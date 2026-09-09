Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ diễn ra từ 1-10 đến 4-10, rất nhiều chương trình đặc sắc

ANTD.VN - Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ diễn ra từ 1-10 đến 4-10, với nhiều hoạt động được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long, Hồ Gươm và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Hoàng thành Thăng Long là nơi diễn ra nhiều sự kiện trong Lễ hội sắp tới

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch về phối hợp tổ chức "Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai".

Theo đó, lễ hội diễn ra từ ngày 1-10 đến 4-10-2026, với Lễ Khai mạc ngày 1-10 và Lễ Bế mạc ngày 4-10. Các hoạt động được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long, Phố đi bộ Hồ Gươm và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Đây là một sự kiện văn hóa đối ngoại thường niên mang tầm quốc tế, lấy "văn hóa làm nền tảng - nghệ thuật là phương tiện" để kết nối các quốc gia; qua đó, thúc đẩy giao lưu nhân dân; tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế; đồng thời nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, trình độ thẩm mỹ cho người dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

Lễ hội gồm 8 nội dung trọng điểm như Lễ hội âm nhạc "Hòa nhạc năm châu"; Làng Văn hóa Thế giới; Lễ hội đường phố "Sắc màu năm châu"; Lễ hội "Ẩm thực năm châu"; chương trình chiếu phim; khu vực trải nghiệm "Lan tỏa sáng tạo từ di sản với Festival Games Quốc tế"; hoạt động tham quan, trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và các hoạt động liên quan.

Trong đó, Làng Văn hóa Thế giới được xác định là hoạt động trung tâm, diễn ra từ ngày 1 đến 4-10 tại Hoàng thành Thăng Long, do UBND Thành phố chủ trì thực hiện. Dự kiến có khoảng 50 gian hàng, mỗi quốc gia được bố trí 01 gian hàng, đồng thời vận hành Không gian văn hóa Việt Nam đậm nét văn hóa truyền thống trong khuôn khổ sự kiện.

Lễ hội âm nhạc "Hòa nhạc năm châu" diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội từ ngày 1 đến 4-10 tại Hoàng thành Thăng Long. Thành phố sẽ cử các đoàn nghệ thuật tham dự, xây dựng các chương trình nghệ thuật biểu diễn và phối hợp lắp dựng sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ các hoạt động.

Lễ hội đường phố "Sắc màu năm châu" diễn ra từ 09h00 đến 11h00 ngày 3-10 tại Phố đi bộ Hồ Gươm, phường Hoàn Kiếm. Nội dung gồm diễu hành áo dài Việt Nam kết hợp với các trang phục quốc tế theo định hướng của Ban Tổ chức.

Lễ hội "Ẩm thực năm châu" diễn ra từ ngày 1 đến 4-10 tại Hoàng thành Thăng Long. Không gian ẩm thực được chia theo các châu lục Á, Âu, Mỹ, Phi và Đại Dương; mỗi quốc gia có một gian hàng giới thiệu ẩm thực truyền thống đặc sắc.

Chương trình chiếu phim và khu vực trải nghiệm "Lan tỏa sáng tạo từ di sản với Festival Games Quốc tế" cũng được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long từ ngày 1 đến 4-10.

Bên cạnh đó, chương trình tham quan, trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam vào sáng ngày 2-10 tại xã Đoài Phương. Đại biểu sẽ được tham quan, tìm hiểu các không gian văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; giao lưu, tìm hiểu phong tục, tập quán, nghề truyền thống; thưởng thức nghệ thuật dân gian và ẩm thực truyền thống.