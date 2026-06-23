Tuyển Việt Nam có 4 trận giao hữu trước ASEAN Cup 2026

ANTD.VN - Ngoài trận giao hữu với đội tuyển Myanmar trên sân Thái Nguyên, thầy trò HLV Kim Sang-sik còn 3 trận đấu tập với "quân xanh" chất lượng khi tập huấn Hàn Quốc, chuẩn bị cho ASEAN Cup vào tháng 7 tới.

Hôm nay 23-6, trước khi đội tuyển Việt Namtập đầu tiên tại Hà Nội chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã gặp, động viên và giao nhiệm vụ cho toàn đội.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch VFF chào mừng các tân binh lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia gồm Le Giang Patrik, Nguyễn Tài Lộc và Ngô Đăng Khoa, tin tưởng các cầu thủ sẽ nhanh chóng hòa nhập, phát huy năng lực và đóng góp tích cực cho đội tuyển.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tại buổi gặp tuyển Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2026

Đội trưởng Duy Mạnh khẳng định toàn đội quyết tâm thực hiện mục tiêu bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026

Người đứng đầu VFF đồng thời đánh giá cao vai trò của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu…, đồng thời kỳ vọng các nhân tố mới sẽ mang đến thêm những lựa chọn chất lượng cho đội tuyển trong thời gian tới.

Nhấn mạnh mục tiêu trước mắt của đội tuyển là phấn đấu bảo vệ thành công chức vô địch tại ASEAN Cup 2026, ông Trần Quốc Tuấn cho đây là nhiệm vụ không dễ dàng khi các đối thủ trong khu vực đều đang có sự đầu tư mạnh mẽ và tiến bộ rõ rệt, đòi hỏi đội tuyển Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm cao nhất.

Bên cạnh đó, Chủ tịch VFF cũng đề cập tới những nhiệm vụ dài hạn của đội tuyển, trong đó có vòng chung kết Asian Cup 2027 vào tháng 1-2027, và các chiến dịch vòng loại World Cup trong tương lai.

Thay mặt cầu thủ, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh cảm ơn sự quan tâm, động viên, tạo điều kiện tối đa từ lãnh đạo VFF, khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực tập luyện, giữ vững tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao nhất để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội từ ngày 23-6 đến 1-7 trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2-7 đến 14-7.

Tại đây, Quang Hải cùng đồng đội sẽ thi đấu ba trận đấu tập với các "quân xanh" chất lượng của nước bạn, qua đó rà soát lực lượng và hoàn thiện các phương án chuyên môn.

Kết thúc chuyến tập huấn, đội tuyển trở về Hà Nội tiếp tục tập luyện trước khi thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18-7 trên sân vận động Thái Nguyên.

Đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 bằng chuyến làm khách trên sân của Timor Leste vào ngày 24-7, kế đó là Singapore (31-7), Indonesia (3-8), Campuchia (7-8)