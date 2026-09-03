Ai sẽ tiếp nhận di sản âm nhạc Phú Quang?

ANTD.VN - Sau 5 năm nhạc sĩ Phú Quang qua đời, di sản âm nhạc mà vị nhạc sĩ tài hoa để lại sẽ được trao cho 3 người con của ông vào ngày mai 4-9 tại Hà Nội. Đây cũng là dịp gia đình công bố đêm nhạc kỷ niệm 5 năm ngày ông đi xa với chủ đề “Còn mãi một tình yêu”.

Buổi tiếp nhận di sản âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang diễn ra vào chiều mai 4-9 tại Hà Nội. Tại sự kiện này, ba người con của ông, trong đó có nghệ sĩ piano Nguyễn Trinh Hương sẽ tiếp nhận di sản âm nhạc cha mình để lại, tiếp tục công việc quản lý, gìn giữ và đưa các sáng tác của ông đến với công chúng. Thông tin chi tiết về việc tiếp nhận, quản lý và gìn giữ di sản âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang sẽ được gia đình công bố tại sự kiện.

Nhạc sĩ Phú Quang qua đời ngày 8-12-2021. Dù rời xa cõi tạm ở tuổi 72 song ông để lại một gia tài âm nhạc lớn với hàng trăm ca khúc đã được phổ biến và không ít sáng tác chưa kịp đến với khán giả. Sau khi ông mất, câu chuyện ai là người có quyền quản lý và cho phép sử dụng các tác phẩm của ông từng gây không ít lúng túng. Một số chương trình vẫn sử dụng các ca khúc Phú Quang, trong khi phía gia đình nhiều lần lên tiếng về việc tác phẩm bị dùng khi chưa có sự trao đổi và thống nhất.

Nhạc sĩ Phú Quang dành phần lớn sự nghiệp sáng tác cho âm nhạc, trong đó nhiều ca khúc viết về Hà Nội và tình yêu được công chúng yêu mến

Năm 2023, nghệ sĩ piano Trinh Hương - con gái lớn của nhạc sĩ Phú Quang từng chia sẻ rằng trước khi qua đời, cha cô đã lập di chúc để lại toàn bộ bản quyền âm nhạc mang tên ông cho các con. Trong đó, cô được giao việc quản lý, định đoạt và điều hành di sản âm nhạc mà ông để lại.

Ở thời điểm ấy, điều Trinh Hương nhấn mạnh không phải chuyện gia đình muốn biến những ca khúc của Phú Quang thành một tài sản để tính toán bằng tiền. Thay vào đó, điều mà gia đình cô mong muốn trước hết là sự tôn trọng đối với tác phẩm và người sáng tác. Nếu một ca khúc được sử dụng trong chương trình từ thiện, gia đình có thể không đặt vấn đề tác quyền. Nhưng với những chương trình thương mại được đầu tư lớn, từ sân khấu, âm thanh, ánh sáng đến nghệ sĩ biểu diễn, gia đình cho rằng tác quyền của người sáng tác cũng cần được nhìn nhận tương xứng. Trân trọng âm nhạc Phú Quang, như cách cô con gái của ông từng chia sẻ, tức là không nằm ở việc ca khúc phải xuất hiện trong những sân khấu lớn hay được những tên tuổi nổi tiếng thể hiện. Một bài hát có thể được hát trong một phòng trà nhỏ, miễn là người sử dụng biết mình đang hát tác phẩm của ai và có sự trao đổi với gia đình.

Không chỉ để lại gia tài ca khúc, nhạc sĩ Phú Quang còn có nhiều sáng tác cho sân khấu, điện ảnh và các loại hình nghệ thuật khác

Trên thực tế, đằng sau câu chuyện bản quyền là một gia tài âm nhạc không dễ định lượng. Nhạc sĩ Phú Quang viết rất nhiều, nhưng công chúng nhớ đến ông nhiều nhất qua những ca khúc về Hà Nội và tình yêu như: “Em ơi Hà Nội phố”, “Đâu phải bởi mùa thu”, “Nỗi nhớ mùa đông”, “Chiều phủ Tây Hồ”, “Hà Nội ngày trở về”... đã đi vào đời sống âm nhạc của nhiều thế hệ. Hà Nội trong nhạc Phú Quang không chỉ là những con phố, mùa thu hay những địa danh quen thuộc, mà còn là ký ức về những cuộc gặp gỡ, những lần chia xa, những mối tình đã qua và cả những nỗi nhớ không gọi được thành tên. Bởi vậy, nhiều người nghe tìm thấy trong nhạc Phú Quang không chỉ một Hà Nội của ông mà còn có Hà Nội của chính mình.

Di sản Phú Quang không chỉ có những ca khúc đã được công chúng biết đến mà ông còn để lại nhiều tác phẩm khí nhạc, tác phẩm viết cho sân khấu, điện ảnh và các chương trình nghệ thuật, trong đó có những sáng tác chưa được giới thiệu rộng rãi. Vì vậy, di sản được trao lại lần này không chỉ là những bài hát quen thuộc, mà còn có nhiều tác phẩm chưa được công chúng biết đến đầy đủ.

Sau khi ông qua đời, những sáng tác của ông vẫn tiếp tục được biểu diễn và đến với công chúng khắp nơi

Gần 5 năm sau ngày ông mất, những ca khúc ấy vẫn tiếp tục được cất lên trên khắp các sân khấu lớn nhỏ. Các đêm nhạc mang tên Phú Quang được tổ chức, những bài hát quen thuộc vẫn xuất hiện trong các chương trình biểu diễn và lớp ca sĩ mới vẫn tiếp tục tìm đến âm nhạc của ông. Điều đó cho thấy di sản Phú Quang không dừng lại ở ký ức về một người nhạc sĩ đã qua đời. Với 3 người con của nhạc sĩ Phú Quang, việc tiếp nhận di sản lần này vì thế cũng là nhận về một trách nhiệm cao cả, thay ông quyết định việc ca khúc nào được sử dụng, ai hát, hát ở đâu và hát như thế nào.

Đây cũng là câu chuyện từng được Trinh Hương đề cập đến sau khi cha cô qua đời. Khi Phú Quang còn sống, cô từng ngại việc mọi người nhìn mình qua danh tiếng của cha. Nhưng khi ông mất, cô mới thật sự cảm nhận được mối tình cảm lớn lao mà mọi người dành cho người cha tài năng và đáng kính của mình, dành cho những sáng tác mà ông để lại. Được biết, cùng với việc tiếp nhận di sản âm nhạc Phú Quang, các con của ông cũng sẽ công bố đêm nhạc kỷ niệm 5 năm ngày ông ra đi, chương trình dự kiến có tên gọi “Còn mãi một tình yêu” diễn ra vào tháng 10-2026.