Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam

ANTD.VN -Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 7/9/2026 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Mục tiêu của Chương trình hành động là tổ chức thể chế hóa và triển khai đầy đủ, đồng bộ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 26-NQ/TW. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư duy và phương thức phát triển du lịch theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, bền vững và tạo giá trị gia tăng cao; phát huy vai trò của du lịch là một động lực tăng trưởng, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển văn hóa, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nhằm đạt được mục tiêu Nghị quyết số 26-NQ/TW đề ra, Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và trách nhiệm lãnh đạo phát triển du lịch

Xác định rõ, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; đổi mới mạnh mẽ tư duy về phát triển du lịch từ diện rộng, dựa vào số lượng, khai thác tài nguyên đơn thuần sang chú trọng mô hình phát triển theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, bền vững và giá trị gia tăng cao; thực hiện quản trị du lịch theo hướng quản trị hệ sinh thái kinh tế dịch vụ tổng hợp, đồng bộ trong chuỗi giá trị. Coi nhiệm vụ giữ ổn định chính trị, đối ngoại và an ninh trật tự là nội dung quan trọng góp phần tạo môi trường du lịch an toàn, giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Xây dựng và triển khai phong trào toàn dân tham gia xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện, chuyên nghiệp; nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trong bảo vệ tài nguyên, môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa, ứng xử văn minh với khách du lịch; phát huy tinh thần "mỗi người dân là một đại sứ du lịch"...

Hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo đột phá chiến lược, phát huy và khơi thông nguồn lực phát triển du lịch

Xây dựng dự án Luật Du lịch sửa đổi và các văn bản quy định chi tiết bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các định hướng, quan điểm của Nghị quyết. Xây dựng Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách đột phá đối với các mô hình kinh doanh mới như kinh tế chia sẻ, kinh doanh trên nền tảng số, kinh tế đêm, kinh tế ven sông, ven biển, tổ hợp du lịch - giải trí - văn hóa - thể thao.

Vịnh Hạ Long

Ban hành quy định quản lý, phát triển đối với nền tảng kinh doanh du lịch trực tuyến xuyên biên giới. Đặc biệt, xây dựng cơ chế, chính sách phối hợp liên ngành đủ mạnh, đặt du lịch là trung tâm trong chuỗi giá trị dịch vụ với các ngành thương mại, giao thông vận tải, nông nghiệp, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp sáng tạo, tài chính, ngân hàng và công nghệ.

Nghiên cứu cơ chế phát huy giá trị tài nguyên du lịch, tạo nguồn lực cho phát triển; phát huy các thiết chế văn hóa, thể thao, các giá trị thương hiệu quốc gia thành nguồn lực cho phát triển du lịch. Bổ sung nguồn lực ngân sách nhà nước phù hợp cho ngành du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách, tạo thuận lợi về nhập cảnh, xuất cảnh, thị thực đối với các thị trường, phân khúc khách phù hợp; rà soát thủ tục lưu trú, tham quan tại khu vực biên giới, hải đảo; nghiên cứu cơ chế, chính sách về bảo hiểm du lịch đối với khách quốc tế bảo đảm an toàn, quyền lợi của khách du lịch và phù hợp pháp luật.

Phát triển hạ tầng, hình thành các trung tâm du lịch có sức cạnh tranh cao

Bố trí, lồng ghép và huy động các nguồn lực hợp pháp để đầu tư phát triển hạ tầng kết nối đến các trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia, vùng động lực phát triển du lịch, cửa ngõ quốc tế, vùng di sản, khu vực biên giới, hải đảo và các địa bàn có tiềm năng du lịch lớn; đưa mục tiêu phát triển du lịch vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của các bộ, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật.

Xây dựng và triển khai Chương trình đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch. Trong đó, bố trí nguồn lực đầu tư đồng bộ hạ tầng cảng biển phục vụ du lịch tàu biển đạt tiêu chuẩn quốc tế, đưa Việt Nam trở thành điểm đến quan trọng trong hành trình du lịch tàu biển khu vực châu Á - Thái Bình Dương; hoàn thiện, bổ sung công năng phục vụ tàu biển du lịch của các cảng đa dụng tại các trung tâm trọng điểm; ưu tiên nâng cấp các tuyến đường sắt du lịch chất lượng cao trên các hành lang du lịch trọng điểm…

Bên cạnh đó, xây dựng các trung tâm, phát triển thị trường mua sắm hàng hiệu có ưu đãi về giá (outlet) chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế tại các trung tâm du lịch lớn, khu du lịch quốc gia, cửa khẩu quốc tế, cảng hàng không, cảng biển và các điểm mua sắm đủ điều kiện.

Phát triển thị trường, sản phẩm du lịch giá trị cao, nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch

Chính phủ yêu cầu ưu tiên các thị trường có khả năng chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, đi du lịch quanh năm; tập trung phát triển nhóm sản phẩm du lịch văn hóa gắn với các lĩnh vực công nghiệp văn hóa; hình thành sản phẩm biểu tượng quốc gia, tổ hợp dịch vụ quy mô lớn, chuỗi giá trị văn hóa - du lịch có sức cạnh tranh quốc tế; phát triển sản phẩm nghỉ dưỡng biển đảo, sản phẩm du lịch đường thủy ven sông, ven biển; phát triển sản phẩm du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao…

Xây dựng sản phẩm du lịch gắn với văn hóa ẩm thực đặc sắc, đa dạng vùng miền. Hình thành hệ thống nhà hàng Việt Nam đạt chuẩn trong nước và quốc tế, nâng tầm và khẳng định thương hiệu ẩm thực Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới. Hình thành các cửa hàng mua sắm hàng hiệu có ưu đãi về giá (outlet), trung tâm thương mại, cửa hàng miễn thuế, chợ đêm.

Hỗ trợ phát triển các làng du lịch tiêu biểu trở thành điểm đến hấp dẫn, gắn với bảo tồn văn hóa, phát huy giá trị cộng đồng, sinh thái nông nghiệp, nông thôn, làng nghề, chợ phiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và trải nghiệm văn hóa bản địa thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia...

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam

Các bộ ngành, địa phương triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2026-2035; gắn xúc tiến, quảng bá du lịch với ngoại giao văn hóa, quảng bá ẩm thực, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thể thao, lễ hội và các sự kiện quốc tế lớn; tăng cường hiện diện của du lịch Việt Nam trên các nền tảng số toàn cầu, nền tảng số trong nước, các kênh truyền thông mới và hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện.

Lồng ghép quảng bá du lịch Việt Nam trong các hoạt động xúc tiến thương mại quốc gia, hội chợ, triển lãm, tuần hàng Việt Nam, sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, sản phẩm OCOP, hoạt động kết nối giao thương và hoạt động của hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài.

Xây dựng và triển khai “Đề án nâng tầm thương hiệu du lịch quốc gia đến năm 2035” với thông điệp đồng bộ, định vị Việt Nam là điểm đến chất lượng cao, an toàn, hấp dẫn hàng đầu châu Á về di sản, ẩm thực, nghỉ dưỡng biển, văn hóa và phong cách sống Việt Nam; xây dựng chiến lược hợp tác của ngành du lịch Việt Nam với các đối tác, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực; xây dựng Chương trình và mạng lưới Đại sứ du lịch số tại các thị trường mục tiêu trọng điểm...

Phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp và cộng đồng du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Chính phủ yêu cầu phát triển các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, năng lực quản trị hiện đại, sức cạnh tranh quốc tế, giữ vai trò dẫn dắt trong lữ hành quốc tế, quản lý điểm đến, nền tảng du lịch nội địa, nền tảng lữ hành tích hợp, du lịch cao cấp và kinh tế đêm.

Xây dựng cơ chế kết nối, hợp tác giữa doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển, lưu trú, điểm đến, thương mại, ngân hàng, công nghệ, văn hóa, y tế và các ngành, lĩnh vực liên quan nhằm hình thành chuỗi giá trị du lịch đồng bộ, liền mạch, hiệu quả.

Đồng thời, xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về ngoại ngữ, công nghệ, ứng phó xử lý tình huống khẩn cấp cho nhân lực du lịch ở địa phương; lồng ghép công tác hỗ trợ, đào tạo kỹ năng du lịch cộng đồng cho lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số trong các Chương trình mục tiêu quốc gia…

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển du lịch thông minh

Xây dựng, phát triển nền tảng số dùng chung của ngành du lịch và cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia; xây dựng khung kiến trúc dữ liệu, tiêu chuẩn kết nối và liên thông hệ thống. Xây dựng quy định bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu du lịch quốc gia và bảo mật dữ liệu cá nhân du khách.

Lồng ghép mạnh mẽ các giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ mới, đặc biệt trong phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, kinh tế đêm, bảo tàng số, thuyết minh đa phương tiện vào các kế hoạch đổi mới sáng tạo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

Xây dựng và triển khai Đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ du khách tại khu, điểm du lịch; thúc đẩy ứng dụng công nghệ sâu (Trí tuệ nhân tạo - AI, Dữ liệu lớn - Big Data, Thực tế ảo - VR/AR) trong việc xây dựng, vận hành hệ sinh thái du lịch thông minh, tối ưu hóa trải nghiệm du khách.

Số hóa và tự động hóa khi thực hiện các thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh tại các cửa khẩu; ứng dụng bản đồ số du lịch, vé điện tử, trợ lý du lịch ảo đa ngôn ngữ, bảo tàng số, thuyết minh đa phương tiện, hệ thống cảnh báo và hỗ trợ du khách. Áp dụng các chỉ số đánh giá điểm đến du lịch thông minh.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch, nâng cao chất lượng điểm đến du lịch xanh, thông minh, an toàn, bền vững

Chương trình hành động cũng yêu cầu, quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương về du lịch theo hướng tập trung quản trị, kiến tạo và phát triển, thực hiện số hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, khuyến khích mô hình cạnh tranh bằng chất lượng, mô hình du lịch xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Xây dựng, ban hành và hướng dẫn áp dụng thống nhất bộ chỉ số đánh giá điểm đến du lịch thông minh; bộ chỉ số theo dõi, đánh giá năng lực phát triển du lịch toàn ngành; trung tâm điều hành du lịch thông minh.

Xây dựng quy chế quản trị du lịch hiện đại, cơ chế điều phối và liên kết đa ngành từ trung ương đến địa phương để kết nối doanh nghiệp, hình thành chuỗi giá trị du lịch đồng bộ; xây dựng quy chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và xúc tiến du lịch trên môi trường điện tử; hỗ trợ doanh nghiệp du lịch ứng dụng nền tảng thương mại điện tử hợp pháp, nâng cao năng lực kinh doanh, quảng bá và bán sản phẩm, dịch vụ du lịch trên môi trường điện tử, thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới và thanh toán không dùng tiền mặt.

Phát triển hệ thống điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch xanh; phát triển giao thông xanh bằng phương tiện sạch (xe điện, xe buýt điện) tại các đô thị, đảo du lịch và khu vực kinh tế đêm...