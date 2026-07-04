Australia bị loại, bóng đá châu Á sạch bóng ở World Cup 2026

ANTD.VN - Rạng sáng 4-7, thành viên cuối cùng của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ở World Cup 2026 là Australia đã phải nói lời chia tay, khi thua Ai Cập 2-4 trên chấm luân lưu định mệnh (hòa 1-1 trong 120 phút) ở vòng 1/16.

Trên sân AT&T ở Mỹ, trận quyết đấu giữa hai đại diện của châu Á và châu Phi diễn ra đầy căng thẳng, khi Ai Cập là đội vượt lên dẫn trước ngay từ phút 13 nhờ pha lập công của Emam Ashour.

Ai Cập vỡ òa vào vòng 1/8

Australia kiên trì tìm kiếm cơ hội và được đền đáp ở phút 55. Từ một tình huống đá phạt, Mohamed Hany trong nỗ lực cản phá đã đánh đầu phản lưới nhà, giúp Socceroos đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Hai đội chơi giằng co trong quãng thời gian còn lại cũng như hai hiệp phụ nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Tấm vé đi tiếp vì thế phải được quyết định trên chấm 11m.

Úc nghẹn ngào dừng bước

Ở loạt sút luân lưu này, trung vệ Harry Souttar đá hỏng ngay quả đầu tiên khiến tâm lý đè nặng lên các cầu thủ Úc. Trong khi đó, Salah và đồng đội đều thực hiện tốt những cú đá của mình. Đến lượt đá thứ tư, Lucas Herrington đưa bóng đi trúng xà ngang trước khi Hossam Abdelmaguid chính thức mang về chiến thắng 4-2 cho Ai Cập.

Chiến thắng này cũng đánh dấu lần đầu tiên Ai Cập thắng một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup.

Úc để lại nhiều tiếc nuối khi bị loại ở World Cup 2026

Trong khi đó, Australia ra về cũng đồng nghĩa AFC không còn bất kỳ đại diện nào tại World Cup 2026.

Liên đoàn bóng đá châu Á có tới 9 đội tuyển góp mặt ở vòng chung kết năm nay gồm Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Iraq, Jordan, Qatar, Saudi Arabia và Uzbekistan. Trong đó, chỉ Australia và Nhật Bản vượt qua được vòng bảng và cả hai cũng đều phải dừng bước ở vòng knock-out đầu tiên, lần lượt trước Ai Cập và Brazil.