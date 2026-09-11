Pháp bàn giao cho Việt Nam chiếc trống đồng Đông Sơn hơn 2.000 năm, nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

ANTD.VN - Chiều 10/9 (giờ địa phương), tại Điện Élysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Cuộc gặp đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong việc hiện thực hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia. Nhân dịp này, Pháp đã bàn giao cho Việt Nam chiếc trống đồng Đông Sơn hơn 2.000 năm...