Áo dài kể chuyện Hà Nội qua những mùa ký ức tại chương trình "Nét Hà thành"

Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài” sẽ giới thiệu những lát cắt về Hà Nội kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Bên cạnh đó, “Nét Hà thành” cũng đặt áo dài trong dòng chảy của lịch sử, xã hội và đời sống Hà Nội. Qua mỗi giai đoạn, sự thay đổi của tà áo, cách ăn mặc và phong cách thẩm mỹ đã phản ánh những chuyển biến của con người, nhịp sống và diện mạo đô thị Thủ đô.

Hành trình khám phá “Nét Hà thành” sẽ được kể bằng tranh, ảnh, tư liệu, hiện vật và các bộ sưu tập áo dài. Đặc biệt, tại đây, gần 400 bức tranh in trên vải canvas do sinh viên mỹ thuật thực hiện, ứng dụng công nghệ AI để xử lý và sáng tạo từ những hình ảnh, tư liệu xưa. Qua đó, những bức tranh tái hiện hình ảnh áo dài và vẻ đẹp của người Hà Nội qua các thời kỳ.

Tại sự kiện, gần 400 bức tranh in trên vải canvas do sinh viên mỹ thuật thực hiện, ứng dụng công nghệ AI để xử lý và sáng tạo từ những hình ảnh, tư liệu xưa.

Ngoài ra, không gian trưng bày còn giới thiệu 12 máy may cổ, 5 xe đạp cổ Peugeot và 2 xe đạp máy cổ Peugeot của nhà sưu tập Đào Xuân Tình. Những hiện vật này mở ra câu chuyện về nghề nghiệp, thời trang, phương tiện đi lại và lối sống của người Hà Nội trong quá khứ. Bên cạnh đó, chiếc máy may cổ được trưng bày tại sự kiện cũng sẽ đưa người dân và du khách trở về với một trong những không gian nghề nghiệp đặc trưng của nhiều gia đình xưa.

Ngoài ra, sự kiện dự kiến mở ra không gian trải nghiệm may áo dài, giới thiệu chất liệu Thụ Silk - Làng Mẹo cùng sự tham gia của các nghệ nhân làng áo dài Trạch Xá. Công chúng sẽ có cơ hội tìm hiểu trực tiếp quá trình làm nên một chiếc áo dài từ chất liệu, đường kim, mũi chỉ đến cách tạo dáng. Qua đó, nghề may truyền thống được nhìn nhận như loại kỹ thuật thủ công gắn bó một phần với ký ức đô thị và đời sống văn hóa Hà Nội.

Công chúng sẽ có cơ hội tìm hiểu trực tiếp quá trình làm nên một chiếc áo dài từ chất liệu, đường kim, mũi chỉ đến cách tạo dáng tại chương trình "Nét Hà thành" (Ảnh minh họa).

Cùng với đó, chương trình sẽ giới thiệu quá trình biến đổi của áo dài qua nhiều giai đoạn, từ áo dài giao lĩnh, áo dài ngũ thân, Lê Phổ, LeMur, áo dài chít eo Raglan, cổ thuyền, Hippy mini đến các kiểu áo dài cổ cao, tà dài, quần rộng và áo dài hiện đại. Mỗi kiểu dáng là một dấu mốc của lịch sử thời trang, đồng thời phản ánh những thay đổi trong quan niệm thẩm mỹ, lối sống và đời sống xã hội. Qua sự biến đổi ấy, áo dài cho thấy khả năng thích ứng đặc biệt của một trang phục truyền thống luôn thay đổi để phù hợp với thời đại nhưng vẫn giữ được những bản sắc đặc trưng.

Đặc biệt, chương trình còn có show thời trang áo dài phong cách Hà Nội. Show thời trang sẽ giới thiệu 15 bộ sưu tập của các nhà thiết kế trong cả nước, được sáng tạo dành riêng cho Hà Nội. Các bộ sưu tập khai thác những nguồn cảm hứng đa dạng từ lịch sử, văn hóa, kiến trúc, cảnh quan, con người và đời sống Thủ đô. Những giá trị quen thuộc của Hà Nội được chuyển hóa thành ngôn ngữ thời trang đương đại, tạo nên những cách diễn giải mới về vẻ đẹp của thành phố.

Trên sân khấu trình diễn, tà áo dài trở thành phương tiện kể chuyện về một Hà Nội thanh lịch, giàu bản sắc, đồng thời luôn vận động, đổi mới và sáng tạo. Thông qua sự kết hợp giữa triển lãm, hội họa, tư liệu, hiện vật, nghề thủ công, trải nghiệm may và trình diễn thời trang, “Nét Hà thành” mang đến một cách tiếp cận gần gũi về văn hóa Hà Nội. Ở đó, di sản không chỉ hiện diện trong những công trình kiến trúc hay những hiện vật được lưu giữ trong bảo tàng. Di sản còn sống trong ký ức về nghề truyền thống, cách ăn mặc, phương tiện đi lại, nếp sống và vẻ đẹp của con người. Đặc biệt, việc tổ chức chương trình tại không gian giàu giá trị lịch sử và văn hóa như Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám góp phần tạo nên sự kết nối giữa di sản và đời sống, ký ức và sáng tạo, truyền thống và đương đại.

“Nét đẹp Hà thành” là một hoạt động trong khuôn khổ Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ II năm 2026, góp phần làm phong phú diện mạo Festival bằng một câu chuyện riêng về Hà Nội. Qua đó, chương trình nhằm tôn vinh áo dài như một biểu tượng văn hóa Việt Nam, gợi mở cách phát huy giá trị di sản từ chính đời sống đương đại. Từ đó, những giá trị truyền thống tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo và góp phần làm nên một Hà Nội thanh lịch, văn hiến, giàu bản sắc và luôn đổi mới.