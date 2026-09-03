Phương Mỹ Chi gỡ hình ảnh gây tranh cãi về khăn Piêu

ANTD.VN - Mới đây, Phương Mỹ Chi gây chú ý khi xuất hiện trong thiết kế có chi tiết lấy cảm hứng từ khăn Piêu, trong loạt hình ảnh thuộc dự án "Dân chơi dân ca". Cách thể hiện này nhận nhiều ý kiến trái chiều, sau đó nữ ca sĩ cùng êkíp đã lên tiếng bày tỏ tiếp nhận góp ý và cho biết sẽ điều chỉnh lại.

"Dân chơi dân ca" là dự án âm nhạc mới của Phương Mỹ Chi, được xây dựng từ chất liệu dân gian và văn hóa truyền thống Việt Nam, kết hợp với cách thể hiện đương đại. Dự án gồm chuỗi album, MV và nhạc hội, trong đó nữ ca sĩ khai thác chất liệu văn hóa của nhiều vùng miền, hướng đến việc đưa những giá trị này đến gần hơn với khán giả trẻ.

Trong khuôn khổ hoạt động quảng bá cho dự án này, ngày 1-9 vừa qua, Phương Mỹ Chi đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân hình ảnh cô mặc một thiết kế váy trắng cách điệu, chụp giữa cánh đồng, với phần chân váy được tạo điểm nhấn bằng những chi tiết có họa tiết giống khăn Piêu. Hình ảnh này nhanh chóng nhận về nhiều phản ứng trái chiều, trong đó một số khán giả, đặc biệt những người quan tâm đến văn hóa Thái cho rằng cách đưa họa tiết khăn Piêu vào trang phục chưa phù hợp với giá trị và cách sử dụng truyền thống của vật phẩm này.

Chi tiết lấy cảm hứng từ khăn Piêu trên trang phục của nữ ca sĩ gây tranh cãi

Cụ thể, khăn Piêu là một phần quan trọng trong trang phục truyền thống của phụ nữ Thái Đen ở Tây Bắc. Chiếc khăn không chỉ được sử dụng để che nắng, che gió, giữ ấm mà còn gắn với đời sống văn hóa, tình cảm và phong tục của cộng đồng. Theo các tư liệu được giới thiệu về khăn Piêu, việc làm một chiếc khăn đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ trong từng đường thêu, những họa tiết trên khăn cũng mang những ý nghĩa nhất định. Trong đời sống truyền thống, khăn có thể xuất hiện trong các sự kiện có ý nghĩa quan trọng như cưới hỏi và một số nghi lễ của người Thái.

Chính vì vậy, tranh luận lần này không chỉ xoay quanh chuyện một họa tiết dân tộc được đưa vào thiết kế thời trang. Một số khán giả cho rằng khăn Piêu có cách sử dụng và vị trí riêng trong trang phục truyền thống, phổ biến là đội đầu hoặc quàng cổ, nên việc đưa hình ảnh chiếc khăn vào phần chân váy có thể làm thay đổi cách nhìn về vật phẩm vốn mang nhiều giá trị văn hóa. Một số ý kiến đồng thời ghi nhận mong muốn của Phương Mỹ Chi trong việc đưa chất liệu dân gian đến gần công chúng, nhưng cho rằng việc cách tân cần đi cùng sự tìm hiểu kỹ về nguồn gốc và ý nghĩa của từng biểu tượng.

Phương Mỹ Chi tiếp nhận góp ý của khán giả sau tranh luận liên quan đến trang phục

Trước những phản hồi đa chiều, phía Phương Mỹ Chi đã nhanh chóng thay đổi hình ảnh gây tranh luận kể trên. Phía nữ ca sĩ cho biết êkíp trong quá trình thực hiện các sản phẩm đều dành thời gian nghiên cứu và tham vấn các cố vấn chuyên môn. Tuy nhiên, sau khi hình ảnh được đăng tải, êkíp nhận thấy cách thể hiện lần này chưa truyền tải tinh thần văn hóa một cách chính xác nhất và nhìn nhận còn có thiếu sót. Vì vậy những hình ảnh có chi tiết khăn Piêu đã được ẩn đi trên mạng xã hội và không tiếp tục sử dụng, đồng thời êkíp cũng sẽ rà soát lại cùng các cố vấn.

Được biết, hình ảnh Phương Mỹ Chi mặc thiết kế gây tranh cãi trên được cắt ra từ bộ phim dùng để giới thiệu chuỗi dự án năm 2026. Trong nỗ lực quảng bá văn hóa các vùng miền có văn hóa Thái, dự án này sẽ đưa dân ca và nghệ thuật xòe vào ca khúc "Chọn mặt gửi vàng" ghi nhận sự kết hợp giữa Phương Mỹ Chi cùng Rapper Double2T.

Dự án "Dân chơi dân ca" được Phương Mỹ Chi thực hiện với chất liệu từ văn hóa và âm nhạc dân gian Việt Nam

Về phần mình, Phương Mỹ Chi cũng đã trực tiếp phản hồi về tranh luận trong phần bình luận trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ cho biết cô đã lắng nghe những chia sẻ của khán giả, đặc biệt là đồng bào dân tộc Thái. Cô giải thích mục đích của dự án là lan tỏa những vẻ đẹp văn hóa của đồng bào đến với đông đảo khán giả, đồng thời khẳng định sự tôn trọng đối với văn hóa bản địa.

Phương Mỹ Chi cho biết cô và êkíp luôn tiếp nhận những góp ý với tinh thần cầu thị, thiện chí điều chỉnh hình ảnh để phù hợp hơn. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ dẫn và góp ý để có thêm hiểu biết trong quá trình thực hiện dự án. Sau phản hồi của công chúng, hình ảnh gây tranh luận đã được thay thế bằng hình ảnh khác trên trang cá nhân của nữ ca sĩ.

Với "Dân chơi dân ca", Phương Mỹ Chi tiếp tục theo đuổi hướng khai thác chất liệu văn hóa Việt Nam trong các sản phẩm âm nhạc. Việc nữ ca sĩ và êkíp tiếp nhận phản hồi, thay đổi hình ảnh và cho biết sẽ tiếp tục tìm hiểu để có cách thể hiện phù hợp hơn cũng khép lại tranh luận theo hướng cầu thị, để những chất liệu văn hóa được sử dụng cẩn trọng hơn trong các sản phẩm sau.

