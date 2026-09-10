Tạp chí nổi tiếng Anh xếp Phong Nha - Kẻ Bàng vào top 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

ANTD.VN - Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Anh) vừa vinh danh Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) lọt top 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026.

Theo Tạp chí The Times, hệ thống hang động là yếu tố khiến Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng gây ấn tượng đặc biệt với du khách trong nước và quốc tế. Phong Nha - Kẻ Bàng có hệ thống hang động đồ sộ với quy mô kỳ vĩ với những khối thạch nhũ, nhũ đá cùng giá trị sinh thái và địa chất phong phú. Đồng thời, Phong Nha - Kẻ Bàng còn sở hữu những dãy núi xanh phủ kín, khiến nhiều người gợi liên tưởng đến khung cảnh trong bộ phim “Avatar”.

Theo Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã đón hơn 587.000 lượt khách đến tham quan, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, các điểm đến tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đón 30.404 lượt khách, tăng 411% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu trong dịp này đạt gần 6,94 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã đón hơn 587.000 lượt khách đến tham quan, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả trên diễn ra trong bối cảnh hoạt động du lịch tại tỉnh Quảng Trị tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Trị ước đón hơn 5,6 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng gần 16% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 6.486 tỷ đồng.

Năm 2026, tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu đón khoảng 10,5 triệu lượt khách, trong đó khoảng 500.000 lượt khách quốc tế, với tổng thu từ du lịch khoảng 11.000 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Trị xác định du lịch là một trong 4 trụ cột, mũi nhọn phát triển kinh tế của tỉnh trong giai đoạn mới, trên cơ sở khai thác hiệu quả lợi thế về di sản thiên nhiên, du lịch lịch sử - văn hóa, du lịch biển đảo và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Tỉnh Quảng Trị xác định du lịch là một trong 4 trụ cột, mũi nhọn phát triển kinh tế của tỉnh trong giai đoạn mới, trên cơ sở khai thác hiệu quả lợi thế về di sản thiên nhiên, du lịch lịch sử - văn hóa, du lịch biển đảo và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Việc Phong Nha - Kẻ Bàng được Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) giới thiệu là một trong 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026 tiếp tục khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thiên nhiên thế giới, sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch sinh thái, khám phá và mạo hiểm tại địa phương. Đây cũng là động lực để đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị di sản, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững và kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị.

Cùng với Phong Nha - Kẻ Bàng, danh sách 11 điểm đến do The Times lựa chọn còn có Huế, Hà Nội, Thánh địa Mỹ Sơn (Đà Nẵng), Sa Pa (Lào Cai), Hoàng Su Phì (Tuyên Quang), thác Bản Giốc và Núi Mắt Thần (Cao Bằng), bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), Cát Tiên (Đồng Nai), dải biển từ Quy Nhơn đến Phan Rang và Côn Đảo (Thành phố Hồ Chí Minh).