Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam 2026 với chủ đề "Sống.Tạo"

ANTD.VN - Diễn ra từ ngày 21 đến 27- 9 tại TP. HCM, Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam năm 2026 do Đại học RMIT Việt Nam tổ chức mang đến một phiên bản mở rộng và đa chiều hơn, với 5 nhánh hoạt động kết nối sáng tạo, nghiên cứu và sự tham gia của cộng đồng.

Với chủ đề "Sống.Tạo", liên hoan năm nay nhìn nhận sáng tạo như một thực thể “sống” và “động”, luôn thích nghi và không ngừng biến đổi, được hình thành thông qua triển lãm, đối thoại, các chương trình do các đối tác đóng góp và hoạt động nghiên cứu thực địa.

Với gần 40 sự kiện phong phú và đa dạng, liên hoan sẽ diễn ra tại địa điểm chính là Nina Next Space cùng nhiều điểm hẹn sáng tạo năng động tại TP. HCM, bên cạnh một số hoạt động nghiên cứu thực địa tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Lần tổ chức này được kỳ vọng sẽ trở thành một diễn đàn cho tri thức sáng tạo, phát triển tài năng và trao đổi văn hóa, góp phần tạo ra những giá trị lâu dài cho giáo dục, nghiên cứu, công nghiệp sáng tạo và toàn xã hội.

Với khả năng gắn kết với bối cảnh địa phương cũng như khu vực và quốc tế, liên hoan hướng tới đưa tri thức học thuật và sáng tạo vào trao đổi thực tiễn với cộng đồng sáng tạo, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế sáng tạo tại Việt Nam.

Hoạt động triển lãm tại Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam 2026

Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam 2026 được cấu thành từ 5 nhánh hoạt động, cùng tạo nên một hệ sinh thái sáng tạo năng động.

Triển lãm "Sống.Tạo" giới thiệu hơn 25 dự án từ hơn 75 nhà sáng tạo. Bên cạnh đó, diễn đàn "Tương lai của các liên hoan sáng tạo" quy tụ các chuyên gia trong khu vực và quốc tế, bao gồm các diễn giả đến từ Đông Nam Á và châu Âu, để trao đổi góc nhìn về sự thay đổi của các mô hình liên hoan, cũng như những thách thức chung và các định hướng trong tương lai.

Các sự kiện vệ tinh thuộc Không gian sáng tạo thực nghiệm mở ra những hành trình khám phá các điểm hẹn sáng tạo của TP. HCM thông qua tour trải nghiệm, workshop, trình diễn và nhiều hoạt động dành cho công chúng.

Tuần lễ Thiết kế tuần hoàn 2026 với chủ đề “Những chuyển hóa phong phú” gợi mở cảm hứng thiết kế từ hệ sinh thái Đồng bằng sông Cửu Long. Cuối cùng, tọa đàm "VNx" tập trung thảo luận những câu hỏi mới về tương lai của giáo dục sáng tạo tại Việt Nam.

5 nhánh hoạt động này mở ra cơ hội giao lưu, hợp tác và trao đổi giữa các nghệ sĩ, nhà thiết kế, nhà nghiên cứu, giảng viên, tổ chức văn hóa, doanh nghiệp sáng tạo, sinh viên và công chúng đến từ Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á.

Phó giáo sư Lim Kok Yoong, Giám đốc Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam 2026 2026 cho biết, một liên hoan không chỉ là tập hợp của các sự kiện. Đó là nền tảng sống động để người tham gia gặp gỡ, trao đổi ý tưởng và cùng vun đắp sự gắn kết với nơi chốn. Dần dần, liên hoan có thể trở thành một phần bản sắc của thành phố, tạo điều kiện để các cộng đồng sáng tạo kết nối, hợp tác, thử nghiệm và phát triển.