật, di sản văn hóa và cổ vật quý hiếm của Việt Nam đang lưu giữ ở nước ngoài.